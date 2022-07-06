已审核/已修订 7月 2022 | 修改的 9月 2022

非感染性心内膜炎是指心脏瓣膜和心脏内壁形成血栓。

当血栓脱落并阻塞身体其他部位的动脉时，就会出现症状。

诊断方法是超声心动图和血培养。

治疗方法是使用抗凝药。

心内膜炎通常指累及心脏内膜（心内膜）和／或心脏瓣膜的感染（感染性心内膜炎）。然而，心内膜炎也可无感染。这种类型称为非感染性心内膜炎。

当受损心脏瓣膜上形成无微生物的纤维化血凝块（无菌赘生物）时会出现非感染性心内膜炎。损伤可能归因于出生缺陷、风湿热或自身免疫性疾病（抗体袭击自身的心脏瓣膜）。极少由心脏导管插入引起。高风险患者有以下几种：

非感染性心内膜炎和感染性心内膜炎一样，都能引起瓣膜反流或开放异常。瓣膜上沉积的细菌和血栓脱落（变为栓子），随血流到达机体其他部位，并附着于动脉壁，阻塞动脉。有时栓塞能够引起严重后果。脑动脉栓塞可引起中风，心脏动脉栓塞可引起心脏病发作。常累及的器官包括肺、肾、脾和脑。也可能累及手指和脚趾。栓子也常播散至皮肤和眼睛后面（视网膜）。

心脏瓣膜的功能障碍可引起心力衰竭。心衰的症状包括咳嗽、气短和腿部水肿。

非感染性心内膜炎的症状发生在栓子形成时。具体症状取决于身体哪个部位受累。

非感染性心内膜炎的诊断 超声心动图

血液培养 非感染性和感染性心内膜炎的鉴别较为困难，但由于的治疗不同，二者的鉴别又极为重要。非感染性心内膜炎可通过超声心动图显示瓣膜附着物诊断。超声心动图不能确定赘生物是否感染细菌。为检测是否存在微生物，应进行血培养检查。如果血培养未发现细菌或其他微生物，则更可能是非感染性心内膜炎。可能需要做血液检查来检测提示非感染性心内膜炎病因的物质。