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非感染性心内膜炎是指心脏瓣膜和心脏内壁形成血栓。
当血栓脱落并阻塞身体其他部位的动脉时，就会出现症状。
诊断方法是超声心动图和血培养。
治疗方法是使用抗凝药。
心内膜炎通常指累及心脏内膜（心内膜）和／或心脏瓣膜的感染（感染性心内膜炎）。然而，心内膜炎也可无感染。这种类型称为非感染性心内膜炎。
当受损心脏瓣膜上形成无微生物的纤维化血凝块（无菌赘生物）时会出现非感染性心内膜炎。损伤可能归因于出生缺陷、风湿热或自身免疫性疾病（抗体袭击自身的心脏瓣膜）。极少由心脏导管插入引起。高风险患者有以下几种：
自身免疫性疾病，例如系统性红斑狼疮或抗磷脂综合征（导致血栓过多的一种疾病）
肺癌、胃癌或胰腺癌
其他导致血栓过多的疾病，例如脓毒症（重度血液感染）、尿毒症（肾功能障碍引起废物在血液中积聚）、烧伤，或弥散性血管内凝血（当整个血流中形成多个小血栓时）
非感染性心内膜炎和感染性心内膜炎一样，都能引起瓣膜反流或开放异常。瓣膜上沉积的细菌和血栓脱落（变为栓子），随血流到达机体其他部位，并附着于动脉壁，阻塞动脉。有时栓塞能够引起严重后果。脑动脉栓塞可引起中风，心脏动脉栓塞可引起心脏病发作。常累及的器官包括肺、肾、脾和脑。也可能累及手指和脚趾。栓子也常播散至皮肤和眼睛后面（视网膜）。
心脏瓣膜的功能障碍可引起心力衰竭。心衰的症状包括咳嗽、气短和腿部水肿。
非感染性心内膜炎的症状发生在栓子形成时。具体症状取决于身体哪个部位受累。
非感染性心内膜炎的诊断
非感染性心内膜炎的治疗
基础疾病的治疗
抗凝药
可应用抗凝剂如华法令和肝素以防血栓形成，但效果并未证实。应治疗可引起非感染性心内膜炎的任何基础疾病。
预后常不乐观，这更多的是因为基础病变而非心脏问题。