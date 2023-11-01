二尖瓣反流是指左心室每次收缩时血液通过二尖瓣漏回。
除了抗生素尚未广泛用于链球菌感染治疗和风湿热预防的地区之外，直接累及二尖瓣的疾病和心脏病发作是二尖瓣反流的最常见病因。
反流严重时，可有气短表现。
轻度反流不需要治疗，但更严重的反流需要外科瓣膜置换术。
（也可参见心脏瓣膜病概述及视频心脏。）
二尖瓣位于左心房和左心室之间的开口内。二尖瓣开放可使来自左心房的血液充盈左心室，左心室收缩时二尖瓣关闭，以使泵出的血液只能流入主动脉，而不会回流至左心房。当二尖瓣未完全闭合时，部分血液会漏回左心房，称为反流。（也可观看视频瓣膜反流。）
并发症
二尖瓣反流的病因
二尖瓣反流可能由于感染性心内膜炎（一种瓣膜感染）或由于瓣膜或其支撑结构受伤而突然发生。瓣膜或其支撑结构可能由于心脏病发作、冠状动脉疾病或这些结构的组织薄弱（黏液瘤样变性）而受损。
然而，更常见的是二尖瓣反流会缓慢发展，其原因是瓣膜逐渐退化（由二尖瓣脱垂或风湿性心脏病引起）或者左心室扩大将瓣膜拉开并阻止其正常关闭。这种扩大是由心脏病发作或其他导致心肌衰弱的疾病（如心肌病）引起的。
风湿热（一种儿童时期发生的疾病，有时继发于未治疗的脓毒性咽喉炎或猩红热）曾经是二尖瓣反流的最常见病因。但目前，风湿热在北美、西欧以及其他一些广泛使用抗生素治疗链球菌咽喉炎等感染的地区已很少见。在这些地区，只有那些年轻时未能使用抗生素或从未广泛应用抗生素的其他地区移民来的老年人二尖瓣反流的首要原因仍然是风湿热。在这样的地区，风湿热仍是二尖瓣狭窄和反流常见的原因，有时在初次感染后 10 余年发病。复发的风湿热会加快二尖瓣的退化。
二尖瓣反流的症状
二尖瓣反流的诊断
二尖瓣反流的治疗
有时修补或置换瓣膜
轻度二尖瓣反流不需特殊治疗。然而，反流可能会逐渐恶化，因此需定期做超声心动图检查，以帮助确定是否需要手术。外科手术必须在心肌发生不可逆性衰弱之前进行。
如果更严重的反流引起心力衰竭但患者不能接受手术，可给予某些治疗心力衰竭的药物，例如沙库巴曲/缬沙坦、螺内酯和卡维地洛。可给予房颤病人抗凝血药物如华法令。
手术可能涉及
修补瓣膜
用人工（假体）瓣膜置换
传统的二尖瓣修补在心脏直视手术期间进行，医生在术中会插入一个可缩小瓣膜开口的环。另一种修补方法是经导管缘对缘修复 (TEER)。与传统二尖瓣修补术相比，TEER 的侵入性较小，通过插入一个可缩小瓣膜开口的夹子即可修补瓣膜。该夹子通过经腹股沟内的静脉（股静脉）上行到达心脏的导管而插入。
用机械瓣或生物瓣置换二尖瓣的操作在心脏直视手术中进行。
（通常传统的心脏直视手术）修补或置换瓣膜可消除反流或改善症状使之可以耐受，并防止心脏受到损伤。如果可能，用环修补瓣膜优于置换瓣膜，因为修补后的瓣膜通常比机械瓣或生物瓣具有更好的功能，并且患者无需终生服用抗凝药。TEER 不如传统修补或置换术有效。建议仅将 TEER 用于发生重度二尖瓣反流但由于太虚弱而无法接受心脏直视手术的患者。
人工心脏瓣膜容易引起严重感染（感染性心内膜炎）。在对植入人工瓣膜的患者实施外科手术、牙科操作或医疗程序之前应给予抗生素（见表需要预防性使用抗生素的医疗操作示例），以降低瓣膜感染风险，甚至风险微小时也要进行抗生素预防性用药。
若存在心房颤动，则需接受治疗，包括使用抗凝药预防血栓形成。
二尖瓣反流的预后
二尖瓣反流的预后因持续时间、严重程度和病因而异。一些二尖瓣反流恶化，最终进展为重度。一旦进展为重度，每年约有 10% 的无症状患者出现症状。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国心脏协会: 心脏瓣膜病：提供心脏瓣膜病诊断和治疗的综合信息