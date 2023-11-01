有时修补或置换瓣膜

轻度二尖瓣反流不需特殊治疗。然而，反流可能会逐渐恶化，因此需定期做超声心动图检查，以帮助确定是否需要手术。外科手术必须在心肌发生不可逆性衰弱之前进行。

如果更严重的反流引起心力衰竭但患者不能接受手术，可给予某些治疗心力衰竭的药物，例如沙库巴曲/缬沙坦、螺内酯和卡维地洛。可给予房颤病人抗凝血药物如华法令。

手术可能涉及

修补瓣膜

用人工（假体）瓣膜置换

传统的二尖瓣修补在心脏直视手术期间进行，医生在术中会插入一个可缩小瓣膜开口的环。另一种修补方法是经导管缘对缘修复 (TEER)。与传统二尖瓣修补术相比，TEER 的侵入性较小，通过插入一个可缩小瓣膜开口的夹子即可修补瓣膜。该夹子通过经腹股沟内的静脉（股静脉）上行到达心脏的导管而插入。

用机械瓣或生物瓣置换二尖瓣的操作在心脏直视手术中进行。

（通常传统的心脏直视手术）修补或置换瓣膜可消除反流或改善症状使之可以耐受，并防止心脏受到损伤。如果可能，用环修补瓣膜优于置换瓣膜，因为修补后的瓣膜通常比机械瓣或生物瓣具有更好的功能，并且患者无需终生服用抗凝药。TEER 不如传统修补或置换术有效。建议仅将 TEER 用于发生重度二尖瓣反流但由于太虚弱而无法接受心脏直视手术的患者。

人工心脏瓣膜容易引起严重感染（感染性心内膜炎）。在对植入人工瓣膜的患者实施外科手术、牙科操作或医疗程序之前应给予抗生素（见表需要预防性使用抗生素的医疗操作示例），以降低瓣膜感染风险，甚至风险微小时也要进行抗生素预防性用药。

若存在心房颤动，则需接受治疗，包括使用抗凝药预防血栓形成。