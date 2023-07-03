手臂、腿部和心脏的动脉瘤

手术或植入支架修复

当动脉瘤是正常血管大小的两倍时，或当已知患有动脉瘤但此前没有症状的患者出现新症状时，医生会修补身体下部的动脉瘤。即使没有症状，手臂内的动脉瘤通常也会立即修补，因为这些血管中形成血栓的概率更高。

对于直径大于 1 英寸（2.5 厘米）的腘动脉瘤，通常需要做开放性手术或在动脉瘤内置入支架移植物。支架移植物是一种用合成材料制成的中空管，壁内有弹力网。网状壁（如可折叠的吸管）可以使支架被压缩得足够小，从而可沿着一根细长导丝插入动脉。医生通过动脉将支架传送至有动脉瘤的部位。最后打开支架，形成一个稳定的管道。支架移植物也可用于冠状动脉瘤，但有时也需要实施冠状动脉搭桥手术来治疗冠状动脉瘤。

股动脉瘤和颈动脉瘤也需要进行手术修补。

受感染的动脉瘤通常需要使用抗生素或抗真菌药进行治疗，可能需要做开放性手术或支架修复术，具体的治疗方案取决于动脉瘤的位置和体积以及感染所致损伤的程度。