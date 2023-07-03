手臂、腿部和心脏的动脉瘤

动脉瘤是指动脉壁内有凸起（膨胀）。
动脉瘤可发生于任何动脉。动脉瘤最常见于主动脉内，主动脉是从心脏输送血液到全身的主要动脉。主动脉位于躯干中。动脉瘤也可发生于躯干外的动脉，包括以下部位的动脉
腿部（大腿内的股动脉、膝盖后面的腘动脉）
脑（脑动脉）
心脏（冠状动脉）
颈部（颈动脉）
颈动脉瘤很少见。老年人较年轻人更容易出现动脉瘤。
病因
症状
大部分腘动脉和股动脉动脉瘤不会引起症状，常在因其他原因进行影像学检查时发现。但是，动脉瘤内会形成血栓。这些血栓脱落后被称为栓子。栓子可随血流移动，直至其阻塞动脉。如果其阻塞小腿或足部的某条动脉，则会引起突然剧痛、麻木和脚凉，也可能表现为苍白。
颈动脉瘤形成的栓子可阻塞脑部动脉，引起中风。
冠状动脉（给心脏供血的动脉）内的动脉瘤形成的栓子可引起心脏病发作的症状（如胸痛和气短）。
与主动脉瘤或脑动脉瘤不同，腘动脉、股动脉、冠状动脉和颈动脉内的动脉瘤很少破裂。
当动脉瘤感染时，患者可能出现发热、疼痛和体重减轻。
诊断
治疗
手术或植入支架修复
当动脉瘤是正常血管大小的两倍时，或当已知患有动脉瘤但此前没有症状的患者出现新症状时，医生会修补身体下部的动脉瘤。即使没有症状，手臂内的动脉瘤通常也会立即修补，因为这些血管中形成血栓的概率更高。
对于直径大于 1 英寸（2.5 厘米）的腘动脉瘤，通常需要做开放性手术或在动脉瘤内置入支架移植物。支架移植物是一种用合成材料制成的中空管，壁内有弹力网。网状壁（如可折叠的吸管）可以使支架被压缩得足够小，从而可沿着一根细长导丝插入动脉。医生通过动脉将支架传送至有动脉瘤的部位。最后打开支架，形成一个稳定的管道。支架移植物也可用于冠状动脉瘤，但有时也需要实施冠状动脉搭桥手术来治疗冠状动脉瘤。
股动脉瘤和颈动脉瘤也需要进行手术修补。
受感染的动脉瘤通常需要使用抗生素或抗真菌药进行治疗，可能需要做开放性手术或支架修复术，具体的治疗方案取决于动脉瘤的位置和体积以及感染所致损伤的程度。