闭塞性外周动脉疾病的症状存在差异，这取决于

哪条动脉受到累及

动脉是否完全闭塞

受累动脉是逐渐变窄还是突然闭塞

通常管腔闭塞 70% 左右才可能出现症状。动脉缓慢狭窄，即使动脉最终完全闭塞，其症状也没有突然闭塞的严重。症状可能并不严重，因为随着血管逐渐狭窄，周围的血管会逐渐扩张或生成新的血管（称为侧支血管）。因此，受累组织仍可获得血供。而血管突然闭塞，没有时间形成侧支血管，因此症状通常较严重。

上肢或下肢动脉突然、完全闭塞，可使患者感到剧烈疼痛，患肢变冷、麻木。病人四肢颜色苍白或带青色（发绀）或明显变色。闭塞动脉下方无脉搏。肢体血流突然急剧的减少是医学急症。血流的中断可导致肢体感觉迅速消失或麻痹。如果血液过长时间断流，组织会坏死，可能需要截肢。

间歇性跛行是外周动脉疾病最常见的症状，由下肢动脉逐渐狭窄引起。患者感下肢肌肉疼痛、痉挛和乏力，而不是关节。间歇性跛行通常发生在体力活动时，休息可立即缓解。患者走路时感肌肉疼痛，快步走或爬坡时症状出现更早，程度更重。通常休息 1～5 分钟（不必坐下）疼痛缓解，患者又可行走相同距离直到再次诱发疼痛。疼痛的部位最常见是小腿，但也可在大腿、股部或臀部，与动脉狭窄的部位有关。足部疼痛较少见。

外周动脉疾病 视频

随着下肢动脉进一步狭窄，患者无痛行走的距离也逐渐变短。最终症状加重，即使在休息甚至平卧时也感疼痛。疼痛往往从小腿或足前开始，是一种严重的持续性疼痛；抬高患肢疼痛加重。疼痛常会影响睡眠。为缓解疼痛，病人可将脚悬于床边或端坐休息时双腿下垂。

较为罕见的上肢动脉大面积阻塞可能引起疲乏、痛性痉挛或在重复使用手臂时感到手臂肌肉疼痛。

外周动脉疾病（皮肤改变） 图片 P. MARAZZI 博士／科学图片库

当血供仅仅轻度或中度减少，上、下肢看起来跟正常无异。足部血供严重减少时，患足会发凉，医生可能需要使用特殊设备来探测足部脉搏。足部或下肢皮肤干燥，有鳞屑，发亮或有裂纹。趾甲不能正常生长，腿毛可能不生长。随着动脉进一步的变窄，病人可能会出现不易愈合的溃疡，通常位于脚趾或脚跟，偶尔出现于小腿，特别是在创伤后。易于出现感染，并很快加重。严重闭塞性外周动脉疾病患者的皮肤创面可能会迁延数周或数月才能愈合，甚至不能愈合。可出现足部溃疡。腿部肌肉通常会萎缩。大面积阻塞可引起坏疽（血供缺乏导致的组织坏死）。

病情稳定的患者，跛行也可突然加重。比如以前走 10 个街区才感小腿疼痛，突然出现走 1 个街区就感疼痛。这种变化可能提示下肢动脉有新的血栓形成。这些人应立即就医。