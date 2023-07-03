纤维肌性发育不良是指动脉壁异常增厚，与动脉粥样硬化或炎症无关，但会导致动脉狭窄或阻塞。

纤维肌性发育不良是一类闭塞性外周血管疾病。

纤维肌性发育不良常发生于 40～60 岁的女性中。病因不明。但是，可能存在遗传因素，吸烟可能是一个风险因素。纤维肌性发育不良在患有某些结缔组织疾病（例如，埃勒斯-当洛斯综合征、囊性中膜坏死 [一种主动脉壁退化的疾病]、遗传性肾炎或神经纤维瘤病）的患者中更常见。

纤维肌性发育不良可能影响给肾脏供血的动脉（肾动脉）、给脑部供血的动脉（颈动脉和颅内动脉）、给胃肠供血的动脉（腹内动脉，如腹腔动脉和肠系膜动脉）、或者从主动脉下部分支以给腿部供血的动脉（髂外动脉）。患者可能有不止一条动脉发生纤维肌性发育不良。

无论发病部位如何，纤维肌性发育不良通常无症状。但如果出现症状，则具体症状根据发病部位的不同而变化。

颈动脉：短暂性脑缺血发作或中风症状（如说话困难、肌肉无力、身体一侧瘫痪、视力问题）

腹腔内动脉：呕吐或腹痛（罕见）

颅内动脉：症状与脑动脉瘤类似（如头痛、眼睛上方和后方疼痛、麻木、无力、身体一侧瘫痪、视力问题）

腿部动脉：腿部肌肉疼痛、酸痛、痉挛或疲倦感（跛行），用听诊器可听到血液急速流过狭窄动脉引起的异常声音（杂音），股动脉内的脉搏减弱

肾动脉：高血压

超声心动图可以帮助诊断，但确诊之前必须做血管造影。