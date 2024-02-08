住院及病情严重患者，尤其是患有需要呼吸机（机械呼吸机）治疗的其他疾病患者，在医院感染肺炎的风险最高。其他的危险因素包括

以前有过抗生素治疗

同时有心、肺、肝或肾功能异常等疾病

70 岁以上

近期做过腹部或胸腔手术

可能使用过质子泵抑制剂（奥美拉唑、埃索美拉唑、兰索拉唑或泮托拉唑）治疗胃食管返流病

虚弱无力

意识减退

将口腔中的微小颗粒吸入气道（误吸）

通常不会在健康人群中引起肺炎的生物体会导致住院患者或虚弱者患肺炎，因为其中许多患者的免疫系统抵抗感染的能力较弱。感染病原体取决于当时院内最流行的病原体，有时甚至取决于该患者同时患有的其他疾病。

呼吸机相关性肺炎是指使用机械呼吸机（气管插管）至少 48 小时或在取下呼吸机后 48 小时内发生的肺炎。呼吸机相关性肺炎通常涉及比其他形式的医院获得性肺炎更耐药的微生物，且治疗结局更差。