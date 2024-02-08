医院获得性肺炎是指发生于住院患者中的肺部感染，通常在住院约 2 天或更长时间后发生。
许多细菌、病毒，甚至真菌都可引起住院者肺炎。
最常见的症状为伴痰咳嗽，但胸痛、寒战、发热和呼吸困难也很常见。
根据患者的症状和胸部 X 光片或计算机断层扫描 (CT) 的结果做出诊断。
依据最可能引起肺炎的病原体使用抗生素、抗病毒药物或抗真菌药物。
医院获得性肺炎通常比社区获得性肺炎更严重，因为这些感染性生物往往更具有攻击性。它们对抗生素的反应几率更低（称作抗生素耐药），因此更难治疗。此外，住院者即使未患肺炎也往往比社区人群更虚弱，因此抵抗感染能力更弱。
（另见肺炎概述。）
医院获得性肺炎的危险因素
住院及病情严重患者，尤其是患有需要呼吸机（机械呼吸机）治疗的其他疾病患者，在医院感染肺炎的风险最高。其他的危险因素包括
以前有过抗生素治疗
同时有心、肺、肝或肾功能异常等疾病
70 岁以上
近期做过腹部或胸腔手术
可能使用过质子泵抑制剂（奥美拉唑、埃索美拉唑、兰索拉唑或泮托拉唑）治疗胃食管返流病
虚弱无力
意识减退
将口腔中的微小颗粒吸入气道（误吸）
通常不会在健康人群中引起肺炎的生物体会导致住院患者或虚弱者患肺炎，因为其中许多患者的免疫系统抵抗感染的能力较弱。感染病原体取决于当时院内最流行的病原体，有时甚至取决于该患者同时患有的其他疾病。
呼吸机相关性肺炎是指使用机械呼吸机（气管插管）至少 48 小时或在取下呼吸机后 48 小时内发生的肺炎。呼吸机相关性肺炎通常涉及比其他形式的医院获得性肺炎更耐药的微生物，且治疗结局更差。
医院获得性肺炎的病因
医院获得性肺炎的症状
症状与社区获得性肺炎基本相同：
全身虚弱（不适）
咳嗽带痰（浓稠或变色的黏液）
气短
发热
寒战
胸痛
对医生来说，医院获得性肺炎可能比社区获得性肺炎更难识别。例如，许多在医院患肺炎者，如老年人、通过呼吸管接受机械通气者、痴呆症患者和重病者，可能无法描述如胸痛、呼吸短促和虚弱等症状。在这些情况下，通常会根据发热以及呼吸率和心率升高而怀疑肺炎。
患有肺炎的老年人还可能出现意识模糊、食欲不振、焦躁不安和躁动、跌倒和尿失禁（不自觉地排尿）。
你知道吗……
医院获得性肺炎的诊断
胸部 X 光片检查或胸部计算机断层扫描 (CT)
有时做血液培养
有时需行支气管镜检查或胸腔穿刺术
医院获得性肺炎的诊断根据患者的症状和胸部 X 光片或胸部 CT 扫描结果。医生通常抽取血液样本，以便可以尝试在实验室培养细菌并鉴别。
医院获得性肺炎患者病情可能非常严重，因此医生可能需要识别引起肺炎的生物体，以确定最佳治疗方案。出于这些原因，有时医生会进行支气管镜检查，从肺内部获取标本，试图识别出生物体。在此过程中，弯曲可视导管插入气管及肺。收集脓液、分泌物或有时甚至是肺组织进行进一步检查。如果没有可见的分泌物，可以用液体对肺部的某一区域进行灌洗，然后回收灌洗液进一步检查（该操作称为支气管肺泡灌洗）。如果液体已经聚集在肺内（称为胸腔积液），医生可能会将针插入胸腔采集这些液体进行培养（一种称为胸腔穿刺术的操作）。
医院获得性肺炎的治疗
医院获得性肺炎的预后
尽管接受了良好治疗，但发展为医院获得性肺炎的患者死亡的比例很高。然而，死亡往往与导致肺炎发展的潜在健康问题（例如，转移性癌症）有关。
老年化专题：肺炎
老年人比年轻人更常发生肺炎，而且也更严重。许多老年人，感染常不止局限在肺。
老年人抗感染能力降低。清除气道病原微生物的机制不如年轻人有效。虚弱可致咳嗽乏力。衰老使免疫系统功能降低。有下列情况的老年人为肺炎高危人群
有些引起肺炎的微生物感染可通过疫苗接种进行预防。因此，医生建议 65 岁或以上者接种肺炎链球菌疫苗。而具有导致其易患肺炎之病症的65岁以下者，也应接种疫苗。医生还建议尤其是老年人要接种完整剂次的新冠病毒疫苗，每年接种一次流感疫苗，因为流感病毒也会引起或导致肺炎。基于共同的临床决策，呼吸道合胞病毒疫苗适用于 60 岁或 60 岁以上的成人。
多数老年肺炎患者都需要在医院接受静脉抗生素治疗。肺炎可导致老年人的病情迅速极度恶化，而且他们对口服抗生素的反应也较差。