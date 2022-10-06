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细菌性脑膜炎是细菌引起的大脑和脊髓周围组织层（脑脊膜）的炎症。
患细菌性脑膜炎的新生儿通常烦躁不安、呕吐或出现癫痫发作。
基于脊椎穿刺和血检结果进行诊断。
所有未经治疗的新生儿均会死于感染。
感染某种细菌（B 组链球菌）的孕妇在分娩时应给予抗生素，以防止细菌传播给新生儿。
需通过静脉使用抗生素治疗感染。
（有关脑膜炎的概述，请参见脑膜炎简介。另见新生儿感染概述、成人脑膜炎、儿童脑膜炎和病毒性脑膜炎。）
细菌引起的脑膜炎在任何年龄都可能危及生命，但在新生儿中尤为重要。
新生儿细菌性脑膜炎通常是由血液感染（脓毒症）引起的。感染最常由以下细菌引起：
B 组链球菌
大肠杆菌
李斯特菌
许多其他细菌也可能引起脑膜炎。
有时，细菌通过头皮上的割伤或刺伤进入体内时，新生儿会发生细菌性脑膜炎。割伤或刺伤可能是由用于给药的器械或粘在头皮上的探头引起的。
新生儿细菌性脑膜炎的症状
新生儿细菌性脑膜炎的诊断
新生儿细菌性脑膜炎的预后
新生儿细菌性脑膜炎的预防
怀孕期间，通常会进行母亲生殖道中 B 组链球菌 (GBS) 筛查。感染 B 组链球菌的孕妇可以在分娩时接受抗生素，以防止细菌传播给新生儿。
新生儿细菌性脑膜炎的治疗
抗生素
在等待培养结果的同时，通过静脉（静脉注射）给新生儿使用抗生素（通常是氨苄青霉素加庆大霉素、头孢噻肟或两者）。获得培养结果后，医生会根据需要将抗生素更换为适合清除引起脑膜炎的细菌类型的抗生素。