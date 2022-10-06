年龄较大的细菌性脑膜炎患儿通常会出现颈强直和头痛。新生儿很少出现颈强直，且无法表达具体的不适。在新生儿中，应提醒医院工作人员或父母注意可能有严重问题的重要疾病征象包括

脓毒症体征（例如，体温过高或过低、呼吸困难、皮肤和眼睛发黄 [黄疸] 和呼吸暂时停止 [呼吸暂停]）

异常嗜睡（昏睡）

癫痫发作

呕吐

异常的烦躁和不安（特别是当新生儿被抱起时无法平静下来）

在一些患脑膜炎的新生儿中，大脑周围液体压力增加可能会使囟门（颅骨间的柔软点）隆起或变硬。