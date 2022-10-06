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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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新生儿细菌性脑膜炎

作者：Brenda L. Tesini, MD, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
已审核/已修订 10月 2022 | 修改的 9月 2023
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细菌性脑膜炎是细菌引起的大脑和脊髓周围组织层（脑脊膜）的炎症。

  • 患细菌性脑膜炎的新生儿通常烦躁不安、呕吐或出现癫痫发作。

  • 基于脊椎穿刺和血检结果进行诊断。

  • 所有未经治疗的新生儿均会死于感染。

  • 感染某种细菌（B 组链球菌）的孕妇在分娩时应给予抗生素，以防止细菌传播给新生儿。

  • 需通过静脉使用抗生素治疗感染。

（有关脑膜炎的概述，请参见脑膜炎简介。另见新生儿感染概述、成人脑膜炎儿童脑膜炎病毒性脑膜炎。）

细菌引起的脑膜炎在任何年龄都可能危及生命，但在新生儿中尤为重要。

新生儿细菌性脑膜炎通常是由血液感染（脓毒症）引起的。感染最常由以下细菌引起：

  • B 组链球菌

  • 大肠杆菌

  • 李斯特菌

许多其他细菌也可能引起脑膜炎。

有时，细菌通过头皮上的割伤或刺伤进入体内时，新生儿会发生细菌性脑膜炎。割伤或刺伤可能是由用于给药的器械或粘在头皮上的探头引起的。

新生儿细菌性脑膜炎的症状

年龄较大的细菌性脑膜炎患儿通常会出现颈强直和头痛。新生儿很少出现颈强直，且无法表达具体的不适。在新生儿中，应提醒医院工作人员或父母注意可能有严重问题的重要疾病征象包括

  • 脓毒症体征（例如，体温过高或过低、呼吸困难、皮肤和眼睛发黄 [黄疸] 和呼吸暂时停止 [呼吸暂停]）

  • 异常嗜睡（昏睡）

  • 癫痫发作

  • 呕吐

  • 异常的烦躁和不安（特别是当新生儿被抱起时无法平静下来）

在一些患脑膜炎的新生儿中，大脑周围液体压力增加可能会使囟门（颅骨间的柔软点）隆起或变硬。

新生儿细菌性脑膜炎的诊断

  • 脊椎穿剌

  • 血液化验

  • 聚合酶链反应 (PCR) 检测

  • 有时使用大脑超声检查或计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)

医生通过由称为脊椎穿刺（腰椎穿刺）的操作获得的脊髓液样本诊断细菌性脑膜炎。分析脊髓液，如果样本中有细菌，则对其检查并在实验室中培育（培养）以进行鉴定。医生还会采集一份血液样本进行培养和分析。

医生也可能对脊髓液样本进行 PCR 检测。PCR 检测寻找细菌的遗传物质，使医生能够快速识别细菌。

医生可能会进行脑部超声检查或 CTMRI 等影像学检查，以确保安全进行脊椎穿刺。

新生儿细菌性脑膜炎的预后

如果不进行治疗，几乎所有患有细菌性脑膜炎的新生儿都会死亡。

即使治疗，死亡风险为 5% 至 20%。在存活的新生儿中，20% 至 50% 会出现严重的大脑和神经问题，例如大脑正常开放间隙中积聚多余液体（脑积水）、听力下降智力障碍

新生儿细菌性脑膜炎的预防

怀孕期间，通常会进行母亲生殖道中 B 组链球菌 (GBS) 筛查。感染 B 组链球菌的孕妇可以在分娩时接受抗生素，以防止细菌传播给新生儿。

新生儿细菌性脑膜炎的治疗

  • 抗生素

在等待培养结果的同时，通过静脉（静脉注射）给新生儿使用抗生素（通常是氨苄青霉素加庆大霉素、头孢噻肟或两者）。获得培养结果后，医生会根据需要将抗生素更换为适合清除引起脑膜炎的细菌类型的抗生素。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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