微孢子虫病是由微孢子虫（寄生性真菌）引起的感染。症状取决于感染的器官，但感染会导致腹泻、其它肠道症状或眼部症状。
症状并不固定，但可包括慢性腹泻、腹痛、发热、体重减轻和眼睛发炎。
医生通过在感染的组织样本中或在粪便、尿液，或其它体液中找到微孢子虫而诊断本感染。
药物可控制但不能清除感染。
（也请参见寄生虫感染概述。）
微孢子虫曾经被归类为原虫，但现在被认为是真菌。这些形成孢子的寄生性真菌存在于感染的细胞内。
微孢子虫可能感染肠、肝、胆囊、胆道（将肝和胆囊与小肠连接的管道）、眼睛、鼻窦、肌肉、呼吸道、泌尿道，偶尔感染脑部。感染可全身播散。
多种微孢子虫可造成人体感染，但症状主要发生在晚期 HIV 感染或其他严重削弱免疫系统的疾病患者中。如果微孢子虫感染角膜，免疫系统健康的人可能会出现眼部症状。
微孢子虫经由孢子传播，可
被摄入
被吸入
通过眼睛周围的组织进入
微孢子虫主要通过食物传播，包括鱼和甲壳类动物。传播也通过水发生，包括海水、饮用水和其他环境来源。
在体内，微孢子虫孢子进入细胞，孢子形成、繁殖，形成更多孢子。感染的细胞最终破裂，释放出孢子。孢子随后可以传播到整个身体，引起炎症，或者它们可以通过呼吸、粪便或尿液排泄到环境中。
微孢子虫病的症状
微孢子虫病的诊断
取受感染组织、粪便、尿液或其它体液的样本进行检查
为了诊断微孢子虫病，医生会检查受累组织样本（通过活检获取）或体液样本。他们在显微镜下检查样本，通常使用特殊技术使微孢子虫更加容易识别。例如，可以检查粪便、尿液、血液、痰、脑脊液（经腰穿采集）或角膜（刮取）样本。
也可以在样本中检测寄生虫的遗传物质(DNA)。
微孢子虫病的治疗
阿苯达唑或烟曲霉素
对于 HIV 感染者，也可使用抗逆转录病毒药物
对于眼部感染，阿苯达唑（口服）和烟曲霉素（作为滴眼剂）
如果患者的免疫系统正常，微孢子虫病的轻微病例通常不通过治疗就可自愈。
在 HIV 感染者中，使用抗逆转录病毒药物尽可能有效地治疗 HIV 感染非常重要。这种治疗可以增强受损的免疫系统，通常有助于控制腹泻和其它症状。同样，重要的是要逆转免疫抑制的其它原因（如果存在）。
微孢子虫病的抗微生物治疗取决于引起感染的微孢子虫种属、患者的免疫系统状态，以及所涉及的器官。如果引起肠道感染的种属对阿苯达唑敏感，则口服阿苯达唑可能有助于控制腹泻。然而，该药物不能消除感染，并且有严重的副作用，包括骨髓抑制（导致骨髓中产生的血细胞减少）和肝脏炎症（肝炎）。
如果引起感染的种属是敏感的，阿苯达唑还用于治疗影响皮肤或肌肉或已在全身传播的微孢子虫病。
当感染的微孢子虫种属对烟曲霉素敏感，通过口服烟曲霉素片可用于控制腹泻，但也可能有严重的副作用。烟曲霉素片剂在美国未上市。
用阿苯达唑口服和烟曲霉素滴眼液治疗眼部感染。氟喹诺酮或伏立康唑滴眼液有时是有用的。如果这些药物不能缓解症状，则可能需要进行手术以修复角膜（角膜成形术）。