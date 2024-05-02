微孢子虫病是由微孢子虫（寄生性真菌）引起的感染。症状取决于感染的器官，但感染会导致腹泻、其它肠道症状或眼部症状。

微孢子虫病主要在免疫系统受损的人（如 HIV 感染者）中引发症状。

症状并不固定，但可包括慢性腹泻、腹痛、发热、体重减轻和眼睛发炎。

医生通过在感染的组织样本中或在粪便、尿液，或其它体液中找到微孢子虫而诊断本感染。

药物可控制但不能清除感染。

（也请参见寄生虫感染概述。）

微孢子虫曾经被归类为原虫，但现在被认为是真菌。这些形成孢子的寄生性真菌存在于感染的细胞内。

微孢子虫可能感染肠、肝、胆囊、胆道（将肝和胆囊与小肠连接的管道）、眼睛、鼻窦、肌肉、呼吸道、泌尿道，偶尔感染脑部。感染可全身播散。

多种微孢子虫可造成人体感染，但症状主要发生在晚期 HIV 感染或其他严重削弱免疫系统的疾病患者中。如果微孢子虫感染角膜，免疫系统健康的人可能会出现眼部症状。

微孢子虫经由孢子传播，可

被摄入

被吸入

通过眼睛周围的组织进入

微孢子虫主要通过食物传播，包括鱼和甲壳类动物。传播也通过水发生，包括海水、饮用水和其他环境来源。

在体内，微孢子虫孢子进入细胞，孢子形成、繁殖，形成更多孢子。感染的细胞最终破裂，释放出孢子。孢子随后可以传播到整个身体，引起炎症，或者它们可以通过呼吸、粪便或尿液排泄到环境中。

微孢子虫病的症状 微孢子虫病的症状因以下情况而已 导致感染的原虫种类

受累的器官类型

患者的免疫功能 免疫系统正常的人通常没有症状或有轻度腹泻。眼部感染也可发生，而且在健康个体中报道越来越多。 在 HIV 感染或其他削弱免疫系统的疾病患者中，微孢子虫病可引起慢性腹泻和各种感染（如肝炎和鼻窦炎）。如果微孢子虫病影响肠道，患者可能无法从食物中吸收足够的营养（称作吸收不良），从而导致体重减轻。 其他微孢子虫病症状可能包括腹痛、黄疸、发热、持续咳嗽、肌肉酸胀和疼痛、头痛以及眼睛发炎充血。视力可变得模糊。如果眼睛感染严重，可导致失明。