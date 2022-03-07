闪电击伤发生于短暂暴露在非常强的闪电电流下。
10%闪电击伤的伤者中死亡死于心跳停止和呼吸停止。
对于一些严重闪电击伤的存活者，应进行心电图检查监测心跳，并需要进行血液或影像学检查。
患者一旦复苏，应治疗烧伤和其他损伤。
闪电可在几分之一毫秒的时间内，传送一个强大的电脉冲。电流通过人体能产生高热，引起组织烧伤和破坏。烧伤可累及皮肤，有时也可累及内脏组织。闪电击伤的时间非常短暂，损伤常常局限在皮肤外层。此外，与发电引起的电流损伤相比，闪电不太可能导致内部组织烧伤。但闪电可以引起心脏的瞬间短路，使受害者立即死亡。闪电还会损伤神经系统，包括脑组织，从而导致癫痫发作、意识丧失或其他异常。
在美国，与暴风雨有关导致死亡的常见原因中，闪电击伤占第二位，造成每年约30人死亡，并造成数百人受伤。其中一些伤者永久性残疾。
闪电倾向于打击较高而孤立的物体，如树、塔、避雨棚、旗杆、阳台和围墙等。在开阔地上，站立的人就成了最高的物体。金属物和水虽不吸引闪电，但它们一旦被电击，就都容易导电。由闪电产生的电流可以从户外的电线或电话线传到室内的电器或电话线。
闪电可通过以下几种途径击伤人体：
闪电可以直接击中人体。
闪电中的电能传导至接触或靠近被击中物体者。
电流可通过地面传到人体。
电击可抛出人体导致钝性损伤。
闪电击伤的症状
被闪电击伤后，伤者心脏可能停止跳动（心搏骤停）或不规则跳动。当心脏停止或不规则跳动时，常伴有呼吸停止。心脏跳动可自行恢复，但如果呼吸不能同时恢复，就会导致机体缺氧。氧缺乏，和可能的神经系统损伤，可使心跳再次停止跳动。
脑部损伤通常会导致意识丧失。如果是严重的脑损伤，可能会出现昏迷。通常患者清醒，但不记得受伤前发生的事情（记忆缺失）。患者可能出现思维混乱、思考缓慢、注意力不集中、近期记忆障碍。可能发生性格改变并呈永久性。
伤者常出现鼓膜穿孔。可能出现多种眼部损伤，包括白内障。双下肢常有暂时性瘫痪、青紫、麻木（闪电性瘫痪）。皮肤可完全没有受伤痕迹，也可有羽毛状或分支状的较小烧伤，由成簇的小点组成，像香烟头的烧伤或汗水蒸发后留下的条纹。因为从脊髓发出的神经支损伤（外周神经病变），可出现麻木、针刺感以及乏力。
闪电击伤的诊断
闪电击伤的预防
在雷雨季节，应注意天气预报，尤其是户外活动的组织者要特别注意，有助于决定是否取消户外活动或对可能出现的紧急事件做好应急计划。
狂风、暴雨、乌云预示雷雨就要到来。听到打雷时，观察者已处于危险之中，应该寻找安全的庇护场所，比如较大的居民楼或完全封闭的金属车辆（如小汽车、厢车或卡车）。面积小没有封闭的场所（如露台）是不安全的。在最近一次听到打雷或见到闪电后30分钟内，继续户外活动是不安全的。
为了防止室内闪电击伤，应避免接触金属管道或电线、用座机打电话、使用电脑、使用视频游戏操控台或使用与音响系统有线连接的耳机。在雷雨到来之前，应断开和拔下电器设备的插头。使用手机、平板及笔记本电脑和音乐播放器时，如果这些设备在使用时仅由蓄电池供电，它们是安全的，因为它们不会吸引雷电。
闪电击伤的预后
闪电击伤的治疗
必要时进行心肺复苏
被闪电击伤的人不带电，因此，在施救时没有危险。无心跳、无呼吸的伤者需要立即进行心肺复苏 (CPR)，包括胸外按压和人工呼吸。如果有自动体外除颤器，则应使用它（见图自动体外除颤器：快速重新启动心脏）。如果患者心跳恢复但仍没有呼吸应继续人工呼吸，因为在心跳恢复后呼吸肌可能仍处于瘫痪状态。应请求急诊医疗救助。很多闪电击伤者的一般健康状况良好，如果能及时给予心肺复苏，恢复的可能性很大。
如果需要，也要进行烧伤和其他外伤的治疗。最初20分钟内心肺复苏不成功，则复苏成功的可能性很小，可停止心肺复苏。
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美国疾病控制与预防中心；自然；灾害和恶劣天气。闪电：闪电安全提示：本网站列示了室内和室外环境下的闪电安全提示注意事项。