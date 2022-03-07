电流通过人体能产生高热，引起组织烧伤和破坏。烧伤可累及身体的内部组织和皮肤。电流的冲击可导致身体自身的电系统短路，使神经停止传送脉冲信号或者使传递不规则的脉冲信号。异常的脉冲信号可影响一下一些方面：

肌肉，引起强烈收缩

心脏，导致停止跳动（心搏骤停）

脑，引起癫痫发作、意识丧失或其他异常

损伤严重程度可从轻微到致命，主要由以下因素决定：