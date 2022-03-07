电击伤是因电流通过人体引起的体内器官功能障碍或组织烧伤。
常见的主要症状是皮肤烧伤，但不是所有的严重损伤都可见。
医生应检查患者是否有心律失常、骨折、脱臼以及脊髓或其他损伤。
监测异常心律，治疗烧伤，如果烧伤引起严重内部损伤，应给予静脉输液和其他治疗。
接触漏电的电器用具或机械；或不小心接触到家用电线或供电电线都可以引起电击伤。接触家里的电源插座或小型电器受到的电击一般很少引起严重后果，但是美国每年约 300 人死于意外接触高压电。
电如何累及身体
电流强度
电流的强度以伏特和安培来计算。在美国一般家庭用电的电压为110～220V。在许多其他国家/地区，标准家用电流为 220V。美国标准电源插座是 110V，220V 的插座用于大型家电，如烘干机或冰箱。一般认为超过500V为高压电。高压电可通过空气产生电弧，电弧长度可从几厘米到到几米以上不等，取决于电压高低。这样人只要离高压线太近就可能会受到损害。高压电引起的损伤比低压电更严重，而且更容易引起内部组织和器官的损伤。
电流类型
电流分为直流电（DC）和交流电（AC）。直流电，如电池产生的电流，是按同一不变的方向流动的电流。交流电，如连接电力网的房屋墙壁插座供出的电流，会每秒改变 50～60 次流动方向。
交流电比直流电更加危险。直流电可引起一次肌肉收缩，强烈的肌肉收缩常可迫使触电者脱离电源。交流电常引起肌肉持续收缩，使触电者的手紧握电源不能松开。这样，就延长了触电时间。即便是少量的交流电——勉强能感受到轻度的电击——也可能导致紧握变成一动不动。稍强一点的交流点，就可以引起胸部肌肉收缩，导致不能呼吸。更强的电流可引起致死性的心律异常（心律失常）。
电流的路径
电流经过身体的路径，决定哪些组织受到损害。因为交流电不停地变化电流方向，常用的用语“入口”和“出口”是不恰当的。用“源头”和“接地”更确切。电击电流最常见的源头是手，其次是头。最常见的接地点是足。电流从一侧手臂流到另一侧手臂，或从一侧手臂流到腿部都要经过心脏，比电流从腿部流向地面要危险得。电流通过头部可能影响大脑。
触电时间
一般来说，接触电流时间越长，损伤越严重。
电流的电阻
电阻是阻碍电流流动的能力。人体的电阻，大部分集中在皮肤。皮肤越厚，电阻越大。例如，较厚的、有胼胝的手掌或足底和皮肤较薄的部位，如手臂内侧相比，电阻就大得多。皮肤破损（如刺伤或擦伤）或潮湿时，电阻下降。如果皮肤的电阻很高，损伤多半是局部的，通常只引起皮肤烧伤。如果皮肤电阻很低，损伤更容易累及体内的器官。因此，如果一个人在潮湿状态下触电，主要是引起内部损伤，如洗澡时电吹风掉进浴缸，或踏进有电线的水坑。
电击伤的症状
通常，电击伤的症状主要是皮肤烧伤，但并不是所有的电击伤都会导致体表损伤。高压电击伤可引起严重的内部烧伤。如果肌肉大面积损伤，肢体可能严重肿胀，致使动脉受压（筋膜室综合征），阻断了肢体的血液供应。如果电流通过眼部附近，可能会导致白内障。白内障可在电击伤后几天内或几年后出现。如果大量肌肉破坏（横纹肌溶解），会释放出一种称为肌红蛋白的化学物质并进入血液。肌红蛋白可引起肾脏损害。
幼儿口咬或吮吸电线可引起口腔和嘴唇的烧伤。这种烧伤可使面部变形并引起牙、颌和面部的生长发育问题。另外，在损伤后5～10天，唇部的结痂脱落时可引起唇动脉严重出血。
微小的电击可引起肌肉疼痛、肌肉轻微的收缩，或使人惊吓、跌倒。严重的电击伤会引起心律异常，损伤的程度可从无足轻重到即刻致命。严重的电击可触发肌肉强烈的收缩，使触电者摔倒在地，引起骨折、关节脱位和其他的钝性损伤。
各种不同方式导致的神经和脑的损伤，可引起癫痫、脑出血、短暂的记忆丧失、性格改变、易怒或睡眠障碍。机体的神经或脊髓损伤，可引起虚弱、瘫痪、麻木、刺痛、慢性疼痛和勃起功能障碍（阳痿）。
电击伤的诊断
电击伤的预防
教育和重视用电安全对预防电击伤十分重要。家庭和工作场所的电器在设计、安装和维护方面都应精细，有助于预防电击伤。电线的安装和维护应由经过训练的人员完成。电源插座保护装置可减少婴儿和幼童在家里触电的风险。
任何接触和可能接触人体的电器设备都应有正确的接地。三角电源插座是最安全的。将三角电源插座的接地一脚断开（以便适用于老式的两脚插头）是危险的，增加了电击伤的机会。在容易受潮的地方如厨房、浴室和室外，使用断路器有助于安全，断路器即便在漏电低到5毫安时也可使电路断开（跳闸）。
为了避免被电流产生的电弧击伤，靠近高压线处不要使用杆子和梯子。
电击伤的治疗
心肺复苏
烧伤治疗
首先要让触电者脱离电源。脱离电源最安全的办法是切断电流，如使用断电器跳闸，关掉开关，断开电器与电源插座的连接。在关闭电流之前，任何人都不应触摸患者。
但要区分高压线和低压线是有困难的，特别是在户外。切断高压电流应由当地电力公司完成。在试图解救触电者时，有很多好心的救助者可能被电击伤。
一旦救助者可安全地接触触电者时，首先应检查触电者是否有呼吸、脉搏。如果患者已无呼吸和脉搏，应立即开始心肺复苏 (CPR)。稍重的电击伤应该请求急诊医疗救助。由于电烧伤的程度容易误诊，因此如果怀疑伤势较重应请求医疗救助。
横纹肌溶解患者通常给予大量静脉补液。
如有需要，接种破伤风疫苗。
如果伤处疼痛明显，可给予镇痛药。
皮肤烧伤可用烧伤药膏治疗，并用无菌敷料包扎。仅仅是有轻度烧伤的患者可在家治疗。如果损伤较为严重应住院治疗，最好是在烧伤中心进行治疗。如患者有以下情况，应留院观察6～12小时：
因咬或吮吸电线受伤的幼儿应转到儿童牙齿矫形医师、口腔外科医师或对这类损伤有丰富经验的外科医师进一步治疗。
了解更多信息
以下是一些可能有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心、美国国家职业安全卫生研究所 (NIOSH): 电气安全：这个重要提示库提供了确保工作场所安全的有关工人面临的电危害范围的信息，以及如何减轻其影响和相关治疗的信息。
国际电气安全基金会 (ESFI)： 有关如何确保家庭和工作场所的电气安全的信息，包括如何识别电气危险警示信号以及安全技术进步的信息。