阴茎局部皮肤癌可包括

凯拉增生性红斑

阴茎鲍温病

鲍温样丘疹病

腺癌

乳头 Paget 病

凯拉增生性红斑和阴茎鲍温病都有界限明确的微红区域、阴茎头上天鹅绒般的色素沉着（凯拉增生性红斑）或阴茎体部白-灰色的皮肤增厚区域（鲍温病），这些情况都主要发生在未环切包皮的男性中。凯拉增生性红斑是阴茎头或包皮的原位鳞状细胞癌（浅表皮肤癌）；阴茎鲍温病是阴茎干皮肤的鳞状细胞癌。

鲍温样丘疹病涉及阴茎体部较小的，经常是多个的肿块（丘疹）。它经常发生于感染人乳头瘤病毒的人中。

乳头佩吉特病（不要与佩吉特骨病混淆）是一种罕见的癌症，它除了发生在乳房外还能出现在包括阴茎的其他部位。

医生取组织样本进行检查（活检）以确定癌细胞类型以及癌细胞是否已扩散到皮肤之外。

氟尿嘧啶乳膏、外科手术或者激光治疗都可用于去除癌症。受累男性应定期监测复发或扩散，因为这些病变可能成为更具侵袭性的癌症。