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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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影响阴茎的皮肤异常

作者：Patrick J. Shenot, MD, Thomas Jefferson University Hospital
已审核/已修订 8月 2023
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    各种异常可影响阴茎的皮肤。一些是影响阴茎及其它部位皮肤的全身性皮肤病。例如银屑病扁平苔藓脂溢性皮炎。一些仅影响阴茎，或者在影响其它部位之前影响阴茎。阴茎的皮肤也可能受到癌症的影响。

    阴茎感染

    阴茎上的增生有时由感染引起，尤其是性传播感染。例如梅毒可引起淡红色或灰色的扁平样增生（扁平湿疣）。某些病毒感染也可能引起皮肤单个或多个小而硬的凸起性皮肤增生（生殖器疣或尖锐湿疣），或者是又小又硬的浅凹状增生（传染性软疣）。疥疮可引起又小又痒的肿块。

    阴茎的扁平苔藓

    扁平苔藓可导致阴茎头或阴茎体部出现扁平或凸起的小斑点。通常会感觉痒。有时，阴茎和牙龈中会出现疼痛的溃疡（称为阴茎牙龈综合征）。扁平苔藓通常自行愈合。不需要治疗，除非瘙痒难耐。皮质类固乳膏可止痒。

    珍珠样阴茎丘疹

    珍珠状阴茎丘疹是源自阴茎血管的异常增生物。表现为阴茎体部长出的小增生物，颜色通常为肤色，形似圆顶或毛发。它们无害且常见，出现在多达 10% 的男性中。不需要治疗。

    闭塞性干燥性阴茎头炎

    当长期（慢性）炎症导致阴茎尖端附近的皮肤硬化并变白时，就出现闭塞性干燥性阴茎头炎（也称为硬化萎缩性苔藓）。尿道口常被这种白色发硬的皮肤包绕，最终会阻碍尿液和精液流出。抗菌，皮质类固醇或抗炎乳膏可以缓解炎症，但是如果必须重新打开尿道，则可以通过手术进行。

    阴茎的接触性皮炎

    接触性皮炎通常是因对乳胶过敏的男性使用乳胶避孕套所致。一般会出现红色瘙痒斑点。有时，皮肤破损，斑点周围有液体流出。男性患者应使用合成非乳胶避孕套。天然避孕套不足以抵抗人类免疫缺陷病毒感染。如有必要，可使用皮质类固醇乳膏缓解症状，如 1% 氢化可的松乳膏（非处方药）。

    阴茎局部（原位）皮肤癌

    阴茎局部皮肤癌可包括

    凯拉增生性红斑和阴茎鲍温病都有界限明确的微红区域、阴茎头上天鹅绒般的色素沉着（凯拉增生性红斑）或阴茎体部白-灰色的皮肤增厚区域（鲍温病），这些情况都主要发生在未环切包皮的男性中。凯拉增生性红斑是阴茎头或包皮的原位鳞状细胞癌（浅表皮肤癌）；阴茎鲍温病是阴茎干皮肤的鳞状细胞癌。

    鲍温样丘疹病涉及阴茎体部较小的，经常是多个的肿块（丘疹）。它经常发生于感染人乳头瘤病毒的人中。

    乳头佩吉特病（不要与佩吉特骨病混淆）是一种罕见的癌症，它除了发生在乳房外还能出现在包括阴茎的其他部位。

    医生取组织样本进行检查（活检）以确定癌细胞类型以及癌细胞是否已扩散到皮肤之外。

    氟尿嘧啶乳膏、外科手术或者激光治疗都可用于去除癌症。受累男性应定期监测复发或扩散，因为这些病变可能成为更具侵袭性的癌症。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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