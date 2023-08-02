各种异常可影响阴茎的皮肤。一些是影响阴茎及其它部位皮肤的全身性皮肤病。例如银屑病、扁平苔藓和脂溢性皮炎。一些仅影响阴茎，或者在影响其它部位之前影响阴茎。阴茎的皮肤也可能受到癌症的影响。
阴茎感染
阴茎的扁平苔藓
扁平苔藓可导致阴茎头或阴茎体部出现扁平或凸起的小斑点。通常会感觉痒。有时，阴茎和牙龈中会出现疼痛的溃疡（称为阴茎牙龈综合征）。扁平苔藓通常自行愈合。不需要治疗，除非瘙痒难耐。皮质类固乳膏可止痒。
珍珠样阴茎丘疹
珍珠状阴茎丘疹是源自阴茎血管的异常增生物。表现为阴茎体部长出的小增生物，颜色通常为肤色，形似圆顶或毛发。它们无害且常见，出现在多达 10% 的男性中。不需要治疗。
闭塞性干燥性阴茎头炎
当长期（慢性）炎症导致阴茎尖端附近的皮肤硬化并变白时，就出现闭塞性干燥性阴茎头炎（也称为硬化萎缩性苔藓）。尿道口常被这种白色发硬的皮肤包绕，最终会阻碍尿液和精液流出。抗菌，皮质类固醇或抗炎乳膏可以缓解炎症，但是如果必须重新打开尿道，则可以通过手术进行。
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阴茎的接触性皮炎
接触性皮炎通常是因对乳胶过敏的男性使用乳胶避孕套所致。一般会出现红色瘙痒斑点。有时，皮肤破损，斑点周围有液体流出。男性患者应使用合成非乳胶避孕套。天然避孕套不足以抵抗人类免疫缺陷病毒感染。如有必要，可使用皮质类固醇乳膏缓解症状，如 1% 氢化可的松乳膏（非处方药）。
阴茎局部（原位）皮肤癌
阴茎局部皮肤癌可包括
凯拉增生性红斑
阴茎鲍温病
鲍温样丘疹病
腺癌
凯拉增生性红斑和阴茎鲍温病都有界限明确的微红区域、阴茎头上天鹅绒般的色素沉着（凯拉增生性红斑）或阴茎体部白-灰色的皮肤增厚区域（鲍温病），这些情况都主要发生在未环切包皮的男性中。凯拉增生性红斑是阴茎头或包皮的原位鳞状细胞癌（浅表皮肤癌）；阴茎鲍温病是阴茎干皮肤的鳞状细胞癌。
鲍温样丘疹病涉及阴茎体部较小的，经常是多个的肿块（丘疹）。它经常发生于感染人乳头瘤病毒的人中。
乳头佩吉特病（不要与佩吉特骨病混淆）是一种罕见的癌症，它除了发生在乳房外还能出现在包括阴茎的其他部位。
医生取组织样本进行检查（活检）以确定癌细胞类型以及癌细胞是否已扩散到皮肤之外。
氟尿嘧啶乳膏、外科手术或者激光治疗都可用于去除癌症。受累男性应定期监测复发或扩散，因为这些病变可能成为更具侵袭性的癌症。