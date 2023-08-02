广泛性焦虑障碍包括对多种活动或事情的过分紧张和担心。在 6 个月或更长时间内，患者焦虑的天数比不焦虑的天数多。病因不明，但酒精使用障碍、重度抑郁症或惊恐障碍的患者通常同时存在广泛性焦虑障碍。

患者对一系列事情、活动、情境等感到焦虑和担忧，不止一个类型。

诊断该疾病时，除焦虑外还需具备其他症状（如容易疲劳、难以集中注意力和肌肉紧张）。

常需联合药物治疗（常使用抗焦虑药，有时也可使用抗抑郁药）和心理咨询进行治疗。

广泛性焦虑障碍是一种常见的焦虑障碍。每年大约有 3% 的成人会发生该病。女性的发病率是男性的两倍。这种疾病更常开始于成年期，但也可能始于任何年龄（参见儿童广泛性焦虑障碍）。

对大多数人而言，本病症状时有波动，或持续加重（特别是应激状态时），可以持续数年。

广泛性焦虑障碍的症状 广泛性焦虑障碍的患者常常感到担心或苦恼，觉得很难控制自己的情绪。担忧的严重程度、频率或持续时间远超情境所需。 焦虑的内容很广泛，涉及多个主题，且常随着时间变换主题。常见的担心包括工作和家庭责任、金钱、健康、安全、车辆维修和琐事。

广泛性焦虑障碍的诊断 医生根据标准精神病诊断标准进行评估 诊断广泛性焦虑障碍时，患者的担忧或焦虑需满足以下情况 过度

涉及很多活动和事件

在 6 个月或更长时间内的大多数日子里存在 此外，患者必须具备下列症状中的 3 个或更多： 烦躁不安或紧张或快到极限的感觉

容易疲劳

难以集中精力

应激

肌肉紧张

睡眠不安 在诊断广泛性焦虑障碍之前，医生需进行体格检查。他们可能会做血液或其他测试，以确保症状不是由躯体疾病或使用药物造成的。