广泛性焦虑障碍包括对多种活动或事情的过分紧张和担心。在 6 个月或更长时间内，患者焦虑的天数比不焦虑的天数多。病因不明，但酒精使用障碍、重度抑郁症或惊恐障碍的患者通常同时存在广泛性焦虑障碍。
患者对一系列事情、活动、情境等感到焦虑和担忧，不止一个类型。
诊断该疾病时，除焦虑外还需具备其他症状（如容易疲劳、难以集中注意力和肌肉紧张）。
常需联合药物治疗（常使用抗焦虑药，有时也可使用抗抑郁药）和心理咨询进行治疗。
广泛性焦虑障碍是一种常见的焦虑障碍。每年大约有 3% 的成人会发生该病。女性的发病率是男性的两倍。这种疾病更常开始于成年期，但也可能始于任何年龄（参见儿童广泛性焦虑障碍）。
对大多数人而言，本病症状时有波动，或持续加重（特别是应激状态时），可以持续数年。
广泛性焦虑障碍的症状
广泛性焦虑障碍的患者常常感到担心或苦恼，觉得很难控制自己的情绪。担忧的严重程度、频率或持续时间远超情境所需。
焦虑的内容很广泛，涉及多个主题，且常随着时间变换主题。常见的担心包括工作和家庭责任、金钱、健康、安全、车辆维修和琐事。
广泛性焦虑障碍的诊断
医生根据标准精神病诊断标准进行评估
诊断广泛性焦虑障碍时，患者的担忧或焦虑需满足以下情况
过度
涉及很多活动和事件
在 6 个月或更长时间内的大多数日子里存在
此外，患者必须具备下列症状中的 3 个或更多：
烦躁不安或紧张或快到极限的感觉
容易疲劳
难以集中精力
应激
肌肉紧张
睡眠不安
在诊断广泛性焦虑障碍之前，医生需进行体格检查。他们可能会做血液或其他测试，以确保症状不是由躯体疾病或使用药物造成的。
广泛性焦虑障碍的治疗
心理治疗和药物治疗结合
该病通常联合使用某种心理治疗和药物治疗。心理治疗可处理焦虑的成因并提供应对方式。
一些抗抑郁药，尤其是选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂（如依他普仑）和 5-羟色胺去甲肾上腺素再摄取抑制剂（如文拉法辛）对广泛性焦虑障碍有效。这些抗抑郁药通常使用几周以缓解焦虑，因此有些患者首先被给予苯二氮䓬类药物和抗抑郁药联合应用。苯二氮卓类药物是能够迅速缓解焦虑的抗焦虑药物，通常几乎会马上起效。然而，由于长期使用苯二氮卓类药物可导致药物依赖和成瘾（参见抗焦虑及镇静药），这些药物通常仅给予相对较短的时间。当抗抑郁药和心理治疗开始起效后，应缓慢减少苯二氮卓类药物的剂量，直至停用。苯二氮卓类药物不应突然停用。
丁螺环酮是另一类治疗广泛性焦虑障碍的有效抗焦虑药物。但它起效缓慢，需服用两周或更长时间才开始发挥作用。
卡法胡椒和缬草属植物等草药可能有抗焦虑作用，尽管其治疗焦虑障碍如广泛性焦虑障碍的有效性和安全性还需要进一步研究。
认知-行为治疗经证实对广泛性焦虑障碍有益。通过这种疗法，人们学会做以下事情：
辨别他们的思维哪里被扭曲
控制他们扭曲的思维
相应地修改其行为
放松、瑜伽、冥想、运动和生物反馈技术也可以有一定的帮助（身心技术）。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国国家精神卫生研究所, 广泛性焦虑障碍：广泛性焦虑障碍各方面的基本信息，包括患病率统计数据