分离性神游症表现为患者失去对过去的部分或全部记忆，通常从经常待的地方消失，离家并辞职。（“神游症”来源于拉丁语中的“逃跑”和“逃离”两词。）
分离性神游症是分离性遗忘症的一种。
在神游期间，人们的外表和行为可能正常，不过当神游症结束时，患者会突然发现自己处于一个新的环境，不记得他们是如何来到这个地方或者做了些什么。
通常，要在事发之后，当医生回顾了病史，收集了有关患者建立新生活的证据后，才能确诊神游症。
支持性环境和心理治疗可以帮助有分离性神游症经历的人。
分离性神游可持续数小时至数月，偶可持续更长时间。如果神游时间短暂，患者可能仅表现为短暂旷工或回家晚了。如果神游持续数日或更长，患者可能已离家很远，有了新的身份，换了新的工作，却没有意识到生活有任何变化。
很多神游症看似好像是变相地满足自己的心愿，或是逃离重度痛苦或尴尬处境的唯一正当借口。例如，一个经济状况陷入危机的高管逃离城市紧张忙碌的生活，去农村当农场工人。
因此，分离性神游症常被误认为是佯病症（伪装躯体或心理症状以获取利益），因为两者均可给患者提供一个借口以逃避责任（如一场无法忍受的婚姻），或避免为自己的行为承担责任，或尽量逃避已知的危险，如一场战争等。然而，与佯病症不同的是，分离性神游是自发地发病而非假装。医生通常可以鉴别两者，因为佯病症的人一般会夸大和夸张自己的症状，而且他们一般有明显的动机来伪造记忆缺失，比如因经济、法律或个人的原因（如逃避工作）。
分离性神游症的症状
在神游症期间，患者可表现正常且行为正常，或者仅有轻度意识混乱但不引起注意。不过，当神游症结束时，患者会突然发现自己处于一个新的环境，不记得他们是如何来到这个地方或者做了些什么。此时，很多患者会因记不起发生的事情而感到羞愧或不安。有些患者会感到害怕。如果患者出现了意识混乱，则会引起医疗或法律机构的关注。
神游症结束后，很多患者可记起神游症开始之前的身份和生活。但是，其他患者需要更长时间才能记起，而且记忆恢复得更慢。有些患者永远记不起过去的部分生活。极少数患者终生不能记起过去的全部或几乎全部生活。
分离性神游症的诊断
医生根据《精神疾病诊断与统计手册》第五版文本修订版 (DSM-5-TR) 中的特定诊断标准进行评估
当一个人似乎弄不清自己的身份，或对自己的过去困惑不解，或患者的新身份或缺乏身份受到质疑时，医师会怀疑分离性神游症。
有时，只有当患者突然回归以往的身份或对现在不熟悉的环境感到痛苦时，分离性神游的诊断才可以确立。
通常，要在事发之后，当医生回顾了病史，收集了有关患者离家出走前的生活、游走过程以及确立新生活的证据后，才能确诊神游症。
分离性神游症的治疗
营造充满支持关爱的环境
心理治疗
有时可采用催眠术或药物辅助访谈
如果记忆丧失的时间很短，则只需要提供支持性环境。当没有明显需要恢复对某些痛苦事件的记忆时，尤其如此。如果支持性环境没有帮助，或者需要恢复创伤性记忆，则需要其他治疗。
如果患者已经发生了分离性神游症，心理疗法可帮助患者回忆起神游过程中的事件，有时可联合催眠术或药物辅助访谈（静脉给予镇静剂后再进行访谈）。但是，这些努力通常不成功。
不过，心理治疗师还是可以帮助患者探索如何应对和解决触发神游症的情形、冲突和情绪，并帮助他们找到更好的应对方法。这有助于预防神游症的再次发生。