分离性神游症表现为患者失去对过去的部分或全部记忆，通常从经常待的地方消失，离家并辞职。（“神游症”来源于拉丁语中的“逃跑”和“逃离”两词。）

（另请参见分离性障碍概述和分离性遗忘症。）

分离性神游症是分离性遗忘症的一种。

在神游期间，人们的外表和行为可能正常，不过当神游症结束时，患者会突然发现自己处于一个新的环境，不记得他们是如何来到这个地方或者做了些什么。

通常，要在事发之后，当医生回顾了病史，收集了有关患者建立新生活的证据后，才能确诊神游症。

支持性环境和心理治疗可以帮助有分离性神游症经历的人。

分离性神游可持续数小时至数月，偶可持续更长时间。如果神游时间短暂，患者可能仅表现为短暂旷工或回家晚了。如果神游持续数日或更长，患者可能已离家很远，有了新的身份，换了新的工作，却没有意识到生活有任何变化。

很多神游症看似好像是变相地满足自己的心愿，或是逃离重度痛苦或尴尬处境的唯一正当借口。例如，一个经济状况陷入危机的高管逃离城市紧张忙碌的生活，去农村当农场工人。

因此，分离性神游症常被误认为是佯病症（伪装躯体或心理症状以获取利益），因为两者均可给患者提供一个借口以逃避责任（如一场无法忍受的婚姻），或避免为自己的行为承担责任，或尽量逃避已知的危险，如一场战争等。然而，与佯病症不同的是，分离性神游是自发地发病而非假装。医生通常可以鉴别两者，因为佯病症的人一般会夸大和夸张自己的症状，而且他们一般有明显的动机来伪造记忆缺失，比如因经济、法律或个人的原因（如逃避工作）。

分离性神游症的症状 在神游症期间，患者可表现正常且行为正常，或者仅有轻度意识混乱但不引起注意。不过，当神游症结束时，患者会突然发现自己处于一个新的环境，不记得他们是如何来到这个地方或者做了些什么。此时，很多患者会因记不起发生的事情而感到羞愧或不安。有些患者会感到害怕。如果患者出现了意识混乱，则会引起医疗或法律机构的关注。 神游症结束后，很多患者可记起神游症开始之前的身份和生活。但是，其他患者需要更长时间才能记起，而且记忆恢复得更慢。有些患者永远记不起过去的部分生活。极少数患者终生不能记起过去的全部或几乎全部生活。

分离性神游症的诊断 医生根据《精神疾病诊断与统计手册》第五版文本修订版 (DSM-5-TR) 中的特定诊断标准进行评估 当一个人似乎弄不清自己的身份，或对自己的过去困惑不解，或患者的新身份或缺乏身份受到质疑时，医师会怀疑分离性神游症。 有时，只有当患者突然回归以往的身份或对现在不熟悉的环境感到痛苦时，分离性神游的诊断才可以确立。 通常，要在事发之后，当医生回顾了病史，收集了有关患者离家出走前的生活、游走过程以及确立新生活的证据后，才能确诊神游症。