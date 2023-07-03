躯体变形障碍是指过度关注一种或多种不存在的或轻微的外表缺陷，并因而导致强烈的痛苦和/或影响社会功能。
患者通常每天花费数小时担心他们所认为的外形缺陷，这可能涉及身体任何部位。
当对所感知的外形缺陷（事实上不存在或仅轻微）的先占观念导致强烈的痛苦或影响功能时，医生会诊断该病。
某些抗抑郁药（选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂或氯丙咪嗪）和认知行为治疗通常对此病有效。
此病患者坚信自己有一处或多处外形瑕疵或严重缺陷，而事实上患者本身根本不存在或仅有轻微的缺陷。由于他们对自己所认为的外表缺陷过分关注，所以会反复做一些事情（比如在镜子前检查自己、花过长时间梳妆打扮或拿自己与别人作比较）。
躯体变形障碍通常在青春期开始发病，在女性中可能稍微更多见。约有 2% 至 3% 的人患有此病。
躯体变形障碍的症状
躯体变形障碍的临床症状可能逐渐出现或突然出现，病情程度变化较大，若不经治疗会持续存在。关注通常涉及在面部或头部，但也可以是躯体的任何一个部位或几个部位，甚至可以是从躯体的一个部位转移到另一个部位。例如，患者可能会关注自己所认为的头发稀疏、粉刺、皱纹、伤疤、肤色以及面部毛发或体毛过度。或者患者可能过多关注躯体某部分的形态或大小，如鼻子、眼睛、耳朵、嘴巴、乳房、腿或臀部。一些体型正常甚至身体强壮的男性总认为自己的肌肉不够发达，因而不断地努力增加体重和肌肉，这种情况被称为肌肉上瘾症。患者可能会将自己不喜欢的身体部位描述为难看、不好看、畸形、令人厌恶或丑陋怪异。
大多数躯体变形障碍患者不能意识到他们其实长相正常。
大多数患者很难控制自己的先占观念，以至于每天花很多时间担忧自己所臆想的躯体缺陷。他们可能会认为其他人因其自认为的外观缺陷而盯着他们看或嘲笑他们。许多人经常在镜子前检查自己，有些人则避免照镜子，还有人在两种行为之间更替。
很多人难以自制地过度梳妆打扮，不断地抓搔自己的皮肤（去除或修正自己所认为的皮肤缺陷），并寻求别人对其缺陷的安慰。他们可能会频繁地更换着装，试图隐藏或掩饰他们根本不存在的或实际上很轻微的缺陷，或者试图从其他方面改善他们的外表。例如，有些患者可能会留胡子以掩盖自己所认为的疤痕，或者戴帽子来遮盖略微变稀疏的头发。大部分患者通过医学美容（最常见的是皮肤科）、牙科治疗或外科治疗来矫正自己所认为的缺陷，并可能重复进行多次。然而这些治疗通常无成效而可能强化了患者外形缺陷的先占观念。肌肉上瘾症患者可能还会服用合成的类固醇激素（如睾酮），这可能很危险。
你知道吗……
因为此病患者自觉外表缺陷，可能会避免在公众场合出现，包括去工作、学习和参加社交活动。一些病情严重的患者只在夜晚出门，另一些几乎不出门。这种行为常常会导致社会隔离。在非常严重的情况下，躯体变形障碍会导致失能。由该病导致的痛苦和功能障碍会引发抑郁、药物或酒精问题、反复精神科住院、自杀行为和自杀。
约 80% 的躯体变形障碍患者在其一生中会出现自杀意念，四分之一至近 30% 的患者会尝试自杀。
躯体变形障碍的诊断
医生根据特定精神病诊断标准进行评估
躯体变形障碍可以存在多年而不被发现，这是因为患者过度羞惭和难为情，羞于言说自己的症状，或者因为他们真心认为自己很难看。该病与对外表的正常关注或虚荣心的不同之处在于，先占观念会耗费大量时间并导致明显的痛苦或功能显著损害。
当患者符合以下情况时，医生可诊断为躯体变形障碍：
过度关注自己外观的一个或多个缺陷，而其他人认为不明显或看不到
由于他们对自己的外表过分关注，所以会反复进行过度的行为（比如在镜子前检查自己、花过长时间梳妆打扮或拿自己与别人作比较）
由于他们对自己所认为的外表缺陷过度在意，因而会感到非常痛苦或无法正常发挥功能（例如工作、家庭或朋友之间）
如果患者唯一担忧的是体形和体重，并且他们的进食行为异常，那么进食障碍可能是更准确的诊断；如果他们唯一担忧的是他们的生理性别特征或其他反映他们出生时性别的身体特征，那么可以考虑性别焦虑症的诊断。
躯体变形障碍的治疗
某些抗抑郁药物
认知行为治疗
某些抗抑郁药，特别是选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 或氯丙咪嗪（一种三环类抗抑郁药），通常对躯体变形障碍患者有效。通常需要使用高剂量。如果 SSRI 和氯丙咪嗪无效，可以使用其他类别的药物。
专门针对躯体变形障碍症状的认知行为治疗也可能有效。在这种治疗中，治疗者可帮助患者对自己的外表形成更准确、更有益的认识。治疗者也可帮助患者戒掉他们那些过度的重复行为，比如在镜子前检查自己和抓搔自己的皮肤。他们还会帮助患者参与社交场合情境，使他们在其中感觉更为舒适。
习惯消除治疗用于减轻躯体变形障碍患者的反复抓搔皮肤或拔除毛发行为，他们可能会用这些行为来减少或消除自己所认为的皮肤缺陷（如斑块）或毛发缺陷（如面部毛发过多）。
由于许多罹患此病的患者都未意识到自己存在的是身体形象问题而非实际外表问题，因此医生可能需要采取激励方法来帮助患者接受这些治疗。
许多专家认为，对于严重病例，最好联用药物治疗和认知行为治疗。
不推荐美容治疗，因为它几乎总是无效的，并且患者对结果不满意的风险非常高。
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国际强迫症 (OCD) 基金会、躯体变形障碍 (BDD)：提供 BDD 相关教育以及治疗师、诊所、项目和支持团体的资源目录。