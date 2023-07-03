躯体变形障碍的临床症状可能逐渐出现或突然出现，病情程度变化较大，若不经治疗会持续存在。关注通常涉及在面部或头部，但也可以是躯体的任何一个部位或几个部位，甚至可以是从躯体的一个部位转移到另一个部位。例如，患者可能会关注自己所认为的头发稀疏、粉刺、皱纹、伤疤、肤色以及面部毛发或体毛过度。或者患者可能过多关注躯体某部分的形态或大小，如鼻子、眼睛、耳朵、嘴巴、乳房、腿或臀部。一些体型正常甚至身体强壮的男性总认为自己的肌肉不够发达，因而不断地努力增加体重和肌肉，这种情况被称为肌肉上瘾症。患者可能会将自己不喜欢的身体部位描述为难看、不好看、畸形、令人厌恶或丑陋怪异。

大多数躯体变形障碍患者不能意识到他们其实长相正常。

大多数患者很难控制自己的先占观念，以至于每天花很多时间担忧自己所臆想的躯体缺陷。他们可能会认为其他人因其自认为的外观缺陷而盯着他们看或嘲笑他们。许多人经常在镜子前检查自己，有些人则避免照镜子，还有人在两种行为之间更替。

很多人难以自制地过度梳妆打扮，不断地抓搔自己的皮肤（去除或修正自己所认为的皮肤缺陷），并寻求别人对其缺陷的安慰。他们可能会频繁地更换着装，试图隐藏或掩饰他们根本不存在的或实际上很轻微的缺陷，或者试图从其他方面改善他们的外表。例如，有些患者可能会留胡子以掩盖自己所认为的疤痕，或者戴帽子来遮盖略微变稀疏的头发。大部分患者通过医学美容（最常见的是皮肤科）、牙科治疗或外科治疗来矫正自己所认为的缺陷，并可能重复进行多次。然而这些治疗通常无成效而可能强化了患者外形缺陷的先占观念。肌肉上瘾症患者可能还会服用合成的类固醇激素（如睾酮），这可能很危险。

你知道吗……

因为此病患者自觉外表缺陷，可能会避免在公众场合出现，包括去工作、学习和参加社交活动。一些病情严重的患者只在夜晚出门，另一些几乎不出门。这种行为常常会导致社会隔离。在非常严重的情况下，躯体变形障碍会导致失能。由该病导致的痛苦和功能障碍会引发抑郁、药物或酒精问题、反复精神科住院、自杀行为和自杀。

约 80% 的躯体变形障碍患者在其一生中会出现自杀意念，四分之一至近 30% 的患者会尝试自杀。

许多躯体变形障碍患者还患有其他精神疾病，如重度抑郁症、物质使用障碍、社交焦虑障碍或强迫症。