年龄对口腔和牙齿的影响

随着年龄增长，味觉可能减退。老年人往往感到食物平淡无味，因此，为了让食物更有味道，他们可能会添加大量的佐料（尤其是盐，这对一些人有害），或者他们可能会想吃的很烫的食物，这可能会灼伤牙龈。

患有一些疾病或服用某些药物也可能会影响老年人的味觉。这些疾患包括

口腔、鼻或鼻窦感染

牙龈病

口腔癌

慢性肝病或肾病

影响味觉的药物包括一些治疗高血压的药物（如卡托普利）、治疗高胆固醇的药物（如他汀类药物）以及治疗抑郁症的药物。

牙釉质往往会随年龄的增加而磨损，使牙齿容易受到伤害和龋坏。牙齿脱落也是老年人无法咀嚼的主要原因，因此可能无法摄入足够的营养。当老年人失去牙齿时，先前将这些牙齿固定在适当位置的颌骨部分逐渐退缩，并且不再保持先前的高度。

随着年龄的增长，唾液分泌逐渐减少，并且由于某些药物，可进一步减少。唾液减少会导致口干（口干症）。牙龈可能会变薄，开始退缩。口干和牙龈退缩会增加形成龋洞的可能性。有些专家也认为，口干可能会使食管内壁更容易受伤。

尽管有口干和牙龈退缩的影响，许多老年人仍保留着牙齿，尤其是未出现龋洞或牙周病的人。一些老年人的牙齿部分或全部脱落，需要使用局部或全部义齿和/或植牙。

牙周病是造成成人失牙的主要原因。牙周疾病是由细菌的长期蓄积引起的牙龈和支持结构的破坏性疾病。它更可能发生在口腔卫生不良的人、吸烟的人以及患某些疾病（例如糖尿病、营养不良、白血病或 HIV 感染）的人群中。虽然很少见，由细菌引起的牙齿感染也可能导致脑脓肿、海绵窦血栓形成、不明原因的发烧和严重心脏异常患者的心内膜炎。

（另见口腔生物学和牙齿生物学。）