部分自身免疫病
疾病
主要受累组织
表现
红细胞
出现贫血（红细胞数目减少），导致疲劳、无力和头晕。
脾脏可以增大。
贫血有时非常严重，甚至危及生命。
皮肤
皮肤形成大的水疱，周围红肿。常常瘙痒。
这种疾病主要影响老年人，并可能危及生命，特别是在患有其它疾病的老年人中。
胰腺beta细胞（产生胰岛素）
症状有烦渴、多尿和食欲增加，以及各种长期并发症的症状。
由于残存的胰岛细胞不能产生足够的胰岛素，即使胰岛细胞破坏停止，也需要终生应用胰岛素治疗。
预后差异很大，如果疾病严重并病程很长时预后往往差。
肺脏和肾脏
可能出现气短、咳血、疲劳、肿胀、瘙痒。
如果治疗在严重肺或肾损害发生前开始，预后会很好。
甲状腺
甲状腺功能亢进和增大，导致甲状腺激素水平升高（甲状腺功能亢进症）。
症状包括心率加快、怕热、震颤、体重下降和紧张。
治疗后预后良好。
甲状腺
甲状腺发炎受损，导致甲状腺激素水平减低（甲状腺功能减退症）。
症状包括体重增加、皮肤粗糙、怕冷和倦怠。
必须应用甲状腺激素终生治疗，通常症状可完全缓解。
脑和脊髓
受累的神经细胞的外膜受损。导致这些细胞不能正常传导神经信号。
症状可能包括虚弱、感觉异常、眩晕、实力问题、肌肉痉挛和失禁。症状随时间变化，可能来了又去。
预后各异。
神经肌肉接头
肌肉，特别是眼肌，容易无力和疲劳，但是无力的程度各异。进展的特点也差异很大。
药物通常可控制症状。
皮肤
皮肤和粘膜（如口腔内膜）上形成大水泡。
如果不治疗，本病可危及生命。
胃粘膜的某种细胞
胃粘膜的细胞受损导致维生素B12吸收困难。（维生素B12 是对于生成成熟血细胞以及维护神经细胞所必需的）。导致贫血，常出现疲劳、乏力和头晕。可以导致神经受损，出现无力和感觉丧失。
不经治疗，会损伤脊髓，最终导致感觉丧失、无力和尿便失禁。
胃癌的风险增加。如经过治疗预后良好。
关节和其它组织，诸如肺脏、神经、皮肤和心脏组织
许多症状是可能的。它们包括发热、疲乏、关节疼痛、关节僵硬、关节变形、呼吸急促、感觉丧失、虚弱、皮疹、胸痛和关节及腱肿胀。
预后各异。
系统性红斑狼疮（狼疮）
关节、肾脏、皮肤、肺脏、心脏、脑和血细胞
关节炎，但不发展为关节畸形。
可出现贫血症状，诸如疲劳、无力和头晕，也可以出现肾脏、肺和心脏病的症状，如疲劳、气短、瘙痒和胸痛。
可能出现皮疹。
头发脱落常见。
预后差异很大，但是多数病人可以正常生活，尽管偶尔有狼疮爆发。
血管
血管炎可以影响身体一部分或多部分（诸如神经、头颅、皮肤、肾脏、肺脏或肠道）的血管。有很多类型。
症状（诸如皮疹、腹痛、体重下降、呼吸困难、咳嗽、胸痛、头痛、视野缺损和神经损伤或肾衰竭的症状）取决于机体受累的部位。
预后取决于病因和组织受损程度。通常，治疗后预后可以明显改善。