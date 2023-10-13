一些耳痛的原因和特征
病因
一般特征*†
诊断方法
中耳
轻度到中度不适
潺潺、噼里啪啦或爆裂的声音，有或无鼻塞
受影响的耳朵听力下降
有时，仅进行医生检查
有时进行听力图检查
气压变化（气压伤）
严重疼痛
最近有气压迅速变化的病史（如空中旅行或潜水）
通常鼓膜上面或后面可见出血
有时，仅进行医生检查
有时进行听力图检查
最近中耳感染
耳后红肿和压痛
常有发热和/或耳溢液
通常仅进行医生检查
有时进行 CT 扫描
剧烈疼痛，常有感冒症状
凸起的红色耳膜
儿童中更常见
有时耳溢液
有时，仅进行医生检查
有时进行听力图检查
感染性鼓膜炎（耳膜感染）
严重疼痛
耳膜发炎
耳膜表面有小水泡
仅进行医生检查
严重疼痛
外耳水疱或脓疱
可能伴有听力损失或面肌无力
仅进行医生检查
外耳
在医生检查时可见
异物进入的情况几乎总是发生在儿童中
仅进行医生检查
通常发生在试图清理耳朵的人中
在医生检查时可见
仅进行医生检查
瘙痒和疼痛（慢性外耳道炎更多的是痒，只有轻度不适）
经常有游泳史或反复的水接触史
有时会流出恶臭的脓液
外耳道红肿，充满脓液状物质
有时，仅进行医生检查
如果怀疑恶性外耳道炎（感染扩散到颅骨），则进行 CT 扫描
头颈部结构引起的病因 ‡
咽喉、扁桃体、舌根、喉头（喉）和鼻道和咽喉上部（鼻咽部）的癌症
慢性不适
通常具有很长的吸烟史和/或饮酒史
有时伴有颈部淋巴结肿大但无压痛
多见于老年患者
钆增强型MRI
纤维内镜并去除和检查可见病变（活检）
感染（扁桃体、扁桃体周围脓肿）
吞咽时疼痛加剧
喉咙和/或扁桃体可见红肿
有时，仅进行医生检查
有时进行培养
神经痛（神经发炎, 例如舌咽神经发炎)
非常严重、频繁、剧烈的疼痛，持续时间少于1秒
仅进行医生检查
下颌运动时疼痛加剧
缺乏流畅的颞下颌关节运动
仅进行医生检查
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 许多中耳和外耳疾病患者的听力会有些减退。
‡ 共同特征是耳朵检查正常。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。