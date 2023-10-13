女性盆腔疼痛的部分原因
病因
共同特征†
诊断方法‡
周期性疼痛，与月经周期有关
中度至重度痛经
盆腔疼痛也可能与月经周期无关
盆腔有时在性交和/或排便时疼痛
有时不育
经阴道超声
如果超声不能确诊，则进行 MRI
进行腹腔镜检查（将一根细的内视镜插入腹部）以检查异常组织并采集样本用于活检，或在少数情况下进行剖腹手术（腹部大切口，以便医生直接观察器官）；
在少数情况下进行乙状结肠镜检查（插入柔性内视镜检查大肠下部、直肠和肛门）或膀胱镜检查（插入柔性内视镜检查膀胱）
经期疼痛（痛经）
具有以下特征的痉挛性疼痛
有时头痛、恶心、便秘、腹泻或常常尿急（尿频）
经阴道超声以排除其他原因
痛经或与月经无关的盆腔疼痛；疼痛可能是轻度到重度
经阴道超声
如果超声不能确诊，则进行 MRI
经间痛
具有以下特征的中度至重度锐痛
有时有轻度点状出血
经阴道超声以排除其他原因
与妊娠相关
异位妊娠（一种位置异常的妊娠——不在子宫的正常位置上）
妊娠早期盆腔疼痛或腹痛和/或阴道出血
如果异位妊娠破裂，则会出现具有下列特征的严重疼痛
严重的内部出血有时会导致头晕、晕厥、心跳加速或危险的低血压（休克）
妊娠试验
经阴道超声
有时进行腹腔镜或开腹探查
持续性或间歇性疼痛，与生殖系统有关，但与月经周期或妊娠无关
卵巢囊肿或非癌性卵巢肿瘤
持续性盆腔钝痛、锐痛或腹痛，通常位于一侧
经阴道超声
偶尔行盆腔和腹部 CT 或 MRI 检查
卵巢囊肿破裂
疼痛
有时发生在性交后
有时头晕、昏厥，轻微的阴道出血
经阴道超声
CBC（如果怀疑严重出血）
卵巢附件扭转
激烈疼痛：
偶尔会痛，（如卵巢扭转，螺旋分解）
通常伴有恶心、呕吐，有时头晕或晕厥
经阴道超声
腹腔镜检查
持续性盆腔钝痛、锐痛或腹痛，通常位于一侧
新发的和持续性的消化或泌尿系统症状（腹胀、进食困难或感觉饱腹、有尿急感或尿频）
有时不明原因的体重减轻
经阴道超声
有时进行血液检查以评估肿瘤分泌的物质
通常进行盆腔和腹部 CT 或 MRI 检查
盆腔痛感逐渐明显，可能只一边有痛感，也可能两边都有
有时候有性交痛
有时发热
通常阴道有分泌物，有时有恶臭味，像感染恶化一样，呈黄绿色
对宫颈部位的分泌物样本、CBC 和尿液样本进行性传播感染检测
经阴道超声
粘连（子宫和盆腔里，正常独立结构间疤痕组织的连接）
盆腔痛
性交时疼痛
没有阴道出血或分泌物
极少数情况下恶心和呕吐（提示肠阻塞）
进行腹腔镜检查，或有时开腹探查
盆腔肌筋膜疼痛
一个或多个生殖道（外阴、阴道）或其他盆腔结构（膀胱、直肠、臀部、髋部、腹部）慢性或复发性疼痛
医师的评估
与生殖系统无关
疼痛通常从脐周开始，然后集中于右下腹部
食欲不振，恶心和呕吐
经常发热
腹部 CT；如果 CT 不可用，可进行超声或 MRI
有时，疼痛位于耻骨上方
尿感急切，尿频和/或排尿期间有灼烧感
尿液测试
左下腹疼痛或压痛，通常位于左侧
发热
腹部 CT
炎症性肠病包括
痉挛性腹痛
腹泻，溃疡性结肠炎时通常便血
食欲不振和消瘦
大小肠CT检查克罗恩病
内镜（通常结肠镜检查或乙状结肠镜检查）
有时后上消化道钡的x射线是由嘴（钡）或下消化道钡插入直肠后（钡灌肠）
小腹间歇性疼痛，一侧或背部，根据石头的位置
恶心和呕吐
血液，尿液
尿检（尿液分析）
影像学检查，如腹部 CT、超声或 X 线
* 包括下腹部疼痛的一些原因。
† 其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
‡ 对育龄女性进行妊娠试验，以检查是否有妊娠相关原因，如果女性怀孕，则确保妊娠期间的检查和治疗是安全的。
CBC = 全血细胞计数；CT = 计算机断层扫描；MRI = 磁共振成像。