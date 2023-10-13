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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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女性盆腔疼痛的部分原因

病因

共同特征†

诊断方法‡

周期性疼痛，与月经周期有关

子宫内膜异位症

中度至重度痛经

盆腔疼痛也可能与月经周期无关

盆腔有时在性交和/或排便时疼痛

有时不育

经阴道超声

如果超声不能确诊，则进行 MRI

进行腹腔镜检查（将一根细的内视镜插入腹部）以检查异常组织并采集样本用于活检，或在少数情况下进行剖腹手术（腹部大切口，以便医生直接观察器官）；

在少数情况下进行乙状结肠镜检查（插入柔性内视镜检查大肠下部、直肠和肛门）或膀胱镜检查（插入柔性内视镜检查膀胱）

经期疼痛（痛经）

具有以下特征的痉挛性疼痛

  • 在经期前几日或月经期间发生

  • 常在月经开始后 24 小时左右最为剧烈，经过 2-3 天后消退

有时头痛、恶心、便秘、腹泻或常常尿急（尿频）

经阴道超声以排除其他原因

子宫腺肌病

痛经或与月经无关的盆腔疼痛；疼痛可能是轻度到重度

经阴道超声

如果超声不能确诊，则进行 MRI

经间痛

具有以下特征的中度至重度锐痛

  • 发生在月经周期中期（通常在前次月经第一天后大约 2 周，此时排卵 [卵子释放])

  • 突然开始

  • 可以出现在任何一边但通常只有一边

  • 开始的时候最剧烈，1-2天后慢慢消退

有时有轻度点状出血

经阴道超声以排除其他原因

与妊娠相关

异位妊娠（一种位置异常的妊娠——不在子宫的正常位置上）

妊娠早期盆腔疼痛或腹痛和/或阴道出血

如果异位妊娠破裂，则会出现具有下列特征的严重疼痛

  • 突然开始

  • 起初局限于下腹某一部位，然后扩散

严重的内部出血有时会导致头晕、晕厥、心跳加速或危险的低血压（休克

妊娠试验

经阴道超声

有时进行腹腔镜或开腹探查

持续性或间歇性疼痛，与生殖系统有关，但与月经周期或妊娠无关

卵巢囊肿或非癌性卵巢肿瘤

持续性盆腔钝痛、锐痛或腹痛，通常位于一侧

经阴道超声

偶尔行盆腔和腹部 CT 或 MRI 检查

卵巢囊肿破裂

疼痛

  • 突然开始

  • 开始时是最严重的

  • 几小时后常迅速减少

有时发生在性交后

有时头晕、昏厥，轻微的阴道出血

经阴道超声

CBC（如果怀疑严重出血）

卵巢附件扭转

激烈疼痛：

  • 突然开始

  • 发生在一侧

  • 迅速到达峰值

偶尔会痛，（如卵巢扭转，螺旋分解）

通常伴有恶心、呕吐，有时头晕或晕厥

经阴道超声

腹腔镜检查

卵巢癌

持续性盆腔钝痛、锐痛或腹痛，通常位于一侧

新发的和持续性的消化或泌尿系统症状（腹胀、进食困难或感觉饱腹、有尿急感或尿频）

有时不明原因的体重减轻

经阴道超声

有时进行血液检查以评估肿瘤分泌的物质

通常进行盆腔和腹部 CT 或 MRI 检查

盆腔炎

盆腔痛感逐渐明显，可能只一边有痛感，也可能两边都有

有时候有性交痛

有时发热

通常阴道有分泌物，有时有恶臭味，像感染恶化一样，呈黄绿色

对宫颈部位的分泌物样本、CBC 和尿液样本进行性传播感染检测

经阴道超声

粘连（子宫和盆腔里，正常独立结构间疤痕组织的连接）

盆腔痛

  • 逐渐发展

  • 往往成为慢性

  • 发生于有过腹部手术或盆腔感染的女性

性交时疼痛

没有阴道出血或分泌物

极少数情况下恶心和呕吐（提示肠阻塞）

进行腹腔镜检查，或有时开腹探查

盆腔肌筋膜疼痛

一个或多个生殖道（外阴、阴道）或其他盆腔结构（膀胱、直肠、臀部、髋部、腹部）慢性或复发性疼痛

医师的评估

与生殖系统无关

阑尾炎

疼痛通常从脐周开始，然后集中于右下腹部

食欲不振，恶心和呕吐

经常发热

腹部 CT；如果 CT 不可用，可进行超声或 MRI

尿道感染

有时，疼痛位于耻骨上方

尿感急切，尿频和/或排尿期间有灼烧感

尿液测试

憩室炎

左下腹疼痛或压痛，通常位于左侧

发热

腹部 CT

炎症性肠病包括

  • 克罗恩病

  • 溃疡性结肠炎

痉挛性腹痛

腹泻，溃疡性结肠炎时通常便血

食欲不振和消瘦

大小肠CT检查克罗恩病

内镜（通常结肠镜检查或乙状结肠镜检查）

有时后上消化道钡的x射线是由嘴（钡）或下消化道钡插入直肠后（钡灌肠）

肾结石

小腹间歇性疼痛，一侧或背部，根据石头的位置

恶心和呕吐

血液，尿液

尿检（尿液分析）

影像学检查，如腹部 CT、超声或 X 线

* 包括下腹部疼痛的一些原因。

† 其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

‡ 对育龄女性进行妊娠试验，以检查是否有妊娠相关原因，如果女性怀孕，则确保妊娠期间的检查和治疗是安全的。

CBC = 全血细胞计数；CT = 计算机断层扫描；MRI = 磁共振成像。

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