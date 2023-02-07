非自愿的体重减轻是指在人们不节食或未试图从其它方面减轻体重时出现的体重减轻。

因为每个人的体重随时间（如病时）略有升降，医生通常仅在患者非自主减重约10磅（4至5千克）以上或对于体格较小的患者体重减少5%时才开始关注。此类体重减轻可能是严重身体或情绪或精神疾病的一种迹象。除体重减轻外，人们还可能出现潜在疾病导致的其它症状，如食欲不振、发热、疼痛或盗汗。

非自愿体重减轻的病因 最常见的是，由于人们摄入的热量少于其身体所需热量而发生体重减轻。患者可能会因为食欲下降或因患阻碍消化道吸收营养物质的疾病（称为吸收不良）而引起热量摄入减少。较少见的是，人们患有一种使他们消耗更多热量的疾病（如甲状腺功能亢进）。有时涉及这两种机制。例如，癌症往往会降低食欲，但也会增加热量消耗，从而导致快速体重减轻。 几乎任何足够严重的长期疾病均会导致体重减轻（例如，重度心力衰竭或气肿）。不过，这些疾病通常在发生体重减轻前已经确诊。本次讨论的重点是作为疾病首发体征的体重减轻。病因可分为食欲增加患者的病因和食欲下降患者的病因。 在食欲增加的情况下，最常不为人所知的非自愿体重减轻的原因为 甲状腺过度活跃（甲状腺功能亢进）

非受控糖尿病

导致吸收不良的疾病 在食欲下降的情况下，最常不为人所知的非自愿体重减轻的原因为 情绪障碍（如抑郁）

癌症

药物不良作用

药物使用障碍

非自愿体重减轻的评估 下面的信息可以帮助非自愿体重减轻者决定何时需要由医生进行评估，并帮助他们了解到评估过程中的预期。 因为很多疾病可导致非自愿体重减轻，医生通常需要进行全面评估。 警示体征 在出现非自愿体重减轻的人中，出现以下症状和特征时应当引起关注。它们包括 发热和盗汗

骨痛

呼吸短促、咳嗽和咳血

极度口渴和排尿增加

50岁以上的人出现头痛、咀嚼时下颌疼痛和/或新出现的视觉干扰（例如，复视、视力模糊或盲点） 何时就医 有警示特征的人应该立即去看医生。未出现警示特征的人应在可能时去看医生。通常情况下，推迟一周左右就诊也是可以的。 医生会怎么做 医生首先询问有关患者症状和病史及社会史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史采集和体格检查中的发现往往提示体重减轻的病因和接下来可能需要做的检查（见表格非自愿体重减轻的一些常见原因和特征）。 医生首先询问患者在多长时间段内减了多少体重。医生可能询问以下几方面的问题 衣物尺寸、食欲和摄食量的变化

患者是否出现吞咽困难

排便习惯是否改变

患者有哪些其它症状，如疲劳、身体不适、发热和盗汗

患者是否有可导致体重减轻的病史

患者正在服用什么药物，包括处方药、非处方药和娱乐性药物及草药

患者的生活状况是否有所变化（例如，失去所爱之人、丧失独立性或丢掉工作、改掉公共的饮食习惯） 体检时，医生会检查生命体征看是否存在发热、快速心跳、急促呼吸和低血压。一般体检非常全面，因为很多疾病可导致非自愿体重减轻。医生检查心脏、肺、腹部、头颈部、乳房、神经系统、直肠（包括男性前列腺检查和便血检查）、生殖器、肝、脾、淋巴结、关节和皮肤。医生还会评估患者的情绪。 测量体重，然后计算身体质量指数。 表格 非自愿体重减轻的一些常见原因和特征 表格 检查 患者的症状和医生的体检结果可提示约半数患者体重减轻的原因，包括很多最终被诊断为癌症的人。 通常进行常见癌症的筛选（例如，结肠癌结肠镜检查或乳腺癌乳房X线摄影术）。如果医生怀疑某种疾病，则进行其它相关检查。当病史和体检不能提示具体原因时，一些医生会做一系列检查（包括胸部X光、血液检查和尿样分析）以缩小原因范围。在这些检查之后根据需要进行更具体的检查。 如果所有检查结果均正常，医生通常在几个月内对患者进行重新评估，以查看是否出现了新的症状或检查异常。

非自愿体重减轻的治疗 治疗导致非自愿体重减轻的基础疾病。 为帮助患者吃得更多，医生通常尝试一些行为措施，如鼓励患者吃东西，在饮食方面为他们提供帮助、提供喜欢的或味道浓烈的食物并仅提供小份。 如果行为措施无效，则可尝试高营养食品补充剂。 通过插入胃中的管进行喂食是最后手段，仅在某些特定情况下值得实施。例如，如果患者患有一种最终可治愈或痊愈的疾病则值得进行管饲，反之，如果患者因重度阿尔茨海默病停止饮食则可能不值得进行管饲。

老年人须知：非自愿的体重减轻 非自愿体重减轻的发生率随年龄增大而增加，在疗养院居民中通常达到50%。老年人更有可能出现非自愿体重减轻，因为导致体重减轻的疾病在老年人中更常见。还存在可引起体重减轻的正常年龄相关变化。通常情况下，涉及多种因素。 可引起体重减轻的正常年龄相关变化包括以下几种： 对某些刺激食欲的药物的敏感性降低以及对某些抑制食欲的药物的敏感性增加

胃排空的速率降低（饱腹感延长）

味觉和嗅觉灵敏度降低

肌肉质量损失（肌肉减少症） 此外，社会隔绝在老年人中较常见，往往会降低摄食量。抑郁和痴呆是很常见的影响因素，尤其是在疗养院居民中。牙齿问题（例如，牙周炎）随着人年龄的增长会变得越来越常见，并可能损害营养摄入和消化。通常难以计算具体因素的准确影响。 老年人可能会从营养补充剂中受益，可纠正维生素缺乏症（例如，维生素D和B12）。但补充剂应在两餐之间及睡前给予。否则，补充剂可能会降低用餐时的食欲。喂食和购物协助也可能会帮到一些人。