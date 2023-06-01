已审核/已修订 6月 2023 | 修改的 9月 2023

淋巴结炎是累及一个或多个淋巴结的感染，淋巴结通常会肿大并有触痛。

（另见皮肤细菌感染概述。）

淋巴是一种从身体最细小血管中渗出的液体，是身体免疫系统的一部分。这种液体在细胞之间穿行，带来营养，并将受损细胞、癌细胞和感染性微生物等物质带走。所有淋巴液流经淋巴管到达战略性分布的淋巴结。淋巴结和淋巴结中的特殊白细胞起着清除体内这些物质和异物的作用。（参见图淋巴系统：帮助抵抗感染。）

淋巴结炎几乎总是由感染引起的，而感染可能是细菌、病毒、寄生虫或真菌导致的。通常，感染通过皮肤、耳、鼻或眼部感染或通过传染性单核细胞增多症、巨细胞病毒感染、链球菌感染、结核病或梅毒等感染扩散到淋巴结。感染可能会累及很多淋巴结，或只累及身体一个部位的淋巴结。

淋巴结炎的症状 被感染的淋巴结会增大，通常有触痛和疼痛。有时，被感染的淋巴结上的皮肤会发炎，呈红色，感觉发热。有些人可能有蜂窝织炎。患者通常有发热。偶尔，有脓包（脓肿）形成。 淋巴结增大，但没有导致疼痛、触痛或发红，可能提示一种不同的严重疾病，如淋巴瘤。医生需要注意这些淋巴结。 淋巴结炎 隐藏详情 此图片显示儿童淋巴结肿大（淋巴结炎）。 © Springer Science+Business Media

淋巴结炎的诊断 医师的评估

有时进行抽吸和培养或组织活检 一般，根据症状即可诊断淋巴结炎，其原因是附近有明显感染。 当无法轻易确定原因时，医生会将针头插入淋巴结并抽出（抽吸）液体。然后将液体样本送到实验室进行培养（将样本放入允许微生物生长的培养基中）。通过培养，可查明引发感染的微生物。或者，医生可以进行活检（切一块淋巴结在显微镜下检查）。