基础病因的治疗

可能停用或变更任何可能是病因的治疗性药物

通常住院进行支持性护理

皮肤护理

有时使用皮质类固醇

红皮病的治疗最终取决于具体病因。例如，如果红皮病是由治疗性药物反应引起的，患者应停止服用治疗性药物。如果红皮病是皮肤淋巴瘤的表现，患者应接受淋巴瘤治疗。

红皮病的早期诊断和支持治疗对于防止受累皮肤发生感染以及防止液体和蛋白流失危及生命至关重要。

红皮病的患者通常需要住院治疗，并经静脉给予抗生素（抗感染）、补充液体和盐分（补充通过皮肤流失的液体和盐分）和营养补充剂（按需）。医疗可能包括使用治疗性药物和电热毯来控制体温。保湿剂（润肤剂）可能有助于舒缓皮肤。

通常给予皮肤外用皮质类固醇（如氢化可的松软膏）。口服皮质类固醇（如泼尼松）通常用于治疗重度红皮病患者。