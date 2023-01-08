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红皮病是一种导致大部分皮肤表面变红的重度炎症。
多种皮肤疾病可导致红皮病：
有皮肤病（如上所列）的患者可能会发生红皮病，但无皮肤病史的患者也会自发发生。
红皮病的一个旧术语是剥脱性皮炎。这个术语现在很少使用。
红皮病的症状
红皮病起病迅速或缓慢。起初，整个皮肤表面变得红润有光泽。然后可能出现鳞屑、增厚，有时会结痂并最终剥离。皮肤通常发痒，并可能疼痛。
尽管许多人存在发热症状，但他们可能会觉得冷、打寒战，因为皮肤发炎导致很多热量丧失。
红皮病
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这张照片显示了红皮病伴皮肤广泛发红和脱皮。
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红皮病的诊断
医师的评估
可能进行皮肤活检
医生根据患者的病史和体格检查结果来做出红皮病的诊断。
有时进行皮肤活检，但即使这样也可能无法确诊。
确定红皮病的病因可能需要针对所怀疑的病因进行许多检查。
红皮病的治疗
基础病因的治疗
可能停用或变更任何可能是病因的治疗性药物
通常住院进行支持性护理
皮肤护理
有时使用皮质类固醇
红皮病的治疗最终取决于具体病因。例如，如果红皮病是由治疗性药物反应引起的，患者应停止服用治疗性药物。如果红皮病是皮肤淋巴瘤的表现，患者应接受淋巴瘤治疗。
红皮病的早期诊断和支持治疗对于防止受累皮肤发生感染以及防止液体和蛋白流失危及生命至关重要。
红皮病的患者通常需要住院治疗，并经静脉给予抗生素（抗感染）、补充液体和盐分（补充通过皮肤流失的液体和盐分）和营养补充剂（按需）。医疗可能包括使用治疗性药物和电热毯来控制体温。保湿剂（润肤剂）可能有助于舒缓皮肤。
通常给予皮肤外用皮质类固醇（如氢化可的松软膏）。口服皮质类固醇（如泼尼松）通常用于治疗重度红皮病患者。
红皮病的预后
预后取决于原因。
红皮病可能危及生命。