黑素瘤是一种起源于皮肤色素生成细胞（黑色素细胞）的皮肤癌。

在正常皮肤或原有的痣上，会开始出现黑素瘤。

可表现为皮肤上不规则的扁平或隆起的斑块，伴有颜色不匀的斑点，或坚实的黑色或灰色肿块。

医师可通过皮肤活检进行诊断。

切除黑素瘤。

如果已经扩散，则使用化疗和放疗，但难以治愈。

黑素细胞是皮肤内的色素细胞，它使皮肤表现为不同的颜色。日光刺激可使黑素细胞产生更多的黑色素（使肤色加深的色素），并增加患黑素瘤的风险。

黑素细胞 图片

2023 年，估计美国新发黑素瘤病例约 97,610 例，导致约 7,990 例死亡。虽然黑素瘤在美国所有被确诊的皮肤癌中占不到 2%，但其导致的皮肤癌死亡数最多。

黑素瘤通常始于正常皮肤，表现为新发小色素性增生物，最常在日光暴露部位。约有 1/3 的黑素瘤发生在之前就有的痣上。黑素瘤还可能出现在眼睛周围和内部、口腔内、生殖器上、直肠、脑以及甲床。

很容易扩散（转移）至身体的远处部位，然后继续生长并破坏组织。

最常见的两种黑素瘤类型为

浅表扩散性黑素瘤：这种类型占黑素瘤的 70%，最常发生在女性腿部和男性躯干。肿瘤细胞通常会出现 BRAF 基因突变。

结节性黑素瘤：这种类型占黑素瘤的 15%-30%，会发生在身体的任何地方，且生长迅速。

黑素瘤的风险因素 黑素瘤的危险因素包括以下几点： 阳光暴晒（主要是反复性的水疱晒伤）

使用长波紫外线 (UVA) 反复晒黑，或用补骨脂素加长波紫外线 (PUVA) 治疗

个人皮肤癌（另一种黑素瘤或另一种类型的皮肤癌）史

家庭成员有黑素瘤

浅肤色、有雀斑

大量色素痣或存在非典型痣（特别是超过 5 个时）

免疫功能低下

较大的先天性黑素细胞痣（先天性巨痣）

某些基因的突变，如 BRCA2 或 BRAF

高龄 曾患黑素瘤的人新发黑素瘤的风险增加。 非典型痣 隐藏详情 这种非典型痣的特征包括不规则边界和各种不同颜色。 P. MARAZZI 博士／科学图片库 黑素瘤在深肤色的人中较少见。深肤色的人发生黑素瘤时，通常长在甲床、手掌和脚掌。 黑素瘤在儿童期非常罕见。但先天性黑素细胞痣是出生时就有的深色皮肤斑片，类似痣或胎记。长大时，如超过大约 8 英寸（大约 20 厘米），先天性黑素细胞痣是恶性黑素瘤的一个风险因素。 先天性黑素细胞痣 隐藏详情 先天性黑素细胞痣（巨大先天性痣）变大时，是恶性黑色素瘤的危险因素。该图中的痣超过约8英寸（约20厘米），边界不规则，并有几种不同的颜色。 图片由 Carl Washington 医学博士与 Mona Saraiya 医学博士和公共卫生学硕士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 尽管孕期会发生黑素瘤，但怀孕并不会增加痣变为黑素瘤的可能性。痣在孕期会频繁有大小变化，并且颜色变深。 所有人都应知道黑素瘤的 ABCDE，从而能够检查自己的痣有无任何恶变（癌变）。 浅表播散性黑色素瘤 隐藏详情 这张照片突出显示浅表扩散性黑色素瘤的不规则边界。 Gregory L. Wells医学博士供图。

黑素瘤的症状 黑素瘤的外观各不相同。一些为平坦的不规则棕色斑块，内含小黑斑。其他的则是凸起的棕色斑块，内含红色、白色、黑色或蓝色斑点。有时黑素瘤也表现为质韧的黑色或灰色肿块。 不到 10% 的黑素瘤不产色素。这些所谓的无黑色素性黑素瘤可能是粉色、红色或淡浅褐色，可能看起来像非癌性增生物或一种非黑素瘤皮肤癌。 黑素瘤 图片 Gregory L. Wells医学博士供图。

黑素瘤的诊断 活检 新的痣或痣变化 — 如增大（尤其是边界不规则型）、变黑、发炎、斑点变色、出血、瘙痒、触痛和疼痛 — 均是潜在黑素瘤的警示特征，黑素瘤的 ABCDE 亦是。如果这些或其他发现结果使医生怀疑是黑素瘤，他们会进行活检。 黑素瘤的ABCDE 对于活检，如果增生物较小，医生会全部切除，如较大，可只切除一部分。他们之后在显微镜下检查样本，以确定增生物是否为黑素瘤；如果是，则确定肿瘤是否已完全切除。如果活检显示增生物是黑素瘤且增生物未完全切除，则应全部切除。黑素瘤增生物通常会接受基因突变检测，因为检测结果可进一步帮助医生确定治疗。 大多数送去活检的深色色素性增生物不是黑素瘤，只是单纯的痣。但是，比起让癌症自行生长，切除许多无害的痣更加可取。有些增生物既非单纯的痣也非黑素瘤，而是介于两者之间。这些被称为不典型痣（发育不良痣）的增生物有时会在之后变为黑素瘤。 医生可使用额外工具来帮助区分不典型痣和黑素瘤。这些工具包括偏振光和皮肤镜检，可更好的帮助评估增生物。

黑素瘤的治疗 切除肿瘤

可能使用咪喹莫特、冷冻疗法或放疗

对于已扩散的肿瘤，使用免疫疗法、靶向治疗、化疗或放疗 医生治疗黑素瘤的方法包括：切除（有时使用莫氏显微控制手术），取肿瘤周围几乎 ½ 英寸（1 厘米）或更多的皮肤。 对于出现最浅层黑素瘤（即，未侵入表皮的黑素瘤—称为原位黑素瘤）的人、无法进行手术的人（例如，由于健康状况太差）或者选择不进行手术的人（例如，由于黑素瘤长在影响美观的重要部位），医生可使用咪喹莫特乳膏治疗，或者可使用极低温度疗法（冷冻手术）来摧毁黑素瘤。 你知道吗…… 已经扩散的黑素瘤 如果黑素瘤已扩散（转移）到远处，手术通常不是一种好的选择，但有时局部癌症部位（如受累淋巴结）可能要手术切除。 使用新的免疫疗法（帕博利珠单抗和纳武利尤单抗）帮助身体的免疫系统摧毁癌灶。这些药物被称为 PD-1 抑制剂，因为它们会阻断程序性细胞死亡蛋白 1 在癌细胞表面的作用。这种蛋白可以保护癌细胞免受免疫系统的作用。当 PD-1 抑制剂阻断蛋白时，免疫系统能够攻击并杀灭癌细胞。PD-1 抑制剂被证明是治疗转移性黑素瘤的非常有效的方法。伊匹木单抗是另一种免疫治疗药物，可帮助激活某些白细胞攻击癌细胞，并提高存活率。纳武利尤单抗和伊匹木单抗联合治疗通常是最好的治疗方法。纳武利尤单抗也可与另一种称为 relatlimab 的免疫治疗药物联合使用。 靶向疗法包括攻击癌细胞天然生物机制的药物。在靶向疗法中，药物攻击仅存在于具有特定基因突变的癌细胞中的特定部分细胞。使用这些药物可改善某些患者的癌症生存率。有一类药物靶向有 BRAF 基因突变的细胞。这些药物包括达拉非尼、恩可拉非尼和维莫非尼。对于不能接受免疫治疗的患者，可以使用靶向疗法的组合。 尚未证实化疗药物（如达卡巴嗪和替莫唑胺）可延长生存期，但有时会用这些药物治疗癌症已扩散且无其他治疗选择的黑色素瘤患者。 以下三种情况下可使用放疗：黑素瘤因其位置无法被完全切除、黑素瘤在最初被切除的部位复发、黑素瘤扩散到脑部。 其他治疗方法正在研究之中，如刺激身体攻击黑素瘤细胞的其他药物和疫苗。

黑素瘤的预后 黑素瘤可快速扩散，在诊断数月后导致死亡。黑素瘤入侵皮肤越浅，手术治愈的机会就越大。大多数早期，表浅的黑素瘤手术治愈率可达 100%。但是，深入皮肤约1/ 32 英寸（大约1毫米）的黑素瘤转移至淋巴结和血管的风险更高。 一旦黑素瘤转移到身体远处部位，5 年存活率约为 35%。一些患者的存活时间少于 9 个月。但黑素瘤的病程差异很大，取决于个体免疫功能。有点患者尽管已发生转移，但仍可像健康人一样存活数年。