当脊椎中坚硬的椎间盘覆盖物撕裂或破裂时，会发生椎间盘突出。柔软的果冻样内核可穿过包裹组织而膨出（突出）。

高龄、损伤和超重可导致椎间盘突出。

椎间盘突出可导致轻微至不堪忍受的疼痛。

通过影像学检查做出诊断。

患者可通过锻炼、加强肌肉和维持健康体重降低椎间盘突出的风险。

治疗包括缓解疼痛的措施，有时需要进行手术。

脊柱由脊骨（椎骨）组成。每个椎骨之间有“减震”盘。椎间盘有一个坚韧的外层纤维软骨，一个柔软、果冻样的内部称为髓核。

脊柱和脊髓 3D 模型

如果椎间盘受到来自上、下椎体的突然挤压（用力举起重物的时候），它的外层可能被撕裂（破裂）并引起疼痛。椎间盘的内核可钻过包裹组织的裂隙，使得部分内核膨出（突出）。这种凸起可以压迫、刺激甚至损伤脊神经根，或有时损伤脊髓（也可参见脊髓压迫）。腰椎间盘破裂或突出常引起腰背痛和坐骨神经痛。如果颈部椎间盘破裂或突出（称为颈椎间盘突出），可能导致颈痛。

突出的椎间盘 3D 模型

超过 80% 的椎间盘突出发生于下背部。它们最常累及 30-50 岁人群。因为在这些年龄期间，椎间盘的包裹组织强度下降。果冻样的内核在剧烈受压的情况下可穿过包裹组织上的裂隙或薄弱部位，膨出到外部。50 岁以后，椎间盘的内核开始变硬，不再容易突出。

椎间盘突出可以由突然的创伤引起，也可以是日积月累的小损伤。肥胖或搬重物，尤其是不正确的搬运姿势，会增加发生的风险。

突出的椎间盘

椎间盘突出的症状 一般椎间盘突出不会引起症状，即使影像检查（如磁共振成像 (MRI) 或计算机断层扫描 (CT)）显示它们明显膨出或突出。人们年龄越大，无症状性椎间盘突出越多见。但椎间盘突出可导致轻微至不堪忍受的疼痛。运动通常会加剧疼痛，疼痛会因咳嗽、打喷嚏、用力或身体前倾而加重。 疼痛的区域取决于哪个椎间盘突出以及哪根神经根受累。受椎间盘压迫的神经沿线可出现疼痛。例如，下背部椎间盘突出常导致坐骨神经痛—沿坐骨神经分布区域，于下肢后方出现的疼痛。颈部椎间盘突出引起颈部疼痛，常向下延伸至手臂，有时会放射至手部。在一个位置开始但沿着神经路径移动到另一个位置的疼痛，被称为放射性疼痛。 椎间盘突出也可以引起麻木及肌无力，如果神经根明显受压，一侧下肢可能出现瘫痪。少数情况下，椎间盘可压迫脊髓本身，有可能导致双下肢无力或瘫痪。如果马尾（下背部从脊髓底部伸出的神经束）受累，可出现大小便失禁。如果症状进展，可能需要即刻的医疗干预。

椎间盘突出的诊断 影像学检查

有时行电诊断检查 磁共振成像 (MRI) 或计算机断层扫描 (CT) 是一种影像学检查，用于确定病因并确定椎间盘突出的位置。很少情况下，当医生需要比 MRI 或 CT 检查更详细的脊髓和周围骨骼的信息，或无法进行 MRI 检查时，可行另一种成像检查，即 CT 脊髓造影。 神经和肌肉检查（电诊断检查），如神经传导检查和肌电图，可帮助识别受累的脊神经根。

椎间盘突出的预防 有时可能无法彻底预防椎间盘突出，但有很多方法可以降低发生的风险： 锻炼

强化和伸展肌肉

保持健康的体重

保持良好的姿势

使用适当的举重物方式 定期锻炼是降低椎间盘突出风险的有效方法。有氧运动和特殊肌肉强化以及伸展性训练是有帮助的。 有氧运动，比如游泳和散步，可增进全身的健康，通常也可增强肌肉的力量。 腹部、臀部和背部肌肉（核心肌肉）的强化及伸展性特殊锻炼有助于稳定脊柱，减少椎间盘（缓冲脊椎）及韧带（固定脊椎）的应力。 肌肉力量训练包含骨盆倾斜和腹部弯曲训练。伸展锻炼包括膝胸伸展。伸展训练可能增加有些患者的背部疼痛，因此应该谨慎进行。原则上，任何训练如果引起或者增加背部疼痛应该被停止。训练应该重复进行，直到肌肉感到轻微疲劳，但是不能完全疲劳。每次训练期间的呼吸很重要。有背部疼痛的人，在开始运动锻炼之前应该先咨询医生。 预防腰痛的锻炼 锻炼也可以帮助维持理想的体重，因为超重会增加椎间盘压力。 保持良好的坐姿、站姿和睡姿可减少背部的压力。应避免懒散的姿势。座位的高度应该调整到脚平放到地上并且膝关节稍垂直弯曲，下背部平靠椅背。如果椅子不能支撑下背部，应该在下背部垫一个枕头。坐着时应双脚着地，不要将一条腿搭在另一条上面。应避免久站或久坐。如果无法避免长时间坐或站，经常更换姿势可以减少背部的压力。 学习正确的提举姿势有助于预防背部损伤。髋关节应与肩关节保持平齐（也即不要旋转至任何一侧）。下背痛的患者应避免在双腿几乎伸直的情况下，弯腰伸手提起物体。而是应该同时弯曲髋关节和膝关节。这样弯曲可使后背更加直立，使双臂垂下靠近物体，双肘位于物体侧方。然后，在保持物体与身体靠近的情况下，通过伸直双腿提起物体。这样的话，提起物体靠的是腿部力量而非背部力量。将物体举高过头或举起时扭身，会增加背部受伤的风险。