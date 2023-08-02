怀疑有神经系统疾病时，常需做全面的体格检查，但重点检查神经系统的不同部位。神经系统检查（神经检查）包括评估以下内容：
医生可根据他们怀疑的疾病类型更全面地评估某些部位。例如，神经检查也有助于确定肌肉功能障碍（例如虚弱或瘫痪）的原因，因为正常的肌肉收缩依赖于神经的刺激（见图使用脑部移动肌肉）。
神经检查与精神科检查不同，后者着重于患者的行为。然而，这两项检查有些重叠，因为脑部异常会导致异常行为。异常行为可能是脑部器质性问题的线索。
精神状态
医生评估以下内容：
注意力
时间、地点、人物的定向力
记忆力
各种能力，如抽象思维、完成指令、语言运用和解决数学问题
情绪
精神状态评估包括一系列问题和任务，例如命名对象、回忆短列表、写句子和复制形状。记录患者的答案，并准确评分。如果病人主诉情绪抑郁，应询问患者是否有自杀的想法。
精神状态测试
可能要求患者执行的操作示例
检查评估什么内容
陈述现在的日期、地点和他们的姓名。
时间、地点、人物的定向力
顺向拼写单词“world”或另一个5个字母的单词，然后再逆向。
专注度
重复一个短列表
注意力以及将信息在记忆中储存（记录）
大约2-5分钟后再回忆对象短列表。
短期回忆（称为工作记忆）
叙述最近1～2天发生的一件事。
近期记忆
描述来自遥远过去的事件。
远期（长期）记忆
要求患者：
抽象思维
描述他们对疾病及其严重程度的看法。
对疾病的认识
说出最近5位总统的名字和首都。
知识储备
讲述这一天的感受和平常感受如何。
情绪
执行一个涉及身体三个不同部位且需区分左右的指令（例如用你右侧的大拇指触碰你左侧的耳朵，伸出你的舌头）。
语言理解能力
命名简单物体、身体部位，读、写、重复短语。
语言运用能力
模仿简单和复杂建筑（如搭积木）或手指方位，画一个钟、立方体或房子。
理解空间关系的能力
刷牙、或从盒子中拿出并擦燃一根火柴。
完成动作的能力
做简单的算术运算，例如要求他们从100中减去7并继续从得到的答案中减去7 - 93减去7等于86减7等于79等等 - 或者询问他们1.35美元里有多少枚5分硬币。
算数能力
询问他们在需要良好判断的假设情况下会做什么，例如“如果你在人行道上发现一封贴有邮票、写有地址的信，你会怎么做？”
判断
脑神经
运动神经
运动神经把来自脑部和脊髓的神经冲动传导至随意肌（受意识支配的肌肉），如双上肢和双下肢肌肉。肌肉无力或麻痹可能表明以下任何部位出现损伤：
肌肉本身
运动神经
神经与肌肉的连接处（肌肉神经接头）
脑部
脊髓
检查时，应注意是否存在以下情况：
肌肉变小（废用或萎缩）
肌肉增大
震颤(身体部位有节奏的颤抖)和其他无意的(非自主的)肌肉运动
肌肉抽搐
肌张力增高（痉挛性或强直性）或减低
无力，特别是哪些身体部位受到影响(无力形式)
失去灵巧性(熟练灵活的用手能力)
肌肉检查包括肌肉大小、异常运动、肌张力、肌力和敏捷度。
肌肉大小的变化
非自主运动
肌肉可能会出现不受人意志控制的运动（非自主）。以下是非自主运动的示例：
肌束震颤是微小而微妙的肌肉抽搐，可能看起来像皮肤下的波纹。肌束震颤可能表明受影响肌肉的神经损伤。
肌阵挛是指肌肉或一组肌肉的突然抽搐(收缩)，例如手、臂或腿部肌肉。肌肉像刚刚受到电击一样运动。肌阵挛可能正常发生，例如入睡时，或者可能是由影响脊髓或脑部的疾病引起。
抽搐是无目的、重复的但没有节奏的无意识运动，例如眨眼或摇头。抽搐通常还包括不自觉的、突然的、经常重复的声音和/或话语。
偏身投掷症通常通常涉及一只手臂和/或一条腿的突然无意投掷。
舞蹈症是指身体某一部位开始的快速烦躁的非自主运动，通常会突然且不可预测地移动到另一部位。
手足徐动症是指持续缓慢、扭动的不自主运动。
肌张力障碍是指长期的（持续的）不自主肌肉收缩，这可能会迫使患者进入异常的、有时是痛苦的姿势。
不自主运动可能表明控制运动协调的脑部区域(基底神经节)受损。
肌张力
为了评估肌张力，医生首先要求患者完全放松某个肢体的肌肉。被动运动患者的肢体关节时，可感受到肌肉对被动运动的抵抗程度（即肌张力）。肌肉张力对运动的反应暗示了可能的原因，如下所示：
肌张力均匀增加：可能是由于基底神经节疾病，例如帕金森病
在导致瘫痪的损伤(如脊髓损伤)后，可能会出现短暂的肌肉松弛。当这种脊髓损伤导致肌肉松弛时，肌肉张力通常会在几天到几周内逐渐增加，最终导致痉挛。
如果患者在检查过程中恐惧或感到困惑，他们可能无法使肌肉放松。在这种情况下，肌张力可能会变化，使得医生难以进行评估。
肌肉力量下降
嘱患者对抗阻力做推和拉的动作，或做需要力量的动作，以检查肌力，如用脚尖和脚后跟行走或从椅子上站起来。然后医生将肌肉强度从0(无肌肉收缩)评定为5（完整强度）。
有时，当使用一个肢体多于另一个肢体时，会明显出现肌肉无力。例如，一个惯用右手的人在谈话中可能主要用左手做手势。无力的手臂在行走时摆动较小，或者举起手臂闭上眼睛时向下漂移。
知道身体哪部分肌无力（肌无力的部位），能够帮助医生发现问题所在，如以下病例：
肩膀和臀部比手和脚更无力：病因可能是某种累及肌肉的疾病（肌病）。多数肌病首先累及最大的肌群。人们可能很难举起手臂梳头、爬楼梯或从坐姿站起来。
手和足比肩、臂和大腿更无力：问题通常是多发性神经病(全身许多周围神经的功能障碍)。多数多发性神经病首先累及最长的神经（支配手和足的神经）。抓握力可能很弱，手指的精细运动(灵巧性)也有困难。可能很难扣上扣子、打开保险栓或系鞋带。
肌无力仅限于身体一侧：医生怀疑累及脑另一侧的疾病，例如中风。
无力发生在身体的某一水平以下：病因可能是某种脊髓疾病。例如，胸椎损伤可导致下肢瘫痪，而上肢并不受累。颈椎或颈椎以上部位损伤可引起四肢瘫痪。
肌肉无力也可能以其他形式出现，例如：
肌无力仅发生在一个相对很小的部位：这类无力表明仅一个或几个周围神经受损。在这种情况下，无力也会损害灵活性。
只有当反复进行同样活动的肌肉比平时更快变得无力时，无力才会非常明显。例如，一个以往能熟练使用榔头的患者，可能在使用榔头数分钟后，肌无力情况变得越来越明显。重症肌无力可引起这类无力。
肌无力伴随肌张力增加（使手臂或腿部僵硬）和过度反射提示中枢神经系统有问题。肌无力伴肌张力下降（使手臂或腿部感到松弛或松软）、反射减弱或消失以及肌肉间歇性抽搐提示周围神经系统有问题。
感觉神经
感觉神经将诸如触摸、疼痛、冷热(温度)、振动、身体部位的位置和物体形状等信息从身体传递到脑部。这些感觉都可以被测试。各种感觉异常或感觉减退提示感觉神经、脊髓或脑某部位损害。
来自身体表面特定区域（称为皮区）的信息被传送到脊髓的特定位置(水平)，然后到达脑部。因此，通过确定感觉异常或丧失的部位，就能确定脊髓损害的平面。
皮区
皮肤表面被分成很多特殊区域，称为皮区。皮区是指一个皮肤区域，其感觉神经全部由单一脊神经根支配。感觉神经将触感、疼痛、温度和振动等信息从皮肤传递至脊髓。
脊神经根成对发出，一侧身体各一根。共有31对：
以上诸神经根均支配皮区。
特定皮区的感觉信息通过感觉神经纤维，传入特定脊椎的神经根。比如，大腿后侧带状皮肤区域的感觉信息通过感觉神经纤维传入第二骶椎（S2）的神经根。
测试皮肤的感觉。医生通常重点检查有麻木、刺痛或疼痛的体表部位。针对失去知觉进行的最佳筛选测试包括用大头针和钝器(例如安全别针的头部)触摸面部、身体和四肢的皮肤，看看患者是否能感觉到它们，并区分尖锐和迟钝。医生检查身体的两侧。如果医生检测到特定区域的感觉丧失，他们会测试附近的区域来估计丧失的程度。这种方法使他们能够确定异常在脑部、脊髓或周围神经系统中的位置。
用棉线测试轻柔（轻）触摸。
温度感（感觉冷热的能力）通过音叉进行测试。两个音叉都很冷，所以检查者通过摩擦使其中一个稍微变暖。然后每一个音叉都接触到皮肤。
振动感也用音叉进行测试。轻轻敲击音叉使其振动。然后将其放在手指的关节上，以确定患者是否感觉到振动以及感觉到振动有多长时间。
测试位置感觉时，患者闭目，然后将患者手指和脚趾向上或向下移动，并让患者说出手指和脚趾的方位。
在测试识别物体形状的能力时，患者闭目，然后医生将熟悉的物体，例如钥匙或安全别针，放在患者手中并要求患者进行识别。或者医生可以在患者手掌上书写字母或数字，并要求患者识别它们。如果患者不能识别它们，表明大脑皮层(大脑外层，脑部的最大部分)可能会受损。脑部的这一部分整合并解释来自不同来源的感觉信息。
反射
反射是对刺激的一种自动反应。当用小橡胶锤轻叩髌骨下肌腱时，小腿可急跳弹起。反射传导通路（反射弧）并不直接涉及脑部。反射通路由将感觉传导至脊髓的感觉神经、脊髓内联络神经、及将神经冲动传导至肌肉的运动神经（如引起膝跳反射）组成。
通过检查反射可判断整个传导通路的功能。最常检查的反射是膝反射、以及肘部和踝部的类似反射。
足底反射有助于诊断随意肌传导通路异常。检查时，用钥匙或其他可引起轻度不适的物件划过足底外侧缘。除了6个月或以下的婴儿外，正常反应是足趾向下屈曲。如果出现拇趾向足背方向伸展，其余四趾扇形分开，提示脑或脊髓损害。
检查其他反射可提供重要信息。例如，医生通过注意以下几点来了解昏迷患者的受伤程度：
当光线照射到瞳孔上时，瞳孔是否收缩(瞳孔光反射)
当用棉花接触角膜时，眼睛是否眨眼(角膜反射)
当患者头部转动或水流入耳道时，眼睛如何移动（热量测试）
当用压舌板接触喉咙后部时，是否会呕吐(呕吐反射)
还可检查肛门在轻触时是否收紧（收缩）（称作肛缩）。如果脊髓损伤后瘫痪的患者出现此反射，可能是不完全损伤，恢复机会好于未出现反射的患者。
反射弧：没有脑的参与
反射弧是神经反射的传导通路，如膝反射，详解如下：
协调、平衡和步态
协调和步行（步态）需要整合脑和脊髓发出的感觉和运动神经信号。
为了测试行走，医生会要求患者正常地直线行走，一只脚放在另一只脚的前面。异常可能有助于识别神经系统的哪一部分功能不正常。例如，如果走路歪斜，不稳定(称为共济失调)，小脑可能会受损或出现故障。（小脑是脑中协调自主运动和控制平衡的部分。）
为了测试协调性，医生可能要求患者将食指伸出并触摸医生的手指，然后触摸患者自己的鼻子，并快速重复这些动作。可要求患者先睁眼做这些动作，然后闭眼再做。
闭目直立测试是为了测试位置感。要求患者尽量两足并拢、直立，而没有失去平衡。接着要求患者闭上眼睛。如果失去平衡，表明腿部的位置信息可能无法到达脑部，通常是因为神经或脊髓受伤所致。然而，异常也可能是由于小脑或内耳平衡系统或其与脑部连接的故障造成的。
自主神经系统
自主（非自主）神经系统调节不需要有意识努力的体内过程，例如血压、心率、呼吸和通过出汗或颤抖调节温度。该系统的异常可能会导致以下问题：
医生可以进行各种测试，例如：
测量卧位、坐位和站立位的血压和心率
检查瞳孔对光线变化的异常反应或缺乏反应
移除并检查一小块皮肤样本(皮肤穿孔活组织检查)，以查看神经末梢的数量是否减少，例如某些影响小神经(包括自主神经)的多发性神经病