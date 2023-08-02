感觉神经将诸如触摸、疼痛、冷热(温度)、振动、身体部位的位置和物体形状等信息从身体传递到脑部。这些感觉都可以被测试。各种感觉异常或感觉减退提示感觉神经、脊髓或脑某部位损害。

来自身体表面特定区域（称为皮区）的信息被传送到脊髓的特定位置(水平)，然后到达脑部。因此，通过确定感觉异常或丧失的部位，就能确定脊髓损害的平面。

皮区

测试皮肤的感觉。医生通常重点检查有麻木、刺痛或疼痛的体表部位。针对失去知觉进行的最佳筛选测试包括用大头针和钝器(例如安全别针的头部)触摸面部、身体和四肢的皮肤，看看患者是否能感觉到它们，并区分尖锐和迟钝。医生检查身体的两侧。如果医生检测到特定区域的感觉丧失，他们会测试附近的区域来估计丧失的程度。这种方法使他们能够确定异常在脑部、脊髓或周围神经系统中的位置。

用棉线测试轻柔（轻）触摸。

温度感（感觉冷热的能力）通过音叉进行测试。两个音叉都很冷，所以检查者通过摩擦使其中一个稍微变暖。然后每一个音叉都接触到皮肤。

振动感也用音叉进行测试。轻轻敲击音叉使其振动。然后将其放在手指的关节上，以确定患者是否感觉到振动以及感觉到振动有多长时间。

测试位置感觉时，患者闭目，然后将患者手指和脚趾向上或向下移动，并让患者说出手指和脚趾的方位。

在测试识别物体形状的能力时，患者闭目，然后医生将熟悉的物体，例如钥匙或安全别针，放在患者手中并要求患者进行识别。或者医生可以在患者手掌上书写字母或数字，并要求患者识别它们。如果患者不能识别它们，表明大脑皮层(大脑外层，脑部的最大部分)可能会受损。脑部的这一部分整合并解释来自不同来源的感觉信息。