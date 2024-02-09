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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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反复流产

（反复妊娠流产；反复流产）

作者：Robert W. Rebar, MD, Western Michigan University Homer Stryker M.D. School of Medicine
已审核/已修订 2月 2024
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反复流产是指至少有 2 次流产。

流产是指妊娠 20 周前的胎儿夭折。每次流产都应由医疗保健专业人员仔细审查，以确定是否适合对女性或夫妇双方进行评估。

  • 反复流产可能因女性伴侣、男性伴侣、胎儿或胎盘存在的问题引起。

  • 染色体异常可能导致大约一半的反复流产。

反复流产的原因

导致反复流产的问题可能在于女性伴侣、男性伴侣、胎儿或胎盘。

女性中，导致反复流产的常见问题包括

如果女性伴侣患有导致血液太容易凝固的疾病（如抗磷脂综合征），她们可能在妊娠 10 周后反复流产，原因可能是血栓损伤胎盘，从而减少营养物质从孕妇流向胎儿。

既往发生过流产的孕妇更容易发生流产。流产次数越多，再次流产的几率越大。再次流产的风险也取决于原因，但总的来说，多次流产的女性在以后的妊娠中流产的几率约为 1/4。

男性伴侣的染色体疾病也可能导致反复流产。精液存在某些异常会增加流产风险。尚不清楚男性伴侣年龄较大（35 岁以上）是否会增加流产风险。

胎儿中，常见原因包括

  • 染色体或基因异常

  • 结构异常（先天缺陷）

胎儿染色体异常可能是 50% 流产的原因。染色体异常导致的流产在妊娠早期更常见。

胎盘问题包括控制不佳的慢性疾病，如系统性红斑狼疮（狼疮）和慢性高血压

多达一半的女性不能确定反复流产的原因。

反复流产的诊断

  • 医师的评估

  • 确定原因的测试

如果女性有 2 次或更多次流产，可能需要在尝试再次怀孕之前看医生。医生可以检查她们的遗传或结构异常以及其他增加流产风险的疾病。例如，医生可以进行：

反复流产的诊断依据为有过 2 次或更多次流产。

反复流产的治疗

  • 如果可能，治疗病因

某些反复流产的病因可以治疗，从而使患者能够正常妊娠。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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