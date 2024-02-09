导致反复流产的问题可能在于女性伴侣、男性伴侣、胎儿或胎盘。

在女性中，导致反复流产的常见问题包括

如果女性伴侣患有导致血液太容易凝固的疾病（如抗磷脂综合征），她们可能在妊娠 10 周后反复流产，原因可能是血栓损伤胎盘，从而减少营养物质从孕妇流向胎儿。

既往发生过流产的孕妇更容易发生流产。流产次数越多，再次流产的几率越大。再次流产的风险也取决于原因，但总的来说，多次流产的女性在以后的妊娠中流产的几率约为 1/4。

男性伴侣的染色体疾病也可能导致反复流产。精液存在某些异常会增加流产风险。尚不清楚男性伴侣年龄较大（35 岁以上）是否会增加流产风险。

在胎儿中，常见原因包括

染色体或基因异常

结构异常（先天缺陷）

胎儿染色体异常可能是 50% 流产的原因。染色体异常导致的流产在妊娠早期更常见。

胎盘问题包括控制不佳的慢性疾病，如系统性红斑狼疮（狼疮）和慢性高血压。

多达一半的女性不能确定反复流产的原因。