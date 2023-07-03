性兴趣/性唤起障碍是指对性活动和性想法缺乏兴趣或兴趣降低（性欲低），和/或对性刺激缺乏反应。
许多因素会影响女性对性兴趣和性唤起的能力，包括人际关系问题、绝经、药物、医疗状况、抑郁、焦虑、压力和性创伤史。
医生根据女性患者对问题的描述和具体标准诊断性兴趣／性唤起障碍。
改进人际关系、建立性活动和明确能够刺激女性性反应的因素均有助于治疗该病。
建议使用药物或心理治疗，尤其是正念认知治疗。
（也请参见女性性功能障碍概述。）
性欲或性唤起的暂时改变在女性的性生活中很常见。然而，性兴趣/性唤起障碍会导致对性活动的兴趣持续下降或缺乏对性刺激的反应。缺乏性兴趣和无法性唤起只有在患者痛苦且性生活中缺乏性兴趣时，才被视为一种疾病。
通常女性在受到性刺激时，心理和情感上都会有性兴奋感。她们可能也会有某些身体变化。例如，阴道产生有润滑作用的分泌物（造成湿润）。生殖器的血流量增加，导致阴道开口（阴唇）周围的组织和阴蒂（相当于男性阴茎）肿胀，乳房轻度增大，这些区域可出现刺痛。对于性兴趣／性唤起障碍，这些反应中的全部或部分缺失或显著下降。
性兴趣／性唤起障碍分类如下：
主观型： 女性不会因任何类型的性刺激而感到被唤起，包括亲吻、跳舞、观看色情视频和生殖器部位的物理刺激。然而，有主观性兴趣/性唤起障碍的女性可能对性刺激有身体反应。例如，阴蒂血流增加（导致其肿胀），并且血流增加导致阴道分泌物增加。
生殖器型： 女性对不涉及生殖器的刺激（如色情视频）有唤起感，但对生殖器的物理刺激无反应。阴道分泌物减少和／或生殖器敏感性降低。
混合型： 女性对任何类型的性刺激几乎不会或没有被唤起。身体反应（生殖器血流增加和阴道分泌物产生）很少或不存在。女性可能会需要外用润滑剂，并且阴蒂不再肿胀。
性兴趣/性唤起障碍的病因
性兴趣/性唤起障碍的病因通常未知。已知病因是
心理因素，如伴侣之间缺乏沟通以及其他关系问题、抑郁、否定自身性形象、压力和分心
未满足的性经历
身体因素，如某些慢性疾病、绝经期、绝经期泌尿生殖系统综合征、某些药物、疲劳和虚弱
某些慢性疾病（如糖尿病或多发性硬化）会损伤神经，减少生殖器部位的血流和／或感觉。
使用某些药物，包括抗抑郁药（尤其是选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂）、阿片类药物、一些抗癫痫药和 β-受体阻滞剂，与过量饮酒一样可降低性欲。
许多女性由于自然衰老过程或卵巢手术切除（卵巢切除术），绝经后的性兴趣下降。绝经后雌激素和孕酮水平显著降低。睾酮会随着年龄增长而逐渐下降，但在绝经期不会突然变化。
但是，总而言之，性兴趣／性唤起障碍在年轻健康的女性中与年龄大的女性中一样普遍。但是性激素的改变有时可以引起性兴趣的缺乏。例如，年轻健康女性性激素水平突然下降，可发生在分娩后的最初几周内，会引起性兴趣降低。中年或者年纪更大的女性性欲可能降低，但这种降低与性激素的关系尚未被证实。
绝经期雌激素减少可导致绝经期泌尿生殖系统综合征（导致影响阴道、外阴和泌尿道的症状）。在这种综合征中，阴道组织可能变薄、干燥、难以伸展。因此，性交时会感到不适或疼痛。患有这种综合征的女性也可能感到迫切需要排尿（尿急），并频繁出现尿路感染。这些症状使女性对性不太感兴趣。
性刺激不足也会导致性兴趣/性唤起障碍。
你知道吗……
性兴趣/性唤起障碍的诊断
医生根据特定标准进行评估
医生根据女性病史和问题描述以及美国精神病学会发布的《精神疾病诊断和统计手册》第五版 (DSM-5) 的标准来诊断性兴趣／性唤起障碍。这些标准要求至少以下三项标准缺失或减少：
对性活动的兴趣
开始性行为，对伴侣的性行为有反应
几乎所有性活动时的兴奋或愉悦
性幻想或性想法
生殖器部位或性活动时其他部位的身体感觉
对性刺激（文字、语言或视觉）的兴趣或唤起
这些症状必须存在至少 6 个月，并且必须给女性带来明显的痛苦。
如果在性活动时插入会引起疼痛，应进行盆腔检查。
性兴趣/性唤起障碍的治疗
如果可能，治疗病因
一般措施
心理治疗
药物
性兴趣/性唤起障碍女性患者的护理最好由一组由多种类型的医疗保健专业人员（一个多学科团队）组成的团队进行管理。多学科团队可能包括初级保健医生或性咨询师、妇科医生、心理治疗师和物理治疗师。
性兴趣／性唤起障碍最有效的治疗方法之一就是患者发现并告诉伴侣什么方式能刺激她们的性欲。患者还需要提醒伴侣，她们需要性交前的挑逗，包括抚摸等等，来做好性交的准备。例如，一段亲密的谈话，一起看一部浪漫的电影，或者一起跳舞。女性可能希望亲吻、拥抱或者搂抱。她们可能希望在进行性交或其他涉及插入的性活动之前，有更多或不同的前戏（伴侣先抚摸她们身体的各个部位，然后是乳房和生殖部位）。夫妻双方可以尝试不同的技巧和方式（包括幻想和性玩具）来寻找有效的方式。
建议治疗性功能障碍的一般措施也可用于提高性兴趣。例如，消除分心（如卧室的电视）并采取措施改善隐私和安全感会有所帮助。医生可能会建议使用强烈的性欲刺激（如视频）和幻想。
治疗往往针对导致性兴趣缺乏和对性刺激缺乏反应的因素，如抑郁症、自尊低和双方的关系问题。
一些女性可能会从心理治疗，尤其是正念认知治疗中获益。正念包括关注当下正在发生的事情。正念认知治疗通常在小组中进行，结合正念和认知行为治疗。该治疗方法有助于性唤起、性高潮和性活动欲望。
医生可能会将性兴趣／性唤起障碍的女性转诊给性咨询师或治疗师或心理治疗师。
根据病因选择其他的治疗方法。例如，如果药物有所影响，应尽量停用。
影响因素的治疗
睾酮疗法
睾酮（口服或乳膏）的长期有效性和安全性目前知之甚少。当短期使用时，睾酮与雌激素同时使用对患有性兴趣/性唤起障碍的绝经后女性有效。然而，将睾酮用于此目的为实验性用途，女性应与医生讨论风险和获益。
在美国，没有为女性生产的睾酮处方药。但是，有些医生会开出复合乳膏。女性仅应由接受过女性性功能障碍培训并有相关经验的医生用睾酮治疗。
如果开具睾酮处方，医生会解释有效性的不确定性和此类治疗的风险。他们在开始使用睾酮之前进行血液检查，以检查肾功能和肝功能，并测量血脂水平。如果这些检查结果显示女性有肝脏问题或血脂异常的风险（例如低密度脂蛋白 [LDL]，即“坏”胆固醇水平过高），则不开具睾酮。如果开具睾酮，医生会安排定期随访就诊，以检查副作用，如痤疮、多毛症和男性化。
其他疗法
氟班色林可用于治疗患有女性性兴趣／性唤起障碍的绝经前女性。然而，几乎没有证据表明其有效性和安全性。
Bremelanotide 用于治疗女性性欲低下。该药在预期性活动前至少 45 分钟注射。
振动器或阴蒂吸引刺激器等装置可能有所帮助，但几乎没有证据支持其有效性。其中一些产品是非处方用品，可以试用。