如果可能，治疗病因

一般措施

心理治疗

药物

性兴趣/性唤起障碍女性患者的护理最好由一组由多种类型的医疗保健专业人员（一个多学科团队）组成的团队进行管理。多学科团队可能包括初级保健医生或性咨询师、妇科医生、心理治疗师和物理治疗师。

性兴趣／性唤起障碍最有效的治疗方法之一就是患者发现并告诉伴侣什么方式能刺激她们的性欲。患者还需要提醒伴侣，她们需要性交前的挑逗，包括抚摸等等，来做好性交的准备。例如，一段亲密的谈话，一起看一部浪漫的电影，或者一起跳舞。女性可能希望亲吻、拥抱或者搂抱。她们可能希望在进行性交或其他涉及插入的性活动之前，有更多或不同的前戏（伴侣先抚摸她们身体的各个部位，然后是乳房和生殖部位）。夫妻双方可以尝试不同的技巧和方式（包括幻想和性玩具）来寻找有效的方式。

建议治疗性功能障碍的一般措施也可用于提高性兴趣。例如，消除分心（如卧室的电视）并采取措施改善隐私和安全感会有所帮助。医生可能会建议使用强烈的性欲刺激（如视频）和幻想。

治疗往往针对导致性兴趣缺乏和对性刺激缺乏反应的因素，如抑郁症、自尊低和双方的关系问题。

一些女性可能会从心理治疗，尤其是正念认知治疗中获益。正念包括关注当下正在发生的事情。正念认知治疗通常在小组中进行，结合正念和认知行为治疗。该治疗方法有助于性唤起、性高潮和性活动欲望。

医生可能会将性兴趣／性唤起障碍的女性转诊给性咨询师或治疗师或心理治疗师。

根据病因选择其他的治疗方法。例如，如果药物有所影响，应尽量停用。