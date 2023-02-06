气管内导管（ET）是具有标准凸缘的柔性管，用于在近端附接氧气源，在远端附有倾斜的尖端和可充气的气囊套。在可视化下，使用直接喉镜检查或各种视频喉镜的一种，将ET管插入口腔并直接进入气管（经口气管插管）。不太常见的是，将ET管插入鼻子（鼻气管插管）。

(参见气管插管，气道和呼吸装置, 气道建立与控制, 如何进行仰头抬颏操作 和如何做袋阀面罩通气。)

气管导管是大多数呼吸暂停或严重通气衰竭患者的上呼吸道治疗的最终方法。

经口气管插管长期使用直接喉镜检查。然而，可视喉镜是一种有用的气管插管方法，因为它可以提供比直接喉镜更好的声门可视化。视频喉镜在喉镜刀片的末端有一个小相机，该小型相机将图像传输到屏幕，该屏幕可以结合到设备手柄中或与设备分离。

可视喉镜下气管插管的适应症 有或没有视频喉镜辅助的经口气管插管适用于以下患者： 缺氧或低通气需要辅助通气以维持氧合和通气

呼吸暂停或临近的呼吸停止(初步急救)

选择性麻醉（部分病例）

需要长期机械通气

难以或无法进行袋气门面罩通气的情况（例如，严重的面部畸形，浓密的胡须或其他干扰面罩密封的因素）或由于软组织引起上呼吸道阻塞的情况

需要防止误吸（例如，在深度抑制或昏迷的患者中）或反复进行气道抽吸 如果可用，应使用视频辅助，当解剖因素使直接喉镜检查困难和/或受伤妨碍正确定位所需的头部和颈部运动时，视频辅助特别有用。

可视喉镜下气管插管的禁忌症 绝对禁忌证 向患者提供呼吸支持没有医学上的禁忌症。 但是，可能有法律上的禁忌症（不复苏命令或特定的预先医疗指示）

张口受限导致管子插入受阻（在这种情况下，可采用鼻气管插管或手术气道）

无法通过的上呼吸道阻塞（这种情况下采用手术气道） 相对禁忌证 有意识或存在呕吐反射（患者应是昏迷的或在插入ET管之前接受一种或多种辅助插管的药物 ） 如果经口气管插管没有禁忌症，那么使用视频辅助就没有其他禁忌症。

可视喉镜下气管插管的并发症分析 并发症包括 插管过程中牙齿或口咽软组织损伤

插管时呕吐和误吸

导管放置不正确（例如，即食管插管）

插管过程中缺氧

可视喉镜用于气管插管的设备 手套，口罩，工作服和护目镜（即通用预防措施）

气囊充气用注射器

无菌水溶性润滑剂或麻醉胶

气管导管，适合患者的大小，并采用刚性引入导管

视频喉镜

抽吸装置，Yankauer导管和Magill钳，根据需要清理咽部

袋阀装置

氧气源（100％氧气，15升/分钟）

脉搏血氧仪和适当的传感器

二氧化碳监测仪（呼气末二氧化碳监测）

辅助插管的药物 （通常是诱导剂和麻痹剂，以实现快速程序插管）

通气面罩，口咽/鼻咽气道，适合患者大小

鼻胃管

如果喉镜检查失败，可使用插入喉镜的设备 声门上气道 或执行 环甲膜切开术 如果没有视频喉镜，请使用带弯曲或直刀片的 标准直接喉镜。

可视喉镜下气管插管的其他注意事项 理想情况下，每次气管插管尝试应持续不超过30秒，插管前进行预充氧。

如果氧饱和度低于90％，则可能需要临时通气（请参见 袋阀面罩通气)。

可视喉镜下气管插管的相关解剖 将外耳道与胸骨切迹对齐应使气道轴线对齐，以提供最佳的气道视野。

使耳和胸骨切迹最佳对齐的头部抬高程度各不相同(例如，儿童没有，因为枕部相对较大;很大程度上以肥胖患者为主)。

可视喉镜下气管插管的定位 嗅探体位是气管插管的最佳体位。 但是，如果无法以这种方式定位颈部，则视频喉镜通常会提供足够的可视化效果。 嗅探体位仅用于没有颈椎损伤的情况 患者仰卧在担架上。

将折叠的毛巾或其他材料放在头部，颈部和肩膀下方，弯曲颈部以抬高头部，直到外耳道与胸骨切迹位于同一水平面。然后倾斜头部，使面部在平行的水平面上对齐； 第二个平面高于第一个平面。 对于肥胖患者，可能需要使用许多折叠毛巾或商用坡道装置来充分抬高肩膀和颈部（见图头和颈部定位以打开气道)。 开放气道时头和颈部位置 如果有颈椎损伤的可能 将患者仰卧或稍微倾斜于担架上。

保持直线稳定，避免移动颈部，仅使用 托颚法操纵 或下颌抬举 无需倾斜头部即可促使手动开放上呼吸道。

使用可视喉镜逐步描述气管插管 如何在可视喉镜下进行气管插管 视频 操作者在气管插管前要用手法开放气道 、进行通气和预给氧。一旦决定行气管插管，请做以下操作： 准备好必要的设备，包括辅助设备，如吸引器。如果喉镜插管失败，准备使用替代方案（如，喉罩气道、球囊面罩通气和外科气道[环甲软骨切开术]）。

正确放置患者（见图头和颈部定位以打开气道 和 手法操作)。

建立静脉通路。

用 100% 氧气为患者通气和预吸氧（如果患者自主呼吸，使用非循环呼吸器面罩吸氧就足够了；如果患者没有足够的自主通气，则使用带辅助被动鼻插管的袋阀面罩通气[或高流量鼻插管（如果可用）]

打开视频喉镜，检查照明灯和摄像机是否正常工作。

用尺寸合适的气管插管给球囊充气，以确保其它不漏气。

尽可能将患者的头部和颈部放置在适当的位置，就像标准气管插管。

快速程序插管（即使用 辅助插管的药物)。 如果预计气道困难并且患者有完好的咽反射，则在服用麻痹剂之前，先使用诱导剂（如氯胺酮或依托咪酯）来观察声带。

如有必要，清理阻塞口咽部的分泌物，呕吐物或异物。

继续充氧。对于自主呼吸的患者，在插管前3~5分钟以100％的吸入氧气比例（FiO2）使用非呼吸面罩。对于没有自主呼吸的患者，请使用袋阀面罩以最大氧气浓度进行约8次肺活量呼吸。

按照舌头的曲线将视频喉镜刀片插入患者的嘴中。一旦视频喉镜刀片的尖端位于患者的舌头后面，观察视频喉镜监视器并操作刀片，使声门开口位于视频屏幕上半部的中间。

使用双手喉镜优化视野。这是通过在用左手操作视频喉镜的同时，用操作者的右手操纵喉部来实现的。对甲状腺软骨施加向后、向上和向右的压力通常会优化shi'ye。操作者可以在插入气管插管时放置助手的手以保持视野。

将视线从屏幕上移开，然后再看向患者，将气管插管插入口腔右侧，并将其越过舌头，小心避免损坏牙齿上的气球。这时，观看监视器以引导管的尖端通过声带。由于某些可视喉镜使用的一些针是刚性的，因此这种操作可能需要助手将针拔出1至2厘米，同时将管轻轻地向前推进。然后将导管再推进3~4厘米。

给袖带充气并完全取下探针。

给患者通气（8~10次呼吸/分钟，每次约6~8 mL/kg或500 mL，持续约1秒钟）。

如果无法插管，则使用辅助装置（例如插管探条）可能会有所帮助。如果辅助用具不能使气道插管成功，请迅速寻求替代气道，这可能需要挽救性球囊面罩通气 作为声门上气道（例如喉罩气道、喉王管、食管气管双腔管 [Combitube]）的过渡或进行环甲膜切开术。

可视喉镜下气管插管的术后护理 进行胸部X光检查以确认气管导管的正确位置。

可视喉镜下气管插管的警告和常见错误 必须使用为特定视频喉镜的曲率设计的合适的刚性探针，以使喉镜顺应刀片的曲率。使用传统的延展性管心针可能会导致插管失败，尤其是在前气道。

取出管心针时，请牢牢握住气管导管，同时助手将管心针拔出，将导管柄朝胸部后方旋转，而不是垂直向上拉，以方便取出管心针，并最大程度地减少气管导管脱落的风险。

所有成人或儿童的气囊都应充气到足以防止移位的程度； 但过度膨胀会导致坏死。