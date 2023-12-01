B（亮度）模式： 这是常用的二维成像方式。

M（运动）模式： 在 M 模式下，操作员在 x 轴上看到随着时间推移在 y 轴上的一维图像。监视器显示 2 个图像：单个声束（实线）施加在监视器一个部分的较小 B 模式图像上，并且该单个声束显示为在单独的 M 模式区域中穿过监视器的垂直线。运动，例如心脏的跳动，表现为重复的线性扰动，而当光束穿过屏幕时，静态结构会产生稳固的、不受干扰的水平线。

彩色血流多普勒： 此模式用于诊断血流方向。它还显示流速。红色代表流向换能器的血流；蓝色代表血液远离它。

探测： 在控制台上选择您正在使用的探头。

预设： 如果您的机器上可用，请为您正在进行的研究选择预设设置（例如，产科、神经、腹部、心脏）。

深度或频率： 大多数机器允许调整频率。调整这些以在显示器中间对感兴趣的对象进行成像。除非由预设决定，在机器控制台上选择频率。此控件可能会被标记为“频率”以外的其他内容，例如“深度”（或“穿透”）或“分辨率”。先检查深层结构，然后再去表面。

重点： 大多数机器允许调整焦距。移动显示器侧面的“x”标记以设置所需的焦深。

增益： 调整增益（亮度），使流体看起来是黑色（无回声），增强与其他固体、更亮（高回声）结构的对比度。自动增益或“自动增益”（如果可用）有时有助于澄清图像，但有时手动调整效果会更好。有些机器允许在屏幕的顶部和底部分别调整增益。

密集的物体，例如骨头和石头，会降低它们后面物体的回声（因此它们后面通常会有一个暗区）。

相反，低回声物体充当“声窗”，使它们后面的物体更具回声和清晰。例如，填充的低回声膀胱后面的组织会明亮地增强，并且通过将探头对准低回声肝脏来获得心脏的增强图像。可能需要降低增益以清晰地成像明亮增强的物体。

气体（例如肠气）往往会给出随机的、无法解释的图像，通常由于流体和空气混合而具有混合回声。这就是所谓的脏阴影，由空气引起的后面有更亮的图像。

混响伪影在弯曲或相控阵换能器中很常见；它们表现为平行的等距线（例如，在囊肿内或胸膜后）。如何在临床上使用它们的一个例子是彗尾，这是一种当胸膜摩擦肺部时产生的垂直混响伪影。它的缺失提示气胸。