床边超声检查越来越多地用于急性护理环境，以帮助诊断（例如，积液或异物）和治疗（例如，静脉导管插入术或关节穿刺术）。
超声设备包括探头、控制台或仪器控制装置和监视器。一些便携式设备在手持设备中使用软件应用程序。
即时超声检查
超声检查的适应症
床边超声检查有很多用途，包括
腹主动脉瘤评估
脓肿识别和定位用于切开引流
关节穿刺术
胆道病理学，包括胆石症和胆囊炎
心包积液、心输出量、右心应变和瓣膜异常的心脏评估
深静脉血栓评估
异物识别和清除
骨折鉴定
使用 RUSH（休克和低血压快速超声）评估低血压
神经阻滞
异物、晶状体脱位、玻璃体积血、视网膜脱离的眼部评估
腹腔穿刺术、心包穿刺术、胸腔穿刺术
妊娠验证宫内妊娠、胎龄测定
中枢和外周血管通路
耻骨上置管
创伤与 E-FAST （创伤中超声检查的扩展重点评估）
超声检查的禁忌症
无
超声检查的并发症
超声检查是一种无创手术，因此不太可能出现手术并发症。
超声波检查设备
超声仪器
超声探头（换能器）：线性阵列、曲线、相控阵或腔内
超声凝胶（根据需要非无菌或无菌）或通常是水基手术润滑剂
非无菌程序，采用手套或探头套，以覆盖探头尖端（在需要时提供屏障保护）
无菌程序，使用无菌探头套盖住探头和探头绳（或者，可以将探头放在无菌手套内，并将绳索包裹在无菌布巾中，根据需要使用无菌橡皮筋）
超声检查的分bu描述
选择探头
线阵探头： 高频（例如，5-10 MHz）高分辨率图像，穿透深度小，足迹平坦，矩形图像；选择对浅表结构进行详细成像（例如，用于血管插管或关节穿刺术）
曲线探头： 低频（例如，1 至 5 MHz）、较低分辨率的图像、较大的穿透深度、凸形足迹、扇形图像；选择用于更深结构的一般成像（例如，用于 E-FAST 或主动脉瘤评估）
相控阵探头： 通常分辨率低，深度高，占用空间很小，可以安装在狭小的空间（例如，肋骨之间）；通常专门用于心脏成像
腔内探头： 紧密曲线探头，高频；选择在体腔内进行成像（例如，口内 [扁桃体周围组织]、经阴道 [卵巢]、经直肠 [前列腺]）
探头通常带有标签，例如字母和数字。字母“C”代表弯曲，“L”代表线性。相邻的数字对应于探头的频率。
操作超声控制台
B（亮度）模式： 这是常用的二维成像方式。
M（运动）模式： 在 M 模式下，操作员在 x 轴上看到随着时间推移在 y 轴上的一维图像。监视器显示 2 个图像：单个声束（实线）施加在监视器一个部分的较小 B 模式图像上，并且该单个声束显示为在单独的 M 模式区域中穿过监视器的垂直线。运动，例如心脏的跳动，表现为重复的线性扰动，而当光束穿过屏幕时，静态结构会产生稳固的、不受干扰的水平线。
彩色血流多普勒： 此模式用于诊断血流方向。它还显示流速。红色代表流向换能器的血流；蓝色代表血液远离它。
探测： 在控制台上选择您正在使用的探头。
预设： 如果您的机器上可用，请为您正在进行的研究选择预设设置（例如，产科、神经、腹部、心脏）。
深度或频率： 大多数机器允许调整频率。调整这些以在显示器中间对感兴趣的对象进行成像。除非由预设决定，在机器控制台上选择频率。此控件可能会被标记为“频率”以外的其他内容，例如“深度”（或“穿透”）或“分辨率”。先检查深层结构，然后再去表面。
重点： 大多数机器允许调整焦距。移动显示器侧面的“x”标记以设置所需的焦深。
增益： 调整增益（亮度），使流体看起来是黑色（无回声），增强与其他固体、更亮（高回声）结构的对比度。自动增益或“自动增益”（如果可用）有时有助于澄清图像，但有时手动调整效果会更好。有些机器允许在屏幕的顶部和底部分别调整增益。
密集的物体，例如骨头和石头，会降低它们后面物体的回声（因此它们后面通常会有一个暗区）。
相反，低回声物体充当“声窗”，使它们后面的物体更具回声和清晰。例如，填充的低回声膀胱后面的组织会明亮地增强，并且通过将探头对准低回声肝脏来获得心脏的增强图像。可能需要降低增益以清晰地成像明亮增强的物体。
气体（例如肠气）往往会给出随机的、无法解释的图像，通常由于流体和空气混合而具有混合回声。这就是所谓的脏阴影，由空气引起的后面有更亮的图像。
混响伪影在弯曲或相控阵换能器中很常见；它们表现为平行的等距线（例如，在囊肿内或胸膜后）。如何在临床上使用它们的一个例子是彗尾，这是一种当胸膜摩擦肺部时产生的垂直混响伪影。它的缺失提示气胸。
冻结栏： 大多数机器具有捕获屏幕图像的冻结条，并且还具有从几秒前（例如，3 秒）检索图像的回滚功能，以防不经意间忽略感兴趣的图像。
测量： 机器通常具有测量功能（例如，标记为“测量”或有时为“卡尺”）。例如，在某些机器中，通过按“冻结”来冻结图像。移动监视器指示器以标记测量的起点和终点，然后按“选择”。标记之间的长度显示在监视器的左上角。 许多机器可以根据测量值进行计算（例如，计算膀胱容量或估计的孕龄）。
操纵探头做超声成像
标准探头方向： 正确放置后，患者的右侧应该出现在显示器的左侧。探头一侧的探头方向标记应面向患者的右侧（如果探头纵向定向，则朝向头侧），并且超声监视器上的标记点位于超声监视器的左上角。
心脏检查方向： 通过选择心脏预设，标记点将位于监护仪的右侧。
用超声凝胶涂抹探头尖端。
使用带盖的探头时，在探头上涂上凝胶，然后将手套或探头套紧紧拉在探头尖端上，以消除凝胶中的所有气泡，并在探头周围缠上橡皮筋。在覆盖的探头上大量涂抹更多凝胶，以确保在移动探头时有足够的薄膜。
握住探头并像钢笔一样移动它。查看超声监视器时，用其他手指将探头靠在患者身上。
优化成像。尽量避免骨骼和气体，它们是高回声并且可以隐藏感兴趣的结构。气体有时会被推开。 通过使用声窗优化到目标的成像路径，通常通过低回声结构（例如，心脏成像时的肝脏）。
首先扫描大区域（有时称为调查视图），然后聚焦于感兴趣的较小区域。
左右或上下滑动探头，移动探头覆盖区。在脚印稳定的情况下，您可以倾斜探头，也称为摇摆、扇扫或扫掠，以提供更多 3 维视图。您可以压迫探头，向下推。
旋转探头，在纵轴和横轴之间切换，同时将目标保持在框架中。
例如，患者可以通过改变位置或深吸气来提供帮助。
为了获得器官的最佳视图，请对两个维度进行成像，并倾斜探头以聚焦在每一端。
对反射组织（如隔膜）进行成像时，预计会出现“镜面伪影”。例如，在 Morison 囊中，镜面伪影可以帮助排除血胸或气胸。当声波遇到隔膜时，它们不会穿透它，因此需要更长的时间将自身反射回探头。机器将这段较长的时间误解为隔膜后面存在的东西实际上在隔膜前面（您通常会看到患者右侧隔膜后面的肝脏密度，或左侧成像时的脾脏）。它被称为镜面神器，因为它反映了隔膜前面的东西。
超声检查的警告和常见错误
凝胶使用不当或探头上接触患者皮肤的压力不足会限制视野并扭曲图像。
超声检查的提示和技巧
以优化探头定位并最大限度地提高超声医师和患者舒适度的方式在检查前定位患者。