自动全血细胞计数可直接测量血红蛋白含量，RBC计数、WBC计数和血小板计数，及平均红细胞体积（MCV，红细胞体积的量度）。红细胞压积是由红细胞组成的血液百分比的度量，平均红细胞血红蛋白（MCH）是单个红细胞中血红蛋白含量的度量，但没有临床意义，平均红血球血红蛋白浓度（MCHC）是单个RBCs中血红蛋白浓度的度量。

贫血的诊断标准 是

对于男性：血红蛋白<13.6 g/dL（136 g/L），血细胞比容<40％（<0.40）或RBC <450万/mcL（<4.5×10 12 /升）

女性：血红蛋白 <12 g/dL (120 g/l), hematocrit < 37% (< 0.37), 或 RBC < 4 million/mcL (< 4 × 10 12/L)

在婴儿和儿童中，正常值随年龄的增长而变化，需使用与年龄相关的量表（见表血红蛋白和红细胞压积的年龄特异性值）。

MCV<80fL的红细胞称为小细胞，>100fL的为大细胞。然而，由于网织红细胞也比成熟的红细胞大，大量的网织红细胞可以提高 MCV。

自动血细胞计数仪还可测量出红细胞大小变化的程度，用红细胞体积分布宽度（RDW）表示。RDW升高或可为同时存在大细胞和小细胞性疾病的唯一表现；这种情况下MCV可正常，因其仅测量RBC的平均水平。低色素血症指的是MCHC<<30%的红细胞群。MCHC值正常的红细胞群为正色素性。球细胞的MCHC可能升高。红细胞保护他们的 MCHC 而不是他们的 MCV（以牺牲红细胞大小为代价来保存血红蛋白），这就是为什么小红细胞症会在缺铁和血红蛋白合成受损时发生或真性红细胞增多症中的红细胞增多症。

红细胞指数可帮助明确贫血的发病机制和推测可能的发病原因。

小细胞性红细胞提示血色素或珠蛋白生成的改变。常见的原因有缺铁、地中海贫血和血红蛋白合成缺陷相关性贫血。在一些慢性病性贫血的患者中，MCV为小细胞性或为临界小细胞性。

大细胞性红细胞与DNA合成受损（如，由于维生素B12、叶酸缺乏或化疗药物如羟基脲和抗叶酸剂导致的）以及由于细胞膜异常导致的酒精使用障碍有关。急性失血时因骨髓释放大量幼稚网织红细胞也可短时出现大细胞性贫血。

正细胞性红细胞提示促红细胞生成素（EPO）产生不足或缺乏对其的应答（低增生性贫血）。除非网织红细胞数量过多，否则缺铁之前的出血通常会导致正常细胞和正常色素性贫血。