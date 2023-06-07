艰难梭菌 (旧称梭状芽胞杆菌 )-诱发腹泻

艰难梭状芽胞杆菌菌株通过分泌毒素在胃肠道引起假膜性结肠炎，通常与使用抗生素有关。 症状是腹泻，有时带血，很少进展为中毒性巨结肠、结肠穿孔、败血症和急腹症。 诊断主要是从粪便中分离 C. difficile。一线治疗方法为口服万古霉素或非达霉素。

(参见厌氧菌概述 和 梭菌感染概述。)

C. difficile艰难梭状芽胞杆菌是抗生素相关性结肠炎的最常见病因，通常是院内获得，但社区获得性病例出现上升。艰难梭菌–诱发腹泻。

难辨梭菌（C. difficile） 诱发腹泻的风险因素包括

年龄增加

住院时间延长

住在养老院

严重的基础疾病

使用质子泵抑制剂和 H2 受体阻滞剂

艰难梭菌 4% 至 15% 的健康成年人、高达 21% 的住院成年人和 15% 至 30% 的长期护理机构居民中无症状携带该病毒（1)。它在环境中很常见（如土壤、水、家庭宠物）。体内的或外来侵入的梭状芽孢杆C. difficile菌过度增长均可导致疾病。医疗工作者是主要传染源。

一种更强的毒株，BI/NAP1/027 （北美脉冲1型[NAP1]核糖体027），已成为医院内暴发的主要病因。此菌株的毒力强，传播性强，并可持续释放毒素，快速引起人体衰竭，并且对抗生素治疗没有很好的反应。

参考文献 1.Kelly CR, Fischer M, Allegretti JR, et al: ACG Clinical Guidelines: Prevention, diagnosis, and treatment of Clostridioides difficile infections. Am J Gastroenterol 116(6):1124–1147, 2021.doi: 10.14309/ajg.0000000000001278.Clarification and additional information.Am J Gastroenterol 117(2):358, 2022.

艰难梭菌 的病理生理学–诱发腹泻 抗生素引起的胃肠道菌群失调是首要的前驱改变，尽管大多数抗生素都有致病风险，但以下风险最高： 头孢菌素（特别是第三代）

青霉素（特别是氨苄青霉素和阿莫西林）

克林霉素

氟喹诺酮 C. difficile艰难梭状芽胞杆菌诱发的结肠炎可能同样会由特殊抗肿瘤药物的使用而引发。 艰难梭菌可分泌肠毒素和细胞毒素，通常被称为毒素A和B。但是，并非所有C. difficile 菌株都能产生毒素，有些人是产毒菌株的无症状携带者。毒素主要的作用部位在结肠，引起假膜性肠炎，特征是自肠黏膜表面可分离出易剥脱的黄白色斑块。部分严重者斑块可以融合。 少数患者会出现巨结肠，可能与使用减轻胃肠蠕动的药物有关。局部组织播散以及败血症和急腹症非常罕见。艰难梭菌C. difficile引起腹泻后很少发生反应性关节炎。

艰难梭菌 的症状和体征–诱发腹泻 C. difficile所致的腹泻症状多在抗生素使用5～10天后出现，但也有患者在服用第1天就出现，还有患者在2月后才出现。主要症状为频繁性腹泻，多为半成形粪质，水样，有时为血水样便。肠绞痛较多见，恶心或呕吐很少见。大多数患者有轻度的腹部压痛。 暴发性结肠炎的特点是结肠严重急性炎症和全身毒性，患者疼痛更严重，病情严重，伴有心动过速、腹胀和压痛。如果发生结肠穿孔，则会出现腹膜刺激征。