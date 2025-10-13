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慢性小管间质性肾炎的病因

慢性小管间质性肾炎的病因

病因

示例

巴尔干肾病

囊性疾病

获得性囊肿性疾病

髓质囊性病

髓质海绵肾

肾痨

多囊肾*

药物

镇痛药*

抗肿瘤药物（顺铂、亚硝（基）脲）

中药（因马兜铃酸†)

免疫抑制剂（环孢素*、他克莫司）

锂*

肉芽肿

肉芽肿性多血管炎

炎症性肠病

结节病

结核病

血液系统

再生障碍性贫血

白血病

淋巴瘤

多发性骨髓瘤*

镰状细胞贫血

高尿酸血症和痛风相关的遗传性肾病

特发性

免疫性

淀粉样变

冷球蛋白血症

肺出血-肾炎综合征

IgA肾病

肾移植后排异

结节病

干燥综合征

系统性红斑狼疮（SLE）

IgG4相关小管间质性肾炎‡

感染

肾实质：

系统

机械性

阻塞性尿路病变

反流性肾病*

中美洲肾病§

––

代谢性

慢性低钾血症

胱氨酸贮积症

Fabry病

高钙血症高钙尿症

高草酸尿症

高尿酸血症*，高尿酸尿

放射性肾炎

毒素

马兜铃酸†

重金属（如砷、铋、镉、、金、铁、铅、汞、铀）

血管

动脉粥样硬化栓塞

高血压

肾静脉血栓形成

*常见病因。

†包含在传统中药中使用的一些药材。

Yamaguchi Y, Kanetsuna Y, Honda K, et al: Characteristic tubulointerstitial nephritis in IgG4-related disease.Hum Pathol 43(4):536-549, 2012.doi: 10.1016/j.humpath.2011.06.002

§ Correa-Rotter R, Wesseling C, Johnson RJ: CKD of unknown origin in Central America: The case for Mesoamerican nephropathy.Am J Kidney Dis 63(3):506-520, 2014.doi: 10.1053/j.ajkd.2013.10.062

*常见病因。

†包含在传统中药中使用的一些药材。

Yamaguchi Y, Kanetsuna Y, Honda K, et al: Characteristic tubulointerstitial nephritis in IgG4-related disease.Hum Pathol 43(4):536-549, 2012.doi: 10.1016/j.humpath.2011.06.002

§ Correa-Rotter R, Wesseling C, Johnson RJ: CKD of unknown origin in Central America: The case for Mesoamerican nephropathy.Am J Kidney Dis 63(3):506-520, 2014.doi: 10.1053/j.ajkd.2013.10.062

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