慢性小管间质性肾炎的病因
病因
示例
巴尔干肾病
—
囊性疾病
获得性囊肿性疾病
多囊肾*
药物
镇痛药*
抗肿瘤药物（顺铂、亚硝（基）脲）
中药（因马兜铃酸†)
免疫抑制剂（环孢素*、他克莫司）
锂*
肉芽肿
血液系统
高尿酸血症和痛风相关的遗传性肾病
—
特发性
—
免疫性
肾移植后排异
系统性红斑狼疮（SLE）
IgG4相关小管间质性肾炎‡
感染
肾实质：
系统
机械性
中美洲肾病§
––
代谢性
慢性低钾血症
胱氨酸贮积症
高钙血症高钙尿症
高草酸尿症
高尿酸血症*，高尿酸尿
放射性肾炎
—
毒素
马兜铃酸†
重金属（如砷、铋、镉、铬、铜、金、铁、铅、汞、铀）
血管
动脉粥样硬化栓塞
高血压
肾静脉血栓形成
*常见病因。
†包含在传统中药中使用的一些药材。
‡ Yamaguchi Y, Kanetsuna Y, Honda K, et al: Characteristic tubulointerstitial nephritis in IgG4-related disease.Hum Pathol 43(4):536-549, 2012.doi: 10.1016/j.humpath.2011.06.002
§ Correa-Rotter R, Wesseling C, Johnson RJ: CKD of unknown origin in Central America: The case for Mesoamerican nephropathy.Am J Kidney Dis 63(3):506-520, 2014.doi: 10.1053/j.ajkd.2013.10.062