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分离常见细菌所选用的培养基

分离常见细菌所选用的培养基

病原体

首选培养基

Bacteroides杆菌属

卡那霉素-万古霉素血琼脂

Bacteroides fragilis

拟杆菌属七叶苷（含有庆大霉素和胆汁）

百日咳博德特氏菌

博代-让古琼脂加甲氧西林或头孢氨苄

Regan-Lowe头孢氨苄琼脂

马血–木炭琼脂

Burkholderia cepacia洋葱伯克霍尔德菌

Burkholderia cepacia（洋葱伯克霍尔德菌）琼脂

空肠弯曲菌或大肠弯曲菌C. coli

Campylobacter（弯曲杆菌）选择性琼脂类（如，头孢哌酮-万古霉素琼脂）

Corynebacterium diphtheriae白喉棒状杆菌

Tinsdale琼脂

胱氨酸-亚碲酸盐血琼脂

吕弗勒凝结血清法

大肠埃希菌或肠出血性病原菌（志贺毒素产生菌，包括O157:H7）

麦康凯山梨醇琼脂

Francisella tularensis兔拉弗朗西丝菌

血胱氨酸琼脂或巧克力胱氨酸琼脂

军团菌

缓冲酵母提取物琼脂

Leptospira钩体属

含有兔血清的Fletcher或Stuart培养基，或含有牛血清白蛋白-吐温80的Leptospira（钩端螺旋体）培养基。

结核分枝杆菌

罗氏琼脂

淋病奈瑟菌脑膜炎奈瑟菌

改良的Thayer-Martin琼脂

New York City琼脂

SalmonellaShigella

可生长在标准的麦康基或伊红-美蓝培养基上。

可选择：赫克托恩琼脂或木糖-赖氨酸-脱氧胆酸盐琼脂，Salmonella-Shigella（沙门氏菌 - 志贺氏菌）琼脂，革兰阴性或富含亚硒酸盐的肉汤

弧菌

硫代硫酸盐-柠檬酸盐-胆汁盐蔗糖琼脂

耶尔森氏菌

Cefsulodin-三氯生-新生霉素琼脂

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