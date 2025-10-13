分离常见细菌所选用的培养基
病原体
首选培养基
Bacteroides杆菌属
卡那霉素-万古霉素血琼脂
Bacteroides fragilis
拟杆菌属七叶苷（含有庆大霉素和胆汁）
博代-让古琼脂加甲氧西林或头孢氨苄
Regan-Lowe头孢氨苄琼脂
马血–木炭琼脂
Burkholderia cepacia洋葱伯克霍尔德菌
Burkholderia cepacia（洋葱伯克霍尔德菌）琼脂
空肠弯曲菌或大肠弯曲菌C. coli
Campylobacter（弯曲杆菌）选择性琼脂类（如，头孢哌酮-万古霉素琼脂）
Tinsdale琼脂
胱氨酸-亚碲酸盐血琼脂
吕弗勒凝结血清法
大肠埃希菌或肠出血性病原菌（志贺毒素产生菌，包括O157:H7）
麦康凯山梨醇琼脂
Francisella tularensis兔拉弗朗西丝菌
血胱氨酸琼脂或巧克力胱氨酸琼脂
军团菌属
缓冲炭酵母提取物琼脂
Leptospira钩体属
含有兔血清的Fletcher或Stuart培养基，或含有牛血清白蛋白-吐温80的Leptospira（钩端螺旋体）培养基。
罗氏琼脂
改良的Thayer-Martin琼脂
New York City琼脂
Salmonella 和 Shigella 属
可生长在标准的麦康基或伊红-美蓝培养基上。
可选择：赫克托恩琼脂或木糖-赖氨酸-脱氧胆酸盐琼脂，Salmonella-Shigella（沙门氏菌 - 志贺氏菌）琼脂，革兰阴性或富含亚硒酸盐的肉汤
弧菌属
硫代硫酸盐-柠檬酸盐-胆汁盐蔗糖琼脂
Cefsulodin-三氯生-新生霉素琼脂