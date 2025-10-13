阴囊疼痛的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
突发的单侧、持续性的剧痛
提睾反射消失
患侧非对称性的、横向的高位睾丸
主要发现在新生儿及青春期后男孩，但也可见于成年男性
附件扭转（贴附于睾丸头部的囊状无蒂结构）
数天内亚急性疼痛
睾丸上极疼痛
提睾反射存在
反应性鞘膜积液，蓝斑征（睾丸或附睾上部皮下可见蓝色或黑色斑点）
主要见于7～14岁的男孩
附睾炎或附睾睾丸炎，通常具有传染性，在青春期前男孩和老年男性中具有革兰氏阴性菌，或在性活跃男性中则为性传播感染
也可为非感染性，由尿液反流入射精管引起
附睾或睾丸的急性或亚急性疼痛
提睾反射存在
阴囊硬结、肿胀、红斑
阴茎排泄物
主要见于青春期后男孩及成年人
尿常规和尿培养
核酸扩增试验检测淋病奈瑟菌及沙眼衣原体
输精管切除术后、急性或慢性疼痛（输精管切除术后疼痛综合征）
输精管切除术史
性交、射精时疼痛
用力时疼痛
附睾触痛、饱满
临床评估
外伤
明确的生殖器外伤史
多有肿胀、可能有睾丸内血肿或积血
腹股沟疝（绞窄性）
长期无痛性肿胀病史（疝的诊断明确）出现急性或亚急性疼痛
阴囊肿块、通常较大、可压缩可闻及肠鸣音
非可复性
临床评估
免疫球蛋白A相关性血管炎（过敏性紫癜）
可触及的紫癜（主要见于小腿、臀部）、关节痛、关节炎、腹痛、肾脏疾病
主要见于3～15岁的男孩
临床评估
皮肤活检
发热、体重下降、腹痛、高血压、水肿
皮肤病变包括可触及的紫癜及皮下结节
可为急性或慢性
可导致睾丸缺血或梗死
多见于40～50岁的男性
受累器官活检
阴囊检查正常
有时可有腹部压痛
根据检查结果及可疑病因而定
睾丸炎（多为病毒性，如流行性腮腺炎病毒、风疹病毒、柯萨奇病毒、埃可病毒、细小病毒）
阴囊和腹部疼痛、恶心、发热
阴囊单侧或双侧肿胀、红斑
急性期和恢复期病毒滴度
Fournier坏疽（坏死性会阴筋膜炎）
剧烈的疼痛、发热、中毒性表现、红斑、疱疹性或坏死性病变
可触及的皮下积气
有时有近期腹部手术史
多见于有糖尿病或外周血管疾病的老年男性
临床评估