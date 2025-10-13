skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

阴囊疼痛的原因

阴囊疼痛的原因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法

睾丸扭转

突发的单侧、持续性的剧痛

提睾反射消失

患侧非对称性的、横向的高位睾丸

主要发现在新生儿及青春期后男孩，但也可见于成年男性

彩色多普勒超声

附件扭转（贴附于睾丸头部的囊状无蒂结构）

数天内亚急性疼痛

睾丸上极疼痛

提睾反射存在

反应性鞘膜积液，蓝斑征（睾丸或附睾上部皮下可见蓝色或黑色斑点）

主要见于7～14岁的男孩

彩色多普勒超声

附睾炎附睾睾丸炎，通常具有传染性，在青春期前男孩和老年男性中具有革兰氏阴性菌，或在性活跃男性中则为性传播感染

也可为非感染性，由尿液反流入射精管引起

附睾或睾丸的急性或亚急性疼痛

尿频排尿困难、近期的抬举或用力

提睾反射存在

阴囊硬结、肿胀、红斑

阴茎排泄物

主要见于青春期后男孩及成年人

尿常规和尿培养

核酸扩增试验检测淋病奈瑟菌沙眼衣原体

输精管切除术后、急性或慢性疼痛（输精管切除术后疼痛综合征）

输精管切除术史

性交、射精时疼痛

用力时疼痛

附睾触痛、饱满

临床评估

外伤

明确的生殖器外伤史

多有肿胀、可能有睾丸内血肿或积血

彩色多普勒超声

腹股沟疝（绞窄性）

长期无痛性肿胀病史（疝的诊断明确）出现急性或亚急性疼痛

阴囊肿块、通常较大、可压缩可闻及肠鸣音

非可复性

临床评估

免疫球蛋白A相关性血管炎（过敏性紫癜）

可触及的紫癜（主要见于小腿、臀部）、关节痛、关节炎、腹痛、肾脏疾病

主要见于3～15岁的男孩

临床评估

皮肤活检

结节性多动脉炎

发热、体重下降、腹痛、高血压、水肿

皮肤病变包括可触及的紫癜及皮下结节

可为急性或慢性

可导致睾丸缺血或梗死

多见于40～50岁的男性

血管造影

受累器官活检

放射痛（腹主动脉瘤尿路结石、下腰部或骶神经根撞击、盲肠后位阑尾炎、腹膜后肿瘤、疝修补术后疼痛）

阴囊检查正常

有时可有腹部压痛

根据检查结果及可疑病因而定

睾丸炎（多为病毒性，如流行性腮腺炎病毒、风疹病毒、柯萨奇病毒、埃可病毒、细小病毒）

阴囊和腹部疼痛、恶心、发热

阴囊单侧或双侧肿胀、红斑

急性期和恢复期病毒滴度

Fournier坏疽（坏死性会阴筋膜炎）

剧烈的疼痛、发热、中毒性表现、红斑、疱疹性或坏死性病变

可触及的皮下积气

有时有近期腹部手术史

多见于有糖尿病或外周血管疾病的老年男性

临床评估

在这些主题中