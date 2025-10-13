尿频的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
进展性的排尿踌躇、尿失禁、尿流慢、尿不尽感
直肠指检
超声检查
膀胱测压
尿失禁
阴道胀感
性交时疼痛或尿溢
盆腔检查
排泄性膀胱尿道造影
妊娠
妊娠晚期
临床评估
尿急、排尿困难、夜尿、脓性尿道分泌物伴发热、寒战、下背痛、肌痛、关节痛及会阴胀感
前列腺触诊时疼痛
直肠指检
前列腺按摩后分泌物培养
放射性膀胱炎
下腹部、前列腺或会阴部癌症放疗史
临床评估
非对称的膝关节、踝关节及跖趾关节炎
单侧或双侧结膜炎
性接触后1～2周口唇、舌、阴茎头、手掌、足底小的无痛溃疡
STI检查
下肢无力、肛门括约肌张力减低、肛门收缩反射消失
节段性感觉丧失
损伤通常临床表现明显
脊柱MRI
物质和药物
健康人中尿频
经验性停用致病物质（以确认尿频缓解）
排尿踌躇、里急后重、尿流细、无力
尿道造影
弯腰、咳嗽或喷嚏时，不自主排尿
膀胱测压
腰部或腹股沟绞痛
尿液分析检查有无血尿
肾脏、输尿管、膀胱超声或CT检查
排尿困难、恶臭性尿液、有时有发热、意识障碍、腰痛尤其是妇女及女童
年轻性活跃男性的排尿困难和尿频（提示性传播感染）
尿常规和尿培养
STI检查
膀胱逼尿肌过度活跃
夜尿症、急迫性尿失禁、尿流无力，有时伴尿潴留
膀胱测压
STI=性传播感染。