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尿频的原因

尿频的原因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法

良性前列腺增生前列腺癌

进展性的排尿踌躇、尿失禁、尿流慢、尿不尽感

直肠指检

超声检查

膀胱测压

膀胱膨出

尿失禁

阴道胀感

性交时疼痛或尿溢

盆腔检查

排泄性膀胱尿道造影

妊娠

妊娠晚期

临床评估

前列腺炎

尿急、排尿困难、夜尿、脓性尿道分泌物伴发热、寒战、下背痛、肌痛、关节痛及会阴胀感

前列腺触诊时疼痛

直肠指检

前列腺按摩后分泌物培养

放射性膀胱炎

下腹部、前列腺或会阴部癌症放疗史

临床评估

膀胱镜检查活检

反应性关节炎

非对称的膝关节、踝关节及跖趾关节炎

单侧或双侧结膜炎

性接触后1～2周口唇、舌、阴茎头、手掌、足底小的无痛溃疡

STI检查

脊髓外伤或疾病

下肢无力、肛门括约肌张力减低、肛门收缩反射消失

节段性感觉丧失

损伤通常临床表现明显

脊柱MRI

物质和药物

  • 酒精

  • 咖啡因

  • 利尿剂

健康人中尿频

经验性停用致病物质（以确认尿频缓解）

尿道狭窄

排尿踌躇、里急后重、尿流细、无力

尿道造影

尿失禁

弯腰、咳嗽或喷嚏时，不自主排尿

膀胱测压

尿路结石

腰部或腹股沟绞痛

尿液分析检查有无血尿

肾脏、输尿管、膀胱超声或CT检查

尿路感染

排尿困难、恶臭性尿液、有时有发热、意识障碍、腰痛尤其是妇女及女童

年轻性活跃男性的排尿困难和尿频（提示性传播感染）

尿常规和尿培养

STI检查

膀胱逼尿肌过度活跃

夜尿症、急迫性尿失禁、尿流无力，有时伴尿潴留

膀胱测压

STI=性传播感染。

STI=性传播感染。

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