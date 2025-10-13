*还建议采取非特异性预防措施（例如，避免感染患者和虫媒及动物、常规卫生措施和使用适当的个人防护设备）。

† 普通感冒也可能由其他类型的病毒引起，包括冠状病毒、腺病毒、副流感病毒、肠道病毒（包括EV-D68）和人类偏肺病毒。