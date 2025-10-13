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部分呼吸道病毒

部分呼吸道病毒

主要临床症状

分布

治疗

预防*

流感病毒A、B、C和禽流感病毒

流感

急性发热性呼吸道疾病

急性支气管炎肺炎

义膜性喉炎

全球

A和B：季节性（冬季）流行，偶有大流行

C: 地方性流行

A和B ：Baloxavir、奥司他韦、扎那米韦

A和B流感疫苗、巴洛沙韦、奥司他韦或扎那米韦

禽流感H5N1和禽流感H7N9 ：家禽相关

奥司他韦、扎那米韦，可能还有巴洛沙韦

避免接触受感染鸟类的唾液、粘液或粪便

副流感病毒1-4型

急性发热性呼吸道疾病（儿童）

急性支气管炎肺炎

义膜性喉炎

1型：局部流行

1、2、3型 ：儿童中广泛传播

疫苗处于研究中

腺病毒

急性发热性呼吸道疾病（儿童）

急性呼吸道疾病（成人和儿童）

急性咽结膜热

流行性角结膜炎

病毒性肺炎

急性滤泡性结膜炎

腹泻

出血性膀胱炎

全球

主要发生于儿童

含有4型和7型的疫苗用于军队人群中的流行病防控

冠状病毒

严重急性呼吸道综合征（SARS）

中东呼吸综合征（MERS）

COVID-19

局部暴发后传播范围扩大

SARS：中国；2004年后无病例

MERS：阿拉伯半岛

新冠肺炎： 2020 年全球大流行

SARS： 瑞德西韦、皮质类固醇、抗凝剂

中东呼吸综合征：

新冠肺炎：尼玛曲韦/利托那韦、瑞德西韦、莫鲁匹拉韦、单克隆抗体

中东呼吸综合征： 避免接触骆驼

新冠肺炎：疫苗

正汉坦病毒

汉坦病毒肺综合征 （如由辛诺柏汉坦病毒、黑港渠病毒、长沼病毒或纽约病毒所致）

肾综合征出血热(HFRS)（如汉滩、首尔和多布拉瓦病毒）

HPS：北美、中美和南美

HFRS： 全球的

汉坦病毒肺综合征无

静脉用利巴韦林用于肾综合征出血热的治疗

灭鼠

呼吸道合胞病毒和人类偏肺病毒

下呼吸道疾病（婴儿和部分成人）

上呼吸道感染（大多数成人）

儿童中广泛传播

针对免疫缺陷的患者可使用利巴韦林

疫苗（适用于老年人、孕妇）、尼塞韦单抗（适用于第一个RSV感染季的所有婴儿[如果母亲在怀孕期间未接种疫苗]）

帕利维珠单抗IM每月（仅适用于某些严重疾病的高风险婴儿，当尼西维单抗不可用时）

鼻病毒

感冒

急性鼻炎，伴或不伴发热

全球分布，尤其是在寒冷月份

*还建议采取非特异性预防措施（例如，避免感染患者和虫媒及动物、常规卫生措施和使用适当的个人防护设备）。

† 普通感冒也可能由其他类型的病毒引起，包括冠状病毒、腺病毒、副流感病毒、肠道病毒（包括EV-D68）和人类偏肺病毒。

*还建议采取非特异性预防措施（例如，避免感染患者和虫媒及动物、常规卫生措施和使用适当的个人防护设备）。

† 普通感冒也可能由其他类型的病毒引起，包括冠状病毒、腺病毒、副流感病毒、肠道病毒（包括EV-D68）和人类偏肺病毒。

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