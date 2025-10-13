部分呼吸道病毒
主要临床症状
分布
治疗
预防*
流感病毒A、B、C和禽流感病毒
急性发热性呼吸道疾病
全球
A和B：季节性（冬季）流行，偶有大流行
C: 地方性流行
A和B ：Baloxavir、奥司他韦、扎那米韦
A和B：流感疫苗、巴洛沙韦、奥司他韦或扎那米韦
禽流感H5N1和禽流感H7N9 ：家禽相关
奥司他韦、扎那米韦，可能还有巴洛沙韦
避免接触受感染鸟类的唾液、粘液或粪便
副流感病毒1-4型
急性发热性呼吸道疾病（儿童）
1型：局部流行
1、2、3型 ：儿童中广泛传播
无
疫苗处于研究中
腺病毒
急性发热性呼吸道疾病（儿童）
急性咽结膜热
急性滤泡性结膜炎
腹泻
出血性膀胱炎
全球
主要发生于儿童
无
含有4型和7型的疫苗用于军队人群中的流行病防控
冠状病毒
严重急性呼吸道综合征（SARS）
中东呼吸综合征（MERS）
局部暴发后传播范围扩大
SARS：中国；2004年后无病例
MERS：阿拉伯半岛
新冠肺炎： 2020 年全球大流行
SARS： 瑞德西韦、皮质类固醇、抗凝剂
中东呼吸综合征：无
新冠肺炎：尼玛曲韦/利托那韦、瑞德西韦、莫鲁匹拉韦、单克隆抗体
中东呼吸综合征： 避免接触骆驼
新冠肺炎：疫苗
正汉坦病毒属
汉坦病毒肺综合征 （如由辛诺柏汉坦病毒、黑港渠病毒、长沼病毒或纽约病毒所致）
肾综合征出血热(HFRS)（如汉滩、首尔和多布拉瓦病毒）
HPS：北美、中美和南美
HFRS： 全球的
汉坦病毒肺综合征无
静脉用利巴韦林用于肾综合征出血热的治疗
灭鼠
呼吸道合胞病毒和人类偏肺病毒
上呼吸道感染（大多数成人）
儿童中广泛传播
针对免疫缺陷的患者可使用利巴韦林
疫苗（适用于老年人、孕妇）、尼塞韦单抗（适用于第一个RSV感染季的所有婴儿[如果母亲在怀孕期间未接种疫苗]）
帕利维珠单抗IM每月（仅适用于某些严重疾病的高风险婴儿，当尼西维单抗不可用时）
鼻病毒
感冒†
急性鼻炎，伴或不伴发热
全球分布，尤其是在寒冷月份
无
无
*还建议采取非特异性预防措施（例如，避免感染患者和虫媒及动物、常规卫生措施和使用适当的个人防护设备）。
† 普通感冒也可能由其他类型的病毒引起，包括冠状病毒、腺病毒、副流感病毒、肠道病毒（包括EV-D68）和人类偏肺病毒。