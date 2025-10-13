国际旅行疫苗*, †
感染
推荐疫苗的地区
注释
非洲、印度、巴基斯坦、尼泊尔、关岛、东南亚、新几内亚、中国、墨西哥、南美洲和中美洲、加勒比海、印度洋和太平洋岛屿以及欧洲部分地区
建议年龄≥18岁且有较高基孔肯雅病毒暴露风险的个人接种一剂
参见 基孔肯雅病疫苗
全球
更新后的COVID-19疫苗推荐给年龄≥6个月的人群
年龄≥65岁且已接种1剂任何更新的COVID-19疫苗（Moderna、Pfizer-BioNTech 或 Novavax）的人群，应在上一剂更新疫苗接种后至少4个月再接种1剂更新的COVID-19疫苗
另见新冠肺炎疫苗
所有低收入和中等收入国家
2剂 ≥ 相隔6个月；第二剂提供高水平的长期保护‡
另请参见甲型肝炎疫苗
所有中低收入国家，尤其是中国
分别在第0、1以及6至18个月时接种的3剂基础免疫系列。现在推荐给所有60岁及以下的人
对长住旅客和所有医疗保健工作者尤其重要‡
另请参见乙型肝炎疫苗
全球
北半球的季节性：9 月至 5 月
南半球的季节性：4 月至 9 月
在热带地区，流感全年传播
有时在北半球和南半球使用的流感疫苗略有不同
日本脑炎
亚洲和南亚大部分农村地区，尤其是种植水稻和养猪的农业区
2剂间隔28天
不推荐孕妇使用
通常不建议在流行区停留少于一个月的人群接种
18-65岁成人可在首剂接种后最快7天接种第2剂。
撒哈拉以南非洲北部，从马里共和国到埃塞俄比亚（脑膜炎带）
前往沙特阿拉伯参加朝觐或副朝者必须接种。
全球各地，尤其是在拥挤的居住环境（例如，宿舍）中
单剂四价疫苗（MenACWY）有效期为 5 年
非洲旱季（12月至次年6月）“脑膜炎地带”以及生活在拥挤环境中的人的风险较高。
另请参见脑膜炎球菌疫苗
包括美国在内的所有国家
推荐有动物咬伤风险的旅行者使用（如，乡村野营者、兽医、农田作业者、居住在偏远地区的人群）
不能免除动物咬伤后额外接种疫苗以加强保护的需求
孕妇仅在感染风险较高时推荐
参阅 预防狂犬病
所有低收入国家，尤其是南亚（包括印度）
有两种制剂可供选择。
口服形式：每隔1日1片，共计4片，有效期5年
单次注射剂型：提供2年保护，并且被认为比口服片剂疫苗对孕妇更安全。
参阅伤寒预防
热带南美洲
热带非洲
尽管这种感染在旅行者中比较罕见，但是进入许多国家需要提供疫苗接种证明§
孕妇使用不安全
对老年人产生的副作用风险增大§
一剂即可为大多数旅行者提供终生保护
参阅预防黄热病
*除所列疫苗接种外，流感、麻疹、腮腺炎、风疹、破伤风、白喉、脊髓灰质炎、肺炎链球菌疾病和水痘的常规疫苗也应按时接种。
†所有推荐有变动的可能。想要获得最新的推荐，请参见疾病控制和预防中心（www.cdc.gov或800-CDC-INFO [800-232-4636]）。 另请参见免疫概述。
§对于60岁以上的旅行者，提供者应考虑填写黄卡（国际疫苗接种证书）的豁免条款，以代替接种黄热病疫苗。然后，这些旅行者应特别注意个人的防虫措施。