*除所列疫苗接种外，流感、麻疹、腮腺炎、风疹、破伤风、白喉、脊髓灰质炎、肺炎链球菌疾病和水痘的常规疫苗也应按时接种。

‡还提供甲肝和乙肝联合疫苗，按3剂或4剂方案接种。（见甲型肝炎疫苗 和 乙型肝炎疫苗。）