人类是该菌唯一自然宿主。伤寒沙门菌可随无症状带菌者的粪便，或活动性感染者的大小便排出。感染通过摄入粪便污染的食物或水而传播。大便后不注意卫生可将伤寒S. 沙门菌传播到公共食品和水供系统。在卫生措施一般比较差的流行区，S.伤寒沙门菌经水传染比经食物传染更常见。在卫生措施普遍充分的地区，传播主要是由健康携带者在准备过程中污染的食物引起的。苍蝇可将病原体从大便传播至人。

偶尔也可经直接接触传染（肛-口途径），可发生于儿童的玩耍和成人的性交过程。很少有医院工作人员在为病人更换脏床单和毯子时不注意采取必要的肠道传染病隔离措施而被感染。

细菌经胃肠道进入人体，然后经淋巴管到达血流。大量摄入 S. 伤寒是克服胃酸的必要条件。胃酸缺乏在老年人和使用抑酸药物的人群中很常见，可以显著降低感染剂量。抗生素会破坏肠道微生物菌群的正常保护作用，增加感染的风险。严重病例可发生溃疡，出血和肠穿孔。