这张照片显示了离散的、粉红色的、发白的病变,称为玫瑰斑(箭头)。一些患伤寒的人的胸部和腹部中会出现玫瑰斑。

照片由 Charles N. 提供。Farmer, Armed Forces Institute of Pathology, via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.