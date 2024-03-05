格林－巴利综合征（GBS）

尽管吉兰-巴雷综合征的病因尚未完全了解，但人们认为它是自身免疫性的。

大约2/3的患者首发症状通常在普通的感染性疾病、手术或接种疫苗后5天到3周的时间内出现。感染是＞50%的患者的触发因素(1)；最常见的病原体包括

空肠弯曲杆菌

肠道病毒

疱疹病毒 （包括巨细胞病毒和EB病毒）

支原体 种类 (2)

1976年曾发生接种猪流感病毒疫苗后集体发病，但由于测量偏倚的存在，这种关联后来被证明是存在谬误的。 在一些患者中，吉兰-巴雷综合征在经过一段时间后发展 寨卡病毒感染 或之后 新冠肺炎。

免疫检查点抑制剂的不良反应包括一种类似于格林-巴利综合征的综合症。

如果病情恶化持续超过2个月, 诊断为慢性炎性脱髓鞘性多发性神经病。