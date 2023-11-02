热平衡受相对湿度、空气流量、与冷表面的直接接触、与冷物体的接近程度和周围空气温度的影响。新生儿容易快速丧失热量使体温过低，这是由于新生儿体表面积和体重的比例较高，甚至是低出生体重儿特别容易发病。热损失有几种机制:

辐射热损失：裸露的皮肤暴露在含有较低温度物体的环境中。

蒸发热损失：新生儿被羊水浸湿。

传导热损失：新生儿被放置在凉爽的表面或物体接触。

对流热损失：一股较冷的空气从新生儿身上带走热量。

长期未被认识的寒冷刺激可使热卡用于产热，影响生长。新生儿对冷却具有代谢反应，涉及通过交感神经释放在棕色脂肪中的 去甲肾上腺素 化学生热（非颤抖性产热）。这种新生儿的特殊组织，位于颈部的颈部，肩胛之间，以及肾脏和肾上腺周围，通过脂解，随后释放的脂肪酸的氧化或再酯化反应。这些反应在局部产热，棕色脂肪的丰富血液供应帮助将热量传递到身体的其他部位。这种反应使得代谢率和氧耗率较基础状态增加2～3倍。因此，对寒冷的应激也可导致呼吸功能不全的新生儿（如早产儿伴呼吸窘迫综合征）发生组织缺氧和神经系统损害。糖原储备的激活可引起短暂的高血糖。持续低温可导致低血糖和代谢性酸中毒，并增加晚期发作败血症和死亡的风险。

尽管它们的补偿机制，新生儿，特别是低出生体重的婴儿，具有有限的体温调节能力并且易于降低核心温度。即使在温度降低之前，当热损失需要代谢热产生增加时，发生冷应力。

中性热环境（热中性）是新生儿的最佳温度区;定义为代谢需求（因此热量消耗）维持体温在正常范围（直肠36.5 ~ 37.5℃）最低的环境温度。 维持热中性所需的特定环境温度取决于新生儿是湿身的（例如，分娩或洗澡后）还是穿着衣服，以及体重、孕周、出生后的小时数和天数。