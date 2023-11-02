世界卫生组织将低体温定义为核心温度 < 36.5°C（97.7°F）。 对于早产儿，体温过低会增加发病率和死亡率。 可能完全是环境造成的，也可能是由低体温症引起的（例如，败血症）。在产房或手术室保持适当的环境温度对预防新生儿体温过低至关重要。体温过低的婴儿应该重新加热，任何潜在的情况都必须诊断和治疗。
足月儿和早产儿正常直肠温度为36.5〜37.5℃。虽然低温是核心温度<36.5℃，但是当热损失需要代谢热产生增加时，在较高温度下可能存在冷应力。
新生儿低体温症的病理生理学
热平衡受相对湿度、空气流量、与冷表面的直接接触、与冷物体的接近程度和周围空气温度的影响。新生儿容易快速丧失热量使体温过低，这是由于新生儿体表面积和体重的比例较高，甚至是低出生体重儿特别容易发病。热损失有几种机制:
辐射热损失：裸露的皮肤暴露在含有较低温度物体的环境中。
蒸发热损失：新生儿被羊水浸湿。
传导热损失：新生儿被放置在凉爽的表面或物体接触。
对流热损失：一股较冷的空气从新生儿身上带走热量。
长期未被认识的寒冷刺激可使热卡用于产热，影响生长。新生儿对冷却具有代谢反应，涉及通过交感神经释放在棕色脂肪中的 去甲肾上腺素 化学生热（非颤抖性产热）。这种新生儿的特殊组织，位于颈部的颈部，肩胛之间，以及肾脏和肾上腺周围，通过脂解，随后释放的脂肪酸的氧化或再酯化反应。这些反应在局部产热，棕色脂肪的丰富血液供应帮助将热量传递到身体的其他部位。这种反应使得代谢率和氧耗率较基础状态增加2～3倍。因此，对寒冷的应激也可导致呼吸功能不全的新生儿（如早产儿伴呼吸窘迫综合征）发生组织缺氧和神经系统损害。糖原储备的激活可引起短暂的高血糖。持续低温可导致低血糖和代谢性酸中毒，并增加晚期发作败血症和死亡的风险。
尽管它们的补偿机制，新生儿，特别是低出生体重的婴儿，具有有限的体温调节能力并且易于降低核心温度。即使在温度降低之前，当热损失需要代谢热产生增加时，发生冷应力。
中性热环境（热中性）是新生儿的最佳温度区;定义为代谢需求（因此热量消耗）维持体温在正常范围（直肠36.5 ~ 37.5℃）最低的环境温度。 维持热中性所需的特定环境温度取决于新生儿是湿身的（例如，分娩或洗澡后）还是穿着衣服，以及体重、孕周、出生后的小时数和天数。
新生儿低体温症的病因
新生儿低体温症的治疗
新生儿低体温症的预防
维持适当的环境温度是预防新生儿体温过低最重要的一步。世界卫生组织（WHO）建议，分娩的室温至少在25至28℃之间(77.0至82.4°F)，新生儿应立即晾干，并置于与母亲有皮肤接触的地方，并盖上被子。（参见世界卫生组织新生儿热保护实用指南。）
在新生儿重症监护室（NICU）住院时体温过低的早产儿发病率和死亡率增加；提高分娩和手术室的温度可以降低新生儿重症监护室（NICU）入院时体温过低的发生率。因此，美国儿科学会和美国心脏协会建议，早产儿的运送和手术室温度为23至25°C（74至77°F) (1)。由于只有在预期交付时才提高室温，这可能导致辐射热损失冷却表面和快速气流造成的对流热损失，因此房间应持续保持在建议的温度。
在出生时，新生儿应立即晾干，然后用温暖的毯子包裹（包括头部），以防止蒸发、传导和对流损失。 对于早产儿，在分娩后立即将其放入聚乙烯袋中，可以帮助维持婴儿的体温;一些临床医生在将婴儿放入袋子前不会将其烘干，因为增加的湿度可能是有益的（2）。
暴露在外进行复苏或观察的新生儿应置于辐射加热器下，不得有任何阻挡婴儿热量的东西（如毯子），以防止辐射损失。对患病的新生儿，必须维持中性环境温度使新生儿的代谢率维持在最低。可按新生儿出生体重和出生后年龄来调节婴儿培育箱的温度，以及保温箱内的湿度。同样也可用伺服机制来加热，以维持新生儿皮肤温度在36.5°C。
预防参考文献
1.Weiner GM, ed: Textbook of Neonatal Resuscitation, ed.8.Itasca, American Academy of Pediatrics, 2021.
2.Oatley HK, Blencowe H, Lawn JE: The effect of coverings, including plastic bags and wraps, on mortality and morbidity in preterm and full-term neonates.J Perinatol 36(Suppl 1):S82–S88, 2016.doi: 10.1038/jp.2016.35
关键点
新生儿，特别是出生体重极低的婴儿，容易受到环境低温的影响；损害体温调节的疾病（例如颅内出血、败血症）会增加风险。
新生儿的最佳环境温度是维持正常体温所需的热量消耗最低的温度，通常在36.5℃和37.5℃之间。
新生儿在孵化器或辐射加热器中复温，并治疗任何潜在的疾病。
在新生儿护理区保持适当的温暖环境温度，立即烘干新生儿，然后包裹足月新生儿或将早产儿放在聚乙烯袋中，以防止体温过低。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
World Health Organization (WHO): Thermal protection of the newborn: A practical guide