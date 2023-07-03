早产性呼吸暂停是由呼吸系统的神经学和/或机械功能的不成熟引起的发展性障碍。呼吸暂停的特征包括

中枢型（最常见）

阻塞型

混合型

中枢型呼吸暂停 是由未成熟的髓质呼吸控制中心引起的。特定病理生理学还不完全理解，但似乎涉及许多因素，包括对缺氧和高碳酸血症的异常反应。这是早产儿最常见的呼吸暂停类型。

阻塞性呼吸暂停是由颈部屈曲引起咽下部软组织阻挡或鼻塞而引起呼吸道梗阻所致。

混合性呼吸暂停是中枢型和阻塞型呼吸暂停的组合。

所有类型的呼吸暂停如持续存在均可引起低氧血症、发绀和心动过缓。因为心动过缓也可以与呼吸暂停同时发生，所以中心机制可能是两者的原因。

大约18％死于婴儿猝死综合征 (SIDS) 的婴儿有早产儿史，但早产儿呼吸暂停不是婴儿猝死综合症的前兆。

周期性呼吸 是正常呼吸的5至20秒的重复周期，短暂（<20秒）的呼吸暂停周期交替。这种现象在早产儿中很常见，不被认为是早产儿呼吸暂停，临床意义很小或没有。