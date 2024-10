(参见 the American Academy of Pediatrics' updated 2022 recommendations for reducing infant deaths in the sleep environment.)

每次睡眠时,婴儿应始终仰卧在坚固、平坦、非倾斜的睡眠表面上,除非其他医疗状况不允许这样做。侧睡或支撑太不稳定。婴儿的头应保持在中线上,而颈部应保持在中间的位置上,或是轻度延展,以预防上气道梗阻。

调查人员经常发现,婴儿死于睡眠空间窒息有关降低 SIDS 风险的其他措施,请参阅 预防 SUID 和 SIDS。

所有早产儿,尤其是这些患有呼吸暂停的早产儿,当其至于一个汽车座椅上时,都处于呼吸暂停,心动过缓和 氧不饱和的危险中,因而在出院前应进行一次汽车座椅挑战试验。