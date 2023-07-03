早产儿呼吸暂停是指无其他引起呼吸暂停原发疾病的早产儿呼吸停顿时间>20秒，或停顿时间>20秒，但出现心动过缓（心率<100次/分 1）、中央性发绀、和/或氧饱和度<85%。在<37周出生时，可因中枢神经系统发育不成熟（中枢性）和气道梗阻所致。其原因可能是中枢神经系统发育不成熟（中枢呼吸暂停）；如果呼吸暂停的发作时间延长，也可能是气道阻塞的一个组成部分。诊断是通过临床和心肺监测进行的。对中枢性呼吸暂停治疗以刺激呼吸为主，而气道梗阻者则调节头部位置。预后很好；大多数早产儿经后37周呼吸暂停就会消失，几乎所有早产儿经后44周呼吸暂停就会消失。
(参见围产期呼吸系统疾病概述。）
出生的过程中新生儿生理上发生巨大的变化41/5000（另见新生儿肺功能），有时在宫内正常的胎儿出生时也可能出现问题。鉴于这个缘故，在分娩过程中，应有具备新生儿复苏技能的人员在场。孕龄和生长参数有助于确定新生儿病变的风险。
约有25%的早产儿有呼吸暂停，在生后2～3日内发生，很少发生在出生后当天。生命第一天的呼吸暂停可能表明中枢神经系统(CNS)畸形或受伤。 出生>14天发生的呼吸暂停提示可能有其他严重疾病（如，败血症），而不是早产儿呼吸暂停。胎龄越小，早产儿呼吸暂停的风险越高。
参考文献
1.Eichenwald EC, Committee on Fetus and Newborn, American Academy of Pediatrics: Apnea of prematurity.Pediatrics 137(1), 2016. doi: 10.1542/peds.2015-3757
早产儿呼吸暂停的病理生理学
早产性呼吸暂停是由呼吸系统的神经学和/或机械功能的不成熟引起的发展性障碍。呼吸暂停的特征包括
中枢型（最常见）
阻塞型
混合型
中枢型呼吸暂停 是由未成熟的髓质呼吸控制中心引起的。特定病理生理学还不完全理解，但似乎涉及许多因素，包括对缺氧和高碳酸血症的异常反应。这是早产儿最常见的呼吸暂停类型。
阻塞性呼吸暂停是由颈部屈曲引起咽下部软组织阻挡或鼻塞而引起呼吸道梗阻所致。
混合性呼吸暂停是中枢型和阻塞型呼吸暂停的组合。
所有类型的呼吸暂停如持续存在均可引起低氧血症、发绀和心动过缓。因为心动过缓也可以与呼吸暂停同时发生，所以中心机制可能是两者的原因。
大约18％死于婴儿猝死综合征 (SIDS) 的婴儿有早产儿史，但早产儿呼吸暂停不是婴儿猝死综合症的前兆。
周期性呼吸 是正常呼吸的5至20秒的重复周期，短暂（<20秒）的呼吸暂停周期交替。这种现象在早产儿中很常见，不被认为是早产儿呼吸暂停，临床意义很小或没有。
经验与提示
早产儿呼吸暂停的诊断
临床评估
心肺监护
其他病因（例如高糖血症，脓毒血症，颅内出血排除
虽然早产儿呼吸暂停经常归因于未成熟的呼吸控制机制，但其可能是感染、代谢、体温调节、呼吸、心脏或CNS功能障碍的表现。在接受呼吸暂停原因的早产儿前，要仔细询问病史、体格评估，必要时进行检查。胃食管反流病（GERD）不再被认为导致早产儿的呼吸暂停，所以胃食管反流病的存在不应该被认为是窒息发作的解释，也不应该因为早产儿呼吸暂停而开始治疗胃食管反流病。
呼吸暂停的诊断通常通过目视观察或使用在评估和持续保健早产儿期间连续使用的阻抗型心肺监护仪进行。
早产儿呼吸暂停的治疗
刺激
潜在疾病的治疗
呼吸刺激剂（例如，咖啡因）
持续气道正压通气（CPAP）
患者被送入受监控的环境中。当注意到呼吸暂停时，通过观察或监测报警，婴儿被刺激，这可能是所有需要的; 如果呼吸不能恢复，则提供袋式口罩通气(见 气道与呼吸设备)。
如果严重呼吸暂停频繁发作，需要尽快和彻底的进行评估，并且对可识别的原因进行治疗。如果没有发现感染性或其他可治疗的潜在病症，呼吸兴奋剂被指示用于治疗频发或严重发作，其特征在于低氧血症，紫绀，心动过缓或组合。口服咖啡因是最安全和常用的呼吸刺激药物。咖啡因是首选药物，因为容易给药、具有较少的不良反应、较大的治疗窗，并且很少需要监测药物水平。治疗持续到34～35周胎龄，且至少5～7天不出现无需刺激治疗的呼吸暂停方可停止使用。在最后一次呼吸暂停发作后或停止咖啡因后，监测继续进行，直到婴儿的呼吸暂停再过 5 至 10 天以上无需干预。
如果使用呼吸兴奋剂后仍持续存在呼吸暂停，婴儿可给予持续正压通气，开始压力为5～7cmH2O。难治性呼吸暂停则需要呼吸机支持。
刺激呼气的做法各不相同；一些医生在治疗结束后观察婴儿7天，以确保呼吸暂停或心动过缓不再发生，而另一些医生则在治疗似乎有效的情况下使用咖啡因。
早产儿呼吸暂停的预后
大多数早产儿在停经后37周停止呼吸暂停，几乎所有早产儿在停经后44周停止呼吸暂停。 呼吸暂停可在胎龄非常小的新生儿中持续发作数周（如胎龄23～27周）。
死亡少见。
早产儿呼吸暂停的预防
家庭监控
住院的高危婴儿，在持续的心肺监测3至10天中如果没有发生临床上显著的事件（例如，呼吸暂停>20秒，呼吸暂停伴发中心性黄疸，呼吸暂停伴随心率<80次/分），那么这些孩子就可以出院了，并且不需要监测仪。有时家庭心肺监测仪和/或咖啡因是可以通过处方购买的，它可以缩短婴儿的住院时间，否则，这些孩子已经准备好出院，但是仍然具有心肺事件，如果没有干预的话，可能会复发。但是，很少有带着呼吸暂停监测仪出院的婴儿，只有那些发作自发缓解且没有干预措施（包括刺激）的婴儿才应考虑带着监测仪从医院出院。
应教育家长如何适当地使用仪器，评估警报状态，干预（例如心肺复苏[CPR]），并且保留事件日志。应该提供24小时电话支持和分诊以及关于停止使用监视器的决定的门诊随访。优选存储事件信息的监视器。应告知家长，家庭心肺监护仪尚未显示可降低婴儿猝死综合症或快速缓解的不明原因事件（BRUEs）。
经验与提示
体位
(参见 the American Academy of Pediatrics' updated 2022 recommendations for reducing infant deaths in the sleep environment.)
每次睡眠时，婴儿应始终仰卧在坚固、平坦、非倾斜的睡眠表面上，除非其他医疗状况不允许这样做。侧睡或支撑太不稳定。婴儿的头应保持在中线上，而颈部应保持在中间的位置上，或是轻度延展，以预防上气道梗阻。
调查人员经常发现，婴儿死于睡眠空间窒息有关降低 SIDS 风险的其他措施，请参阅 预防 SUID 和 SIDS。
所有早产儿，尤其是这些患有呼吸暂停的早产儿，当其至于一个汽车座椅上时，都处于呼吸暂停，心动过缓和 氧不饱和的危险中，因而在出院前应进行一次汽车座椅挑战试验。
关键点
早产性呼吸暂停是由呼吸系统的神经学和/或机械功能的不成熟引起的。
在足月之前，早产儿可能有呼吸道暂停 >20秒或暂停 < 20秒心动过缓组合（< 100次/分）和/或氧饱和 < 85%。
通过观察诊断并排除其他更严重的呼吸暂停原因（例如，感染，代谢，体温调节，呼吸，心脏或中枢神经系统疾病）。
监测呼吸并给予呼吸暂停的物理刺激；如果呼吸不能恢复，给予袋阀面罩通气。
给有复发性发作的新生儿口服咖啡因。
治疗胃食管反流不应该作为干预早产儿窒息的干预措施。
很少有婴儿带着呼吸暂停监测仪出院，只有那些发作自发缓解且无刺激的婴儿才应考虑携带监测仪出院。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
American Academy of Pediatrics: Sleep-Related Infant Deaths: Updated 2022 Recommendations for Reducing Infant Deaths in the Sleep Environment