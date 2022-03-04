支气管扩张剂（beta2受体激动剂、抗胆碱能类药）
糖皮质激素
白三烯调节剂
肥大细胞膜稳定剂
甲基黄嘌呤
免疫调节剂
这几类药物（见表 治疗慢性哮喘的药物）用药形式包括吸入、口服、皮下或静脉注射，吸入方式包括气雾和干粉吸入。气雾吸入常通过储雾罐或手持雾化器促进药物在气道（而不是咽部）沉积；建议病人用后洗净并干燥储雾罐以防止细菌污染。此外，雾化吸入需要雾化器驱动（药物输送）和吸入动作相协调。干粉减少了协调的需要，因为只有当患者充分用力吸气时，才能输送药物。
哮喘的药物治疗*
药物
形式
剂量
注释
儿童
成人
短效beta受体激动剂
沙丁胺醇
HFA：90mcg/喷
与成人相同
需要时每4～6小时2喷或运动前15～30分钟2喷
沙丁胺醇主要用于急救
不推荐维持治疗
常规用法提示哮喘控制不佳，则需要添加药物。
如果患者能够通过储雾罐或手持吸入器协调应用吸入装置，MDI-DPI和雾化治疗同样有效。
雾化沙丁胺醇可与其他雾化溶液混合。
DPI：90mcg/喷
≥4岁：与成人相同
<4岁：不使用
需要时每4～6小时2喷或运动前15～30分钟2喷
雾化溶液：5mg/mL，0.63，1.25和2.5mg/3mL
＜5岁：0.63～2.5mg溶于3mL生理盐水，需要时每4～6小时1次
≥5岁：0.05mg/kg溶于3mL生理盐水，需要时每4～6小时1次（最小1.25mg，最大2.5mg）
1.25～5mg溶于3mL生理盐水，需要时每4～6小时1次
左沙丁胺醇
HFA：45 mcg/喷
<5岁：未确定
≥5岁：与成人相同
需要时，每4～6小时2喷
左沙丁胺醇是沙丁胺醇的R异构体。0.63毫克相当于1.25毫克的消旋沙丁胺醇。
可能有较少的副作用
雾化溶液：0.31，0.63和1.25mg/3mL，1.25mg/0.5mL
<5岁：0.31-1.25毫克溶于3毫升生理盐水，需要时每4-6小时一次
5～11岁：0.31-0.63mg，需要时每8小时1次（最大剂量0.63mg，每8小时1次）
≥12岁：与成人相同
0.63～1.25mg，需要时每6～8小时1次
长效beta受体激动剂（不能用于单药治疗）
阿福特罗
雾化溶液：15 mcg/2 mL
未确定
15-25 mcg，q12h
阿福特罗是福莫特罗的R异构体
福莫特罗
雾化溶液：20mcg/2 mL
未确定
每12小时20 mcg
已经不再使用DPI。
沙美特罗
HFA：21 mcg/喷（在美国不可用）
≥12岁：与成人相同
每12小时2喷，运动前30～60分钟使用
作用持续12小时。
每晚一次对夜间哮喘有益。
不用于急性发作时症状的缓解。
DPI：50mcg/喷
< 4 yr: Not established ＜4岁：不确定
≥4岁：与成人相同
每12小时1喷，运动前30分钟使用
超长效beta受体激动剂（不能用于单药治疗）
茚达特罗
DPI：75微克/喷
未确定
每天一次1喷
—
奥达特罗
SMI：2.5 mcg/喷
未确定
每次2喷，qd
—
维兰特罗
DPI：25微克/喷
未确定
每天一次1喷
维兰特罗仅可与氟替卡松100微克或200微克联合使用。
抗胆碱能药物
异丙托溴铵
HFA：17mcg/喷
< 12 yr: Not established＜12岁：不确定
≥12岁：与成人相同
需要时每6小时2喷（最大剂量为12喷/天）
可以和雾化剂如沙丁胺醇相混合。
但不作为一线治疗。
定期使用对长期维持治疗没有明显益处，但有急性症状时可使用。
雾化溶液：500 mcg（0.02%，2）
< 12 yr: Not established＜12岁：不确定
≥12岁：与成人相同
根据需要，每6-8小时500 mcg
噻托溴铵
SMI：1.25 mcg/喷
< 6 yr: Not established<6岁：未确定
≥6岁：与成人相同
2喷，每天1次 （最大剂量为2喷/天）
比异丙托溴铵长效。
低剂量噻托溴铵SMI制剂是唯一推荐用于哮喘的剂量。
DPI：18 mcg/胶囊
未确定
18 mcg（1胶囊）每天一次
吸入性糖皮质激素
倍氯米松
HFA：40～80 mcg/喷
< 4 yr: Not established ＜4岁：不确定
4～11岁：每1小时12喷（最大剂量80mcg bid）
≥12岁：与成人相同
1～2喷，q12h（最大剂量320 mcg bid）
剂量根据严重程度而定，从1～2喷到疾病控制为止。
长期应用时可能有全身副作用。
最大剂量阈值在产生下丘脑-垂体-肾上腺轴抑制的阈值之上。
如果需要更高的剂量来控制哮喘，建议咨询专家。
布地奈德
DPI：90～180 mcg/喷
<6岁：未确定
≥6岁：初始剂量180 mcg bid（最大剂量360 mcg bid）
初始剂量360 mcg bid（最大剂量：720 mcg bid）
雾化溶液：0.25，0.5或1.0mg（每2mL溶液）
只用于1～8岁儿童：如果以往只用支气管扩张剂，初始剂量为0.5mg qd或0.25mg bid（最大剂量0.5mg/d）
如果以往使用吸入性糖皮质激素，初始剂量为0.5mg qd或0.25mg bid
如果以往口服糖皮质激素，初始剂量为0.5mg bid或1mg qd（最大剂量1mg/d）
不用于成人
环索奈德
HFA：80或160mcg/喷
≤5年：每日160 mcg
6-11岁：低剂量= 80mcg qd，80mcg<中剂量≤160mcg qd，高剂量> 160mcg qd
≥12岁：与成人相同
如果以往只用支气管扩张剂，初始剂量为80mcg bid（最大剂量320mcg bid）
如果以往使用吸入性糖皮质激素，初始剂量为80 mcg bid（最大剂量640 mcg bid）
如果以往口服糖皮质激素，初始剂量为320 mcg bid（最大剂量640 mcg bid）
氟尼缩松
HFA：80 mcg/喷
<5岁：未确定
5～11岁：1喷 bid（最大剂量：2喷 bid [320 mcg/d]）
≥12岁：与成人相同
2喷bid（最大剂量4喷bid [640mcg/d]）
丙酸氟替卡松
HFA：44，110或220 mcg/喷
0～4 岁：50 微克/天
5–11 岁：通常每日总剂量 44--220 mcg
≥12岁：与成人相同
如果以往只用支气管扩张剂，初始剂量为88 mcg bid（最大剂量440 mcg bid）
如果以往使用吸入性糖皮质激素，初始剂量为88～220 mcg bid（最大剂量440 mcg bid）
如果以往口服糖皮质激素，初始剂量为440～880 mcg bid（最大剂量880 mcg bid）
DPI：50，100或250 mcg/喷
0～4岁：不确定
5～11岁：通常每日总剂量为50～200 mcg（通常最大剂量为每次100 mcg，每天两次）
≥12岁：与成人相同
如果以往只用支气管扩张剂，初始剂量为100 mcg bid （最大剂量 500 mcg bid）
如果以往使用吸入性糖皮质激素，初始剂量为100–250 mcg bid （最大剂量500 mcg bid）
如果以往口服糖皮质激素，初始剂量为500～1000 mcg bid（最大剂量1000 mcg bid）
糠酸氟替卡松
DPI：50，100或200mcg/喷
0~4岁：未确定
5~11岁：每次1喷（50mcg） ，每日1次。
≥12岁：与成人相同
如果以往只用支气管扩张剂，初始剂量为100 mcg qd （最大剂量 200 mcg/天 ）
如果以往使用吸入性糖皮质激素，初始剂量为100~200 mcg qd（最大剂量200 mcg/天）
莫美他松
DPI：110或220mcg/喷
< 4 yr: Not established ＜4岁：不确定
4～11岁：110mg，每晚1次
≥12岁：与成人相同
如果以往单用支气管扩张剂或吸入糖皮质激素，初始剂量为220mcg qn（最大剂量为220mcg bid 或440mcg qn）
如果以往口服糖皮质激素，初始剂量为440 mcg bid（最大剂量880 mcg bid）
HFA：50，100或200mcg/喷
< 12 岁：未建立
≥12岁：与成人相同
如果以往只用支气管扩张剂，初始剂量为220 mcg （输送200mcg）qd 或bid（最大剂量440 mcg/d）
如果以往使用吸入性糖皮质激素，初始剂量为110~220 mcg（输送100或200mcg） bid，（最大剂量800 mcg/d）
如果以往口服糖皮质激素，初始剂量为440（输送400mcg）bid（最大剂量800 mcg/d）
口服全身用糖皮质激素
甲基泼尼松龙
片剂：2，4，8，16，32mg
0～11岁：短程冲击：1～2mg/kg qd，最大量60mg/d，连续3～10天
≥12岁：与成人相同
7.5-60mg qd，早晨或隔日早晨
短程冲击：40～60mg qd（或20～30mg bid）连续3～10天
维持剂量按需要每日早晨或隔日给予单剂。
一些证据提示下午3时给药临床有效性增加但不伴肾上腺抑制。
当初始治疗失败或病情逐渐恶化，短程冲击对控制病情有效。
冲击治疗需持续到患者PEF达到80%个人最佳值或症状缓解，可能疗程需要>3～10天。
泼尼松龙
片剂：5mg
溶液：5mg或15mg/5mL
泼尼松
片剂：1，2.5，5，10，20，50mg
溶液：5mg/mL，5mg/5mL
联合用药
异丙托溴铵和沙丁胺醇
SMI：每喷异丙托溴铵20mcg/沙丁胺醇100mcg
未确定
1喷 qid（最大剂量6喷/天）
异丙托溴铵延长沙丁胺醇扩张支气管的作用。
雾化溶液：0.5mg异丙托溴铵和2.5mg沙丁胺醇溶于3mL溶液
3mL小瓶 qid，雾化吸入，用于门诊抢救治疗（最多6剂/24小时）
—
氟替卡松和沙美特罗
DPI：100，250，或500 mcg氟替卡松和50 mcg沙美特罗
< 4 岁：未建立
4～11岁：1喷（100/50）bid
≥12岁：与成人相同
一喷，每天2次
250/50剂量用于低～中剂量吸入糖皮质激素哮喘无法控制的病人。
500/50剂量用于中～高剂量吸入糖皮质激素无法控制的哮喘病人。
HFA：45，115，或230 mcg氟替卡松和21 mcg沙美特罗
< 12 yr: Not established＜12岁：不确定
≥12岁：与成人相同
2喷，每天2次
—
布地奈德和福莫特罗
HFA：80或160 mcg布地奈德和4.5 mcg福莫特罗
< 12 岁：1-2 喷布地奈德 80 微克/福莫特罗 4.5 微克，每日两次（不超过 2 喷，每日两次作为维持剂量）
≥12岁：按需每次2喷，每天 2 次
每日最大维持剂量和急救用量 8 喷 (36 mcg)
每天两次，每次2喷，按需每日最大维持剂量和急救用量12喷（54 mcg）。
80/4.5剂量用于低～中剂量吸入糖皮质激素哮喘无法控制的患者。
160/4.5剂量用于吸入中～高剂量糖皮质激素，哮喘未控制的患者
莫美他松和福莫特罗
HFA：100mcg或200mcg莫美他松和5mcg福莫特罗; 50mcg莫美他松和5mcg福莫特罗，适用于<5岁的儿童
< 5 岁：按需，每天两次，每次 2喷，维持治疗不要超过此剂量
≥ 5 岁：按需，每天两次，每次 2喷
每日最大维持剂量和急救用量 8 喷 (36 mcg)
按需每次2喷，每天 2 次
每日最大维持剂量和急救用量 12 喷 (54 mcg)
100/5剂量用于低～中剂量吸入糖皮质激素未控制的哮喘患者。
200/5剂量用于中～高剂量吸入皮质激素未控制的哮喘患者。
氟替卡松和维兰特罗
DPI：100mcg，或200 mcg氟替卡松和25mcg维兰特罗
未确定
1喷 qd
根据哮喘严重程度建议起始剂量
肥大细胞膜稳定剂
色甘酸钠
雾化溶液：20mg/支
< 2 yr: Not established2岁：不确定
≥2岁：与成人相同
1安瓿，每天3或4次
色甘酸钠于运动或过敏原暴露前使用。
一次用药可有效预防过敏1～2小时。
白三烯调节剂
孟鲁司特
片剂，咀嚼片或颗粒：4，5或10mg
12个月～5岁：4mg每晚睡前口服
6～14岁：5mg每晚睡前口服
≥15岁：与成人相同
10mg每晚睡前口服
运动性哮喘：于运动前2小时10mg口服
孟鲁斯特是白三烯受体拮抗剂，是白三烯D4和E4竞争性抑制剂。
扎鲁司特
片剂：10或20mg
<5岁：未确定
5-11岁：10mg口服，每天两次
≥12岁：与成人相同
20mg po qn
扎鲁斯特是白三烯受体拮抗剂：白三烯D4和E4（LTD4，LTE4）竞争性抑制剂。
餐前1小时或餐后2小时用药。
齐留通
速释片：600mg
< 12 yr: Not established＜12岁：不确定
≥12岁：与成人相同
600mg口服，每天4次
齐留通是5-脂氧合酶抑制剂。
用药剂量影响病人依从性。
齐留通可引起转氨酶升高，通过CYP3A4抑制包括茶碱在内的药物代谢。
缓释片：1200mg
< 12 岁：未建立
≥12岁：与成人相同
1200mg po bid，早餐和晚餐后1小时内
甲基黄嘌呤
茶碱
缓释胶囊：100，200，300或400mg
酏剂：80mg/15mL
缓释片：100，200，400，450或600mg
起始剂量10mg/（kg•d），直到600mg/d，然后调整剂量使血清浓度稳定在5使血清浓度稳定在5～15mcg/mL。
起始剂量10mg/（kg•d），直到600mg/d，然后调整剂量使血清浓度稳定在5使血清浓度稳定在5～15mcg/mL。
代谢清除、药物相互作用有很大差异，故常规监测血清浓度以发现潜在副作用。
药物浓度安全窗窄，所以较少应用这个药物
目标血清浓度<10 mcg/mL，将更安全
免疫调节剂
苯拉丽珠单抗
皮下注射：30mg/m'l
< 12 岁：未建立
≥12岁：与成人相同
每4周皮下注射30 mg，共3剂，然后每8周注射一次
Benralizumab用作嗜酸性表型患者的附加治疗。
杜比单抗
皮下注射：300mg/2mL 或 200mg/1.14m'l
< 6 年：未建立
6-11 岁：咨询专家进行剂量调整
≥12岁：与成人相同
首次皮下注射400 mg，然后每2周注射200 mg；或皮下注射600 mg，然后每2周300 mg
初始剂量应分两次注射。
Dupilumab用作嗜酸性表型患者的附加治疗。
美泊利单抗
皮下注射：100mg
< 6 yr: Not established<6岁：未确定
6-12 岁：咨询专家进行剂量调整
≥12岁：与成人相同
皮下注射100mg，每4周一次
—
奥马珠单抗
皮下注射：150mg/1.2mL
< 12 岁： 75-375mg 皮下注射，每2-4周一次，取决于体重和治疗前血清IgE水平
≥12岁：与成人相同
150mg~375mg 皮下注射，每2~4周一次，取决于体重和治疗前血清IgE水平
每注射部位最大剂量为150mg。
瑞利珠单抗
静脉注射：100 mg/10 mL
未确定
3mg/kg IV q4w
—
*除非特别指出，否则适用于所有年龄。
DPI = 干粉吸入器；HFA（hydrofluroalkane）= 氢氟烷烃；MDI = 定量吸入器；PEF = 呼气峰流速。
Adapted from the National Heart, Lung, and Blood Institute: Expert Panel Report 3, Guidelines for the diagnosis and management of asthma—full report 2007. August 28, 2007.Available at www.nhlbi.nih.gov/guidelines/asthma/asthgdln.pdf.
beta 受体激动剂
β2肾上腺素能受体激动剂和β2激动剂能松弛支气管平滑肌，减少肥大细胞脱粒和组胺释放，抑制微血管渗漏入气管内，增加纤毛清除能力。beta2受体激动剂可以是短效的、长效的或超长效的（见表治疗慢性哮喘的药物和治疗哮喘急性加重的药物)。
按需每4小时吸入2喷短效beta2受体激动剂（如沙丁胺醇）是缓解急性支气管收缩和预防运动诱导支气管收缩的首选药物。 它们不应单独用于慢性哮喘的长程维持治疗。可在几分钟内起效，根据不同药物作用持续6～8小时。心动过速和震颤是吸入beta受体激动剂最常见的急性不良反应，且与剂量相关。轻度低钾不常出现。左旋沙丁胺醇（一种包含沙丁胺醇R异构体的溶液）理论上可使副作用降到最低，但长期疗效和安全性尚未证实。口服beta受体激动剂全身副作用较多，通常应避免使用。
长效 beta受体激动剂（如沙美特罗）作用维持时间长达12小时。适合中至重度哮喘，但不能用于单药治疗。它与吸入糖皮质激素有相互协同作用，所以允许合用低剂量糖皮质激素。
超长效 beta受体激动剂（如茚达特罗）作用维持时间可达24小时，和长效-激动剂一样，用于中度至重度哮喘，不应作为单一疗法使用。它与吸入糖皮质激素有相互协同作用，所以允许合用低剂量糖皮质激素。
多项随机对照试验和荟萃分析证实了定期长期使用 β 受体激动剂的安全性，其中包括一项大型国际安全性研究，随后美国食品和药物管理局取消了黑框警告 (1)。由于长效β激动剂的安全性和有效性仅在与吸入性皮质类固醇联合使用时才能得到证实，所有长效和超长β受体激动剂只能与吸入性皮质类固醇联合使用，用于其他哮喘控制药物（例如，低至中剂量吸入性皮质激素）不能充分控制病情或疾病严重程度提示明显需要额外维持治疗的患者。每天应用短效beta受体激动剂，或疗效减退，或一个月内用一支或以上气雾剂提示疾病控制不良，需要开始或加强其他治疗。
抗胆碱能药物（毒蕈碱受体阻断剂）
抗胆碱能类药物通过竞争性抑制毒蕈碱（M3）胆碱能受体舒张支气管平滑肌。异丙托溴铵与短效beta2受体激动剂联合应用时疗效增加。副作用包括瞳孔散大、视力模糊和口干。噻托溴铵软雾吸入剂（1.25mcg/喷）是24小时吸入性抗胆碱能药物，可用于哮喘患者。在哮喘患者中，无论将噻托溴铵加入吸入性糖皮质激素或与吸入长效beta2受体激动剂联合糖皮质激素混合的临床试验，已显示改善肺功能，减少哮喘加重发作。
糖皮质激素
糖皮质激素抑制气道炎症，逆转beta受体下调，抑制细胞因子产生和黏附蛋白活化。阻断吸入过敏原的迟发反应（但不 是早期反应）。用药的途径包括口服、静注和吸入。在急性哮喘重症发作时，早期全身应用糖皮质激素通常可抑制病情恶化，减少住院需要，预防复发和加速恢复。口服和静注效果一样。
在急性重症发作时吸入糖皮质激素无效，但适合用于长期抑制、控制和逆转炎症及症状。实质上吸入治疗减少了口服糖皮质激素维持治疗的需要。吸入糖皮质激素的局部副作用包括发声困难、口腔念珠菌病，通过让病人用储雾罐和（或）在糖皮质激素吸入后漱口，可防止或减轻副作用。全身效应是剂量依赖性的，口服或吸入形式都可出现，并且在吸入形式中，主要在吸入剂量>800mcg/天时发生。包括肾上腺-垂体 轴抑制、骨质疏松、白内障、皮肤萎缩、食欲增加、易挫伤。吸 入糖皮质激素是否抑制儿童生长尚有争议。但大多数儿童成年时都达到他们预测的身高。全身应用糖皮质激素可能 会使静止期结核复燃。
肥大细胞膜稳定剂
肥大细胞稳定剂抑制肥大细胞释放组胺，降低气道高反应性和阻断速发和迟发型过敏反应。通过吸入预防性用于运动和过敏原诱导的哮喘。一旦症状出现这类药物则无效。它们在所有抗哮喘药物中是最安全的，但也是疗效最低的。
白三烯调节剂
口服白三烯调节剂，用于长期控制和预防轻度持续到重度持续哮喘病人症状。主要副作用是转氨酶升高（主要发生在与齐留通一起用时）病人可发展为一种与嗜酸性肉芽肿性血管炎相似的临床综合征，但极少见。
甲基黄嘌呤
甲基黄嘌呤舒张支气管平滑肌（可能通过抑制磷酸二酯酶）和通过不明的机制改善心肌和膈肌收缩力。 甲基黄嘌呤抑制细胞内钙的释放，减少微血管渗漏入气道黏膜，抑制机体对过敏原的迟发反应。可减少嗜酸性粒细胞、T淋巴细胞在气道黏膜和上皮下的浸润。
甲基黄嘌呤茶碱作为beta2受体激动剂的辅助用药用于长期控制哮喘。 缓释型茶碱有助于控制夜间哮喘。但与其他药物相比，因为有很多副作用及易发生药物间的相互作用，所以较少应用。不良反应包括头痛，呕吐，心律不齐，癫痫发作和 胃食管反流 加重（通过降低食道下括约肌压力）。
甲基黄嘌呤治疗谱窄，多种药物（任何通过细胞色素P450途径代谢的药物，如大环内酯类抗生素）和疾病状况（如发热、肝病、心衰）可改变甲基黄嘌呤代谢和清除。所以应定期监测血清茶碱水平，使其浓度保持在5～15mcg/mL（28～83micromol/L）。
免疫调节剂
免疫调节剂包括奥马珠单抗、抗IgE抗体、3种kangIL-5抗体（贝那利珠单抗、美波利珠单抗和瑞利珠单抗）和阻断IL-4受体-α以抑制IL-4和IL-13信号传导的单克隆抗体（ 度普利尤单抗）。免疫调节剂用于治疗对联合哮喘治疗无效的严重哮喘，通常是大剂量吸入皮质类固醇和长效β2-肾上腺素受体激动剂，主要特征是过敏性炎症生物标志物（血清 IgE、血液嗜酸性粒细胞计数）。应根据途径、频率、成本和附带的特应性疾病，针对每位患者的临床情况进行个体化药物选择。例如，患有特应性皮炎和哮喘的患者可以考虑使用 杜匹鲁单抗，因为它也用于患有特应性皮炎的患者。
奥马珠单抗适用于IgE水平升高的严重过敏性哮喘患者。奥马珠单抗可减少哮喘急 性发作，降低糖皮质激素需要量以及缓解症状。剂量由病人 体重和IgE水平来决定。每2~4周皮下注射一次。
美波利珠单抗、瑞利珠单抗和贝那丽珠单抗用于嗜酸性粒细胞哮喘患者，并且是阻断IL-5或IL-5受体（IL-5R）的单克隆抗体。 IL-5是一种促进呼吸道嗜酸性粒细胞炎症浸润的细胞因子。
美泊利单抗降低哮喘发作次数，减轻哮喘症状，并减少长期全身糖皮质激素依赖性哮喘患者对系统性糖皮质激素的需求。根据临床试验数据，血嗜酸性粒细胞绝对计数>150/microL(0.15×109/L)时有效。在需要长期全身性皮质类固醇治疗的患者中，由于皮质类固醇对血液嗜酸性粒细胞计数的抑制作用，疗效阈值尚不清楚，但美泊利单抗已被证明可以减少或消除对全身性皮质类固醇治疗的需求。美泊利单抗每4周皮下注射100毫克。
瑞利珠单抗似乎也能降低发作的频率并减少哮喘症状。在临床试验中，患者的血嗜酸性粒细胞绝对计数约为400/mcL（0.4 × 109/L）。但在长期应用糖皮质激素治疗的患者中，尚不清除有效时嗜酸性粒细胞计数的临界值。瑞利珠用法为3mg/kg，静滴20~50min以上，每4周1次。
贝那珠单抗是一种与IL-5受体结合的单克隆抗体。它适用于12岁或12岁以上具有嗜酸性表型的重症哮喘患者的附加维持治疗。已证实其可减少恶化频率，并减少和/或消除口服皮质类固醇的使用。建议剂量为皮下注射30mg，每4周一次，共3剂，然后每8周一次皮下注射30mg。
Dupilumab是一种单克隆抗体，可阻断IL-4R-alpha亚基，从而同时抑制IL-4和IL-13信号转导。它适用于12岁及以上有嗜酸性粒细胞表型或口服糖皮质激素依赖型的中重度哮喘患者的辅助维持治疗。推荐初始剂量为400 mg皮下注射，之后每隔1周200 mg，或初始剂量为600 mg皮下注射，然后每隔1周300 mg。对于需要同时口服皮质类固醇的患者，建议以减少剂量和停止全身性皮质类固醇为目标的患者使用较高的剂量。
运用这些免疫调节剂时，临床医生必须做好准备来识别和治疗可能的过敏反应或过敏性超敏反应。即使已耐受先前的剂量，但过敏反应仍能发生在使用任何剂量的度匹鲁单抗、苯拉丽珠单抗、奥马珠单抗或瑞利珠单抗中。已报道美泊利单抗使用时发生的超敏反应。美泊利单抗与带状疱疹感染有关；因此，建议在治疗开始前注射带状疱疹疫苗，除非有禁忌症。
经验与提示
其他药物
其他药物不常用于哮喘治疗，仅在特定情况下使用。镁常用于急诊，但是不推荐用于慢性哮喘。
如病史提示和过敏试验证明，症状由过敏原激发，可用免疫治疗。免疫治疗在儿童比成人更有效。如果治疗24个月，症状减轻不明显，则停止治疗。若症状缓解，治疗多持续到 ≥ 3年，虽然最佳治疗时间并不明确。
有时，抑制免疫系统的其他药物能够用于减轻对大剂量糖皮质激素的依赖，但是这些药物具有明显的毒副反应。低剂量甲氨蝶呤（5～15 mg po或IM qw）可适度提高FEV1和适度降低每天糖皮质激素用量。金制剂、环孢霉素A也有效，但因有毒性而需要监测，并限制使用。
其他治疗慢性哮喘的措施包括雾化利多卡因、肝素、秋水仙素和静注大剂量免疫球蛋白。支持上述治疗的证据有限，而且它们的益处还没有被证实，所以目前不推荐常规用于临床。
治疗参考文献
1.US Food and Drug Administration: FDA Drug Safety Communication: FDA review finds no significant increase in risk of serious asthma outcomes with long-acting beta agonists (LABAs) used in combination with inhaled corticosteroids (ICS).April 15, 2011.更新于 2017 年 12 月 20 日。访问时间：2022 年 1 月 21 日。