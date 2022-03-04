β2肾上腺素能受体激动剂和β2激动剂能松弛支气管平滑肌，减少肥大细胞脱粒和组胺释放，抑制微血管渗漏入气管内，增加纤毛清除能力。beta2受体激动剂可以是短效的、长效的或超长效的（见表治疗慢性哮喘的药物和治疗哮喘急性加重的药物)。

按需每4小时吸入2喷短效beta2受体激动剂（如沙丁胺醇）是缓解急性支气管收缩和预防运动诱导支气管收缩的首选药物。 它们不应单独用于慢性哮喘的长程维持治疗。可在几分钟内起效，根据不同药物作用持续6～8小时。心动过速和震颤是吸入beta受体激动剂最常见的急性不良反应，且与剂量相关。轻度低钾不常出现。左旋沙丁胺醇（一种包含沙丁胺醇R异构体的溶液）理论上可使副作用降到最低，但长期疗效和安全性尚未证实。口服beta受体激动剂全身副作用较多，通常应避免使用。

长效 beta受体激动剂（如沙美特罗）作用维持时间长达12小时。适合中至重度哮喘，但不能用于单药治疗。它与吸入糖皮质激素有相互协同作用，所以允许合用低剂量糖皮质激素。

超长效 beta受体激动剂（如茚达特罗）作用维持时间可达24小时，和长效-激动剂一样，用于中度至重度哮喘，不应作为单一疗法使用。它与吸入糖皮质激素有相互协同作用，所以允许合用低剂量糖皮质激素。

多项随机对照试验和荟萃分析证实了定期长期使用 β 受体激动剂的安全性，其中包括一项大型国际安全性研究，随后美国食品和药物管理局取消了黑框警告 (1)。由于长效β激动剂的安全性和有效性仅在与吸入性皮质类固醇联合使用时才能得到证实，所有长效和超长β受体激动剂只能与吸入性皮质类固醇联合使用，用于其他哮喘控制药物（例如，低至中剂量吸入性皮质激素）不能充分控制病情或疾病严重程度提示明显需要额外维持治疗的患者。每天应用短效beta受体激动剂，或疗效减退，或一个月内用一支或以上气雾剂提示疾病控制不良，需要开始或加强其他治疗。