复发性多软骨炎是一种少见的自身免疫性结缔组织疾病，主要特征是反复的疼痛发作，以及多个器官的软骨和其他结缔组织的破坏性炎症。
耳朵或鼻发炎和触痛。
身体其他部位软骨受损会产生不同症状，如眼睛红肿或疼痛、声嘶、咳嗽、呼吸困难、皮疹和胸骨疼痛。
可以进行血液和实验室检查、影像学检查以及取出一块组织进行检查，并且可以使用已建立的标准进行诊断。
如果症状或并发症为中度或重度，通常可使用皮质类固醇和免疫抑制剂。
此病在男性和女性中具有同等的发病率，通常见于中年人。复发性多软骨炎的病因尚不明确，但怀疑是软骨的自身免疫反应。
复发性多软骨炎的症状
典型的表现是患者单耳或双耳（但不是耳垂）红肿且非常疼痛。患者在同时或随后也可出现轻微或严重的关节炎症（关节炎）。该病可累及任何关节的软骨，所以连接肋骨与胸骨的软骨可能会发炎。鼻软骨也是常见的发炎部位。鼻子可能会变软，软骨可能会塌陷。
© Springer Science+Business Media
其他受累部位包括眼睛，可导致炎症。罕见情况下，角膜可发生穿孔，导致失明。喉头、气管或肺气道可受累，导致声音嘶哑、干咳、呼吸短促和喉结压痛。有时心脏受累，产生心脏杂音甚至发生心力衰竭。肾脏很少受到影响。
炎症和疼痛可持续数周，缓解后又可在几年后复发。最终可导致支架性软骨的破坏，导致软耳、鞍鼻以及视觉、听觉和前庭功能障碍。内耳神经可以受累，导致平衡障碍和听力受损，最终视力也会受损。
如果患者的气管塌陷，气道堵塞，或心脏、血管严重破坏，可导致死亡。
复发性多软骨炎的诊断
已确立的标准
有时活组织检查
当医生发现下列现象中的至少三种时，应诊断复发性多软骨炎：
双侧外耳炎症
几个关节疼痛肿胀
鼻腔软骨的炎症
眼睛炎症
呼吸道软骨损伤
听力或平衡问题
受累软骨（最常来自耳朵）活检可揭示出典型异常，但并非诊断所必须。
血液化验（例如红细胞沉降率）可以检测到炎症迹象。血液化验可发现患者的红细胞是否偏低，白细胞是否升高，以及是否出现某些抗体。尽管血液检查结果可以帮助医生诊断复发性多软骨炎，但它们本身并不能确诊复发性多软骨炎，因为有时它们发现的异常现象存在于健康人群或其他疾病患者身上。
医生也会通过呼吸量测定法（参见肺容积和流量速率测量）和胸部计算机断层扫描（CT）评估患者的气道。
复发性多软骨炎的预后
新疗法降低了死亡率，现在 8 年后存活率为 94%。复发性多软骨炎患者往往比其他人更早死亡，通常是因为心脏、肺或血管受损。
复发性多软骨炎的治疗
耳朵的复发性多软骨炎可采用非甾体类抗炎药或氨苯砜进行治疗
皮质类固醇
有时用免疫抑制剂
耳朵的轻度复发性多软骨炎可采用非甾体类抗炎药（NSAID）或氨苯砜进行治疗。但是，医生对大多数患者采用的是皮质类固醇（强的松），并随着症状的减轻逐渐减少用量。在某些患者中，症状并不减轻，所以皮质类固醇的剂量不能轻易下调。这类患者可能还需要使用甲氨蝶呤，以减少皮质类固醇的用量。
有时候，非常严重的病例需要使用免疫抑制剂，如环孢霉素、环磷酰胺或硫唑嘌呤、或者抑制肿瘤坏死因子的药物（如英夫利昔单抗或依那西普）。这些药物可以缓解症状，但没有一种药物能最终有效地改变本病的最终进程。
如果出现气管塌陷或狭窄，可能需要手术。
口服皮质类固醇的患者罹患骨质疏松相关性骨折的风险高。为预防骨质疏松，这些患者应服用治疗骨质疏松的药物，如二磷酸盐和维生素 D 及钙补充剂。
接受免疫抑制剂治疗的患者也需要用药预防各种感染，如真菌引起的耶氏肺孢子菌感染（可参阅免疫力低下人群的肺炎预防），以及接种常见感染疫苗，例如肺炎疫苗、流感疫苗以及 COVID-19 疫苗）。