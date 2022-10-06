嗜酸性筋膜炎是一种少见的自身免疫性结缔组织疾病，表现为皮肤和皮下组织疼痛性发炎、肿胀，并且手臂和腿部逐渐变硬。

结缔组织损害可能是由自身免疫反应引起。

症状包括疼痛、肿胀和皮肤炎症。

进行活组织检查以取出用于检查和测试的组织。

皮质类固醇对该病有效。

嗜酸性是指血液中一类白细胞（称为嗜酸性白细胞）的初始高水平。筋膜炎是指肌肉上方或肌肉之间的坚韧纤维组织的炎症。

嗜酸性筋膜炎的病因不清。这种疾病主要发生在中年男性，但也可能发生于妇女及儿童。

嗜酸性筋膜炎的诊断 活检

血液化验 嗜酸性筋膜炎的诊断基于医生收集的所有信息，包括症状，体格检查结果和所有检查结果。 通过受累皮肤及筋膜的镜检，可以确诊嗜酸性筋膜炎。活检组织需包括深到肌肉的全层皮肤。 实验室检测 红细胞沉降率 (ESR) 也进行血液检查。血液化验显示嗜酸性粒细胞数量增加，红细胞沉降率 (ESR) 也升高，（ESR 是一种炎症测试，它测量红细胞沉降至含血试管底部的速率。） 这些指标升高提示炎症。尽管血液检查结果可以帮助医生诊断嗜酸性筋膜炎，但它们本身并不能确诊嗜酸性筋膜炎，因为有时它们发现的异常现象存在于健康人群或其他疾病患者身上。 磁共振成像（MRI）有助于确诊，但却不像活检那样具有结论性。