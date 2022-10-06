嗜酸性筋膜炎是一种少见的自身免疫性结缔组织疾病，表现为皮肤和皮下组织疼痛性发炎、肿胀，并且手臂和腿部逐渐变硬。
结缔组织损害可能是由自身免疫反应引起。
症状包括疼痛、肿胀和皮肤炎症。
进行活组织检查以取出用于检查和测试的组织。
皮质类固醇对该病有效。
嗜酸性是指血液中一类白细胞（称为嗜酸性白细胞）的初始高水平。筋膜炎是指肌肉上方或肌肉之间的坚韧纤维组织的炎症。
嗜酸性筋膜炎的病因不清。这种疾病主要发生在中年男性，但也可能发生于妇女及儿童。
嗜酸性筋膜炎的症状
嗜酸性筋膜炎常见的初发症状是皮肤的疼痛、肿胀和炎症，特别是手臂内侧及大腿的前面。颜面部、胸部及腹部的皮肤也可受累。通常，手指和脚趾不受影响。
症状通常始于剧烈的体力活动后，然后逐渐进展。数周后，发炎的皮肤开始变硬，最终出现橘皮样外观。
随着皮肤的逐渐硬化，四肢开始出现运动受限，最终，如果不及早治疗，手臂和腿可能会永久性地冻结在不寻常的位置（挛缩）。体重减轻和疲劳常常发生。肌肉力量一般不会减退，但可出现肌肉和关节疼痛。如果上肢受累，还可出现腕管综合征，但一般罕见。
有时血液中的红细胞及血小板数量极低，可出现贫血及出血倾向。较少患者出现血液异常，如红细胞生成障碍（称作再生障碍性贫血）、血小板（促凝血）数量低（导致出血）或特殊类型的白血病（淋巴瘤）。
嗜酸性筋膜炎的诊断
活检
血液化验
嗜酸性筋膜炎的诊断基于医生收集的所有信息，包括症状，体格检查结果和所有检查结果。
通过受累皮肤及筋膜的镜检，可以确诊嗜酸性筋膜炎。活检组织需包括深到肌肉的全层皮肤。
也进行血液检查。血液化验显示嗜酸性粒细胞数量增加，红细胞沉降率 (ESR) 也升高，（ESR 是一种炎症测试，它测量红细胞沉降至含血试管底部的速率。） 这些指标升高提示炎症。尽管血液检查结果可以帮助医生诊断嗜酸性筋膜炎，但它们本身并不能确诊嗜酸性筋膜炎，因为有时它们发现的异常现象存在于健康人群或其他疾病患者身上。
磁共振成像（MRI）有助于确诊，但却不像活检那样具有结论性。
嗜酸性筋膜炎的预后
嗜酸性筋膜炎经及时治疗后症状能够缓解，但长期的疗效不是很清楚。
嗜酸性筋膜炎的治疗
皮质类固醇
对于大多数患者，大剂量皮质类固醇强的松起效很快。治疗应尽早开始以避免瘢痕、组织损失（萎缩）和挛缩。皮质类固醇不能恢复已萎缩及瘢痕化的组织。用药剂量应逐渐减少，但皮质类固醇需继续低剂量使用几年。免疫抑制剂（如甲氨蝶呤或硫唑嘌呤或吗替麦考酚酯）可与皮质类固醇联合使用。
如出现挛缩变形和腕管综合征，则可能需手术治疗。
物理治疗可能有助于减少和预防更多的挛缩。
医生通过持续监测血液指标，以便在出现血液异常时及时诊断和治疗。
接受免疫抑制剂治疗的患者也需要用药预防各种感染，如真菌引起的耶氏肺孢子菌感染（可参阅免疫力低下人群的肺炎预防），以及接种常见感染疫苗，例如肺炎疫苗、流感疫苗以及 COVID-19 疫苗）。