混合性结缔组织病 (MCTD)

雷诺综合征 图片 © Springer Science+Business Media

混合性结缔组织病的典型症状包括雷诺综合征（手足遇冷刺激或情绪激动时突然苍白、刺痛或麻木或发紫）、关节炎症（关节炎）、双手肿胀、肌肉无力、吞咽困难、烧心和呼吸短促。雷诺综合征可能比其他症状先出现很多年。不管混合性结缔组织病何时发病，其最终会恶化，且症状向身体其他部位发展。

雷诺综合征伴发绀 图片 © Springer Science+Business Media

狼疮样皮疹可能会进展。也可出现与系统性硬化症相似的皮肤改变，如手指皮肤紧缩。头发可能会变稀疏。

几乎每一位混合性结缔组织病患者都出现关节疼痛。约 75% 患者会发展为典型的关节肿胀和疼痛等关节炎症状。混合性结缔组织病损害肌肉纤维后，会出现肌肉乏力和疼痛，尤其在肩和髋部。上举上臂、爬楼梯和从椅子上站起变得很困难。

高达 75% 的混合性结缔组织病患者会出现肺受累。液体可能会聚集在肺内或肺周围。在一些患者中，造成严重肺功能异常，活动时出现呼吸短促等。间质性肺病是最常见的肺部疾病，会影响肺部气囊（肺泡）周围的组织。肺动脉高压是肺部动脉（肺动脉）血压异常增高的一种疾病，是致死的主要原因。

偶尔，心脏会受到损害，导致心衰。心衰的症状可能有液体潴留、呼吸短促和疲倦。约 25% 的患者出现肾脏受损，但与狼疮引起的损害相比，损害通常是较轻的。其他症状包括发烧、肿大的狼疮结节和腹痛。

干燥综合征可能会出现。久而久之，多数患者会出现更典型的狼疮或系统性硬化症的症状。