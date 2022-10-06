有些患者仅仅表现为口腔或眼睛干燥（称为口-眼干燥症候群或口-眼干燥综合征）。眼睛干燥可严重损害角膜，引起刺痛感，眼泪的缺乏也可引起永久性的眼睛损伤。口腔中无足够的唾液，可使味觉和嗅觉迟钝，并引起咀嚼和吞咽困难，还可发生蛀牙和唾液腺结石。1/3 患者的颊部唾液腺（腮腺）增生和轻度触痛。口腔可能也会有烧灼痛，有时提示合并酵母菌感染。

干燥综合征（舌） 图片 JAMES STEVENSON/科学图片库

还有患者出现多脏器受累。干燥综合征可以引起皮肤、鼻粘膜、咽喉、消化道、喉头（喉咙）、气管、肺的气道、外阴和阴道的干燥。外阴和阴道干燥可导致性交痛。气管的干燥引起咳嗽。神经、肺和其他组织可能由于炎症受损。

约 1/3 患者伴发关节炎症（关节炎），受累关节与类风湿性关节炎所累及的关节相同，但干燥综合征的关节炎较轻且通常没被破坏。

全身淋巴结可增大。淋巴瘤是淋巴系统的肿瘤，在干燥综合征患者中比在一般人群中更为常见，而且其非霍奇金淋巴瘤的发病率是正常人的 40 倍。

皮疹、肾脏损伤、肺部疾病、胰腺炎和引起周围神经损伤的血管炎是干燥综合征的不常见但较严重的表现。约有三分之一的干燥综合征患者发生雷诺综合征。

可能发生脱发。

干燥综合征患者常有疲劳感。