与 COVID-19 相关的脑功能障碍

COVID-19 主要导致感冒和流感样症状（如发热、咳嗽、寒战、咽喉痛），但与大多数感冒不同，COVID-19 可导致味觉和嗅觉丧失。然而，COVID-19 有时会影响身体许多部位，并可能导致许多其他症状。它可影响大脑和神经，引起神经系统症状，如意识模糊。COVID-19 还可导致思维、情感、情绪和／或行为紊乱，导致心理健康（心理）症状。

神经和精神症状可能发生在 COVID-19 首次感染、患者正在恢复和／或从初始感染中恢复后。

像其他感染一样，COVID-19 危重症患者可出现精神错乱，并出现躁动或嗜睡。

在 COVID-19 初始感染恢复后，许多人至少有一种持续症状，如疲劳、记忆力和认知受损、头痛、麻木和刺痛和／或嗅觉丧失。

医生可能会进行磁共振成像，以检查脑部变化，并进行血液和尿液检查，以排除可能导致类似症状的其他疾病。

神经系统和精神症状的主要治疗是支持性治疗，但对于抑郁症患者，抗抑郁药可能有效。

神经系统和精神症状可能持续很长时间——持续数周至数月。初始感染后最初 4 周内出现的症状称为急性 COVID-19。症状持续更长时间或经过一段时期感觉良好后复发，然后持续，通常称为长期 COVID（也称为慢性 COVID）。

引起 COVID-19 的病毒 (SARS-CoV-2) 如何引起神经系统和精神症状尚不清楚。这些症状可能由以下原因引起

感染本身

在严重疾病期间常见或由医院护理引起的问题，尤其是在重症监护室 (ICU) 中

自身免疫反应——免疫系统功能障碍并攻击自身组织——由病毒触发

例如，如果 COVID-19（或任何呼吸系统疾病）严重，可能会降低血液中的氧浓度。如果氧气水平非常低，大脑可能得不到足够的氧气，并可能发生功能障碍，导致思维问题、记忆丧失、人格改变、行走困难和缺乏协调性。

由 COVID-19 引起的神经系统和精神症状（如精神错乱和躁动）的风险因素包括

病情危重，尤其是需要在重症监护室接受治疗时

老年人

患有其他疾病，如脑血管疾病、心力衰竭或高血压

在重症监护室中，患者容易出现定向障碍和意识模糊。他们通常会感到孤独并害怕呆在没有熟悉的地标和日常活动的陌生地方。重症监护室中通常没有窗户或时钟，他们没有物品来帮助引导他们。老年人，无论是否患有痴呆，在离开正常环境时尤其会受到影响，并且没有家人和朋友的支持。重症监护室患者往往昏昏欲睡，因为他们经常被给予镇静剂，而且他们的睡眠经常被监护仪的哔哔声和医护人员检查、抽血和给药打断。疲倦的人更容易意识模糊，有时会导致精神错乱。

与 COVID-19 相关的脑功能障碍的症状 约 80% 的 COVID-19 住院患者有神经系统症状。许多人在因 COVID-19 住院后 6 个月内出现神经系统和精神症状，尤其是病情严重时。 早期症状 在感染的前 4 周，COVID-19 的神经系统症状可能包括头痛、头晕、肌肉疼痛、疲劳，以及更特异性的 COVID-19 症状——嗅觉和味觉丧失。 初次感染后几天，一些患者会继续恶化，并可能病情危重。他们通常会出现精神错乱。精神错乱患者不能集中注意力，他们会变得意识模糊。他们可能会交替出现下列表现：一时清醒，一时昏昏欲睡。精神错乱的人可能会变得躁动、敌对或迟钝和情绪低落。 有时，COVID-19 会导致严重的神经系统问题，如缺血性发作、脑内出血、脑膜炎、脑炎和癫痫发作。有些症状会持续数周至数月。持续性的问题可能需要广泛的康复。 影响神经和肌肉的疾病，如格林巴利综合征，可能发生在 COVID-19 患者中。 后期症状 在 COVID 后综合征恢复期间和／或作为 COVID 后综合征的一部分，许多人至少有一种长期的神经系统症状，例如慢性疲劳、全身肌肉疼痛、麻木和刺痛以及睡眠不醒。有些人，甚至是 COVID-19 轻症患者，都有脑雾，这可能涉及注意力、记忆力、理解口语和书面语言以及规划和决策方面的问题。许多人有偏头痛样头痛（通常对治疗无反应）。这些症状通常严重影响人们进行日常活动的能力。其他症状消退后，味觉和嗅觉丧失可能持续数月或更长时间。 情绪障碍，主要是焦虑和抑郁，较常见。 可能会发展成创伤后应激障碍 (PTSD)。创伤后应激障碍患者可能有反复的侵入性记忆。 需要更多研究来确定神经系统和精神症状的持续时间以及患者从中恢复的程度。

与 COVID-19 相关的脑功能障碍的诊断 医师的评估

其他原因检查 进行脑部磁共振成像 (MRI) 或计算机断层扫描 (CT) 以评估 COVID-19（或其他原因）引起的神经系统和／或精神症状。这些检查可以检测脑部肿胀、脑肿瘤、感染和其他异常。血液和尿液化验检查是否存在代谢性疾病和感染。进行神经心理测试以评估思维和行为问题。 医生使用与其他人相同的特定标准来诊断 COVID 感染患者的情绪障碍（如抑郁）、焦虑障碍和创伤后应激障碍。标准筛查工具应用于识别抑郁、焦虑障碍、睡眠障碍、创伤后应激障碍和疲劳。对于初始感染消退后持续存在思维问题的患者，可能需要更广泛的神经心理评估。