额颞痴呆症是指一组由遗传性或原发性（不明原因的）疾病引起的痴呆症，这些疾病导致大脑的额叶甚至颞叶退化。
与阿尔茨海默病相比，额颞叶痴呆症患者人格、行为和语言功能受到的影响比记忆受到的影响更严重。
医生的诊断基于症状和神经系统检查的结果，并使用影像学检查来评估脑损伤。
治疗以对症治疗为主。
痴呆症是一种包括记忆、思维、判断和学习能力在内的精神功能缓慢而渐进的衰退。
痴呆症不同于谵妄，后者的特征是不能集中注意力、定向障碍、无法清晰地思考和意识水平的波动。
痴呆症主要影响记忆力，而谵妄主要影响注意力。
痴呆症通常逐渐开始，没有明确的起点。谵妄会突然开始，常有明确的起点。
约10%的痴呆症患者为额颞叶痴呆症。这种痴呆症常见于65岁以下的患者。男性和女性患者人数相当。
额颞叶痴呆症具有家族遗传性。大约一半额颞叶痴呆症是遗传的。
脑细胞含有异常数量或类型的tau蛋白。
在这些痴呆症中，额叶和颞叶萎缩，神经细胞丢失。额颞叶的主要功能为人格和行为调控。
额颞叶痴呆症有多种类型。例如，皮克病是一个用于描述由特定类型额颞叶痴呆症引起的一些脑部变化的术语。其特征为严重萎缩、脑细胞丢失和存在异常脑细胞（皮克细胞）。
额颞叶痴呆症的症状
额颞叶痴呆症表现为进展性痴呆症，但进展速度与普通痴呆症不同。
与阿尔茨海默病不同，这些痴呆症对人格、行为和语言功能的影响更大，对记忆的影响更小。额颞叶痴呆症患者的抽象思维、注意力和复述能力差。他们难以按正确的顺序（条理）提出想法或执行任务。他们很容易分心。但他们通常清楚时间、日期和地点，能执行日常任务。
一些患者肌肉受累。患者出现肢体无力和废用性肌萎缩。如果头颈部肌肉受累，将导致吞咽、咀嚼和言语困难。他们可能吸入食物，有时会导致吸入性肺炎。
根据额叶或颞叶的哪一部分受到影响，会出现不同类型的症状。它们包括
人格和行为改变
言语障碍
随着疾病进展，患者可以出现一种以上的症状。
人格和行为改变
一些额颞叶痴呆症患者会变得不受约束，导致越来越不恰当的行为。他们可能言语粗鲁。他们的性欲可能异常增加。
额颞叶痴呆症患者行为冲动，也可以出现强迫性行为。患者可能反复做同一动作，可能每天步行去同一地点，
这种类型额颞叶痴呆症患者会忽视个人卫生。
一些额颞叶痴呆症患者会出现 Kluver-Bucy 综合征。这种综合征的症状可能包括对性生活的兴趣增加和/或强迫自己拿起和操纵随机物体并将物体放入口中。患有此综合征的人可能会吸嘴唇或咂嘴唇。他们可能无法通过视觉识别熟悉的物体和人。可能过多摄取或只吃一种食物。
言语障碍
额颞叶痴呆症的诊断
医师的评估
计算机断层扫描或磁共振成像
医生必须确定患者是否患有痴呆症，如果有，痴呆症是否为额颞叶痴呆症。
痴呆症的诊断
痴呆症的诊断依据如下：
患者家属可能需要提供有关症状的信息，因为受影响的人可能不知道自己的症状。
精神状态测试，由简单的问题和任务组成，帮助医生确定患者是否患有痴呆症。
有时需要进行更详细的神经心理学测试。这项检查涵盖了情绪等所有主要的精神功能，通常需耗时1～3小时。这项测试有助于医生区分痴呆症和其他可能导致类似症状的疾病，例如与年龄相关的记忆障碍、轻度认知障碍和抑郁症。
来自上述来源的信息通常可以帮助医生排除谵妄作为症状的原因（参见表谵妄和痴呆症的比较）。这样做非常必要，因为谵妄不同于痴呆症，如果及时治疗，通常可以逆转。
额颞叶痴呆症的诊断
额颞叶痴呆症的治疗
对症治疗
支持治疗
额颞叶痴呆症没有特定的治疗方法。
一般来说，治疗的重点是
控制症状
提供支持
如出现强迫性行为，可以使用抗精神病药物。言语训练对有言语障碍的患者有帮助。
安全和支持措施
创造安全和可提供支持的环境会非常有帮助。
一般来说，环境应该是明亮、愉悦、安全、稳定的，并且有助于改善定向力。一些刺激，如收音机或电视机，会有帮助，但是应该避免过度刺激。
有组织的安排和日常流程可帮助额颞叶痴呆症患者保持定向力，并使他们有安全感和稳定感。环境、日常流程或照护人员的任何改变，都应对患者做出清晰简单的解释。
遵循每天例行的任务，例如洗澡、吃饭和睡觉，有助于额颞叶痴呆症患者的记忆。遵循一个规律的作息时间，可以帮助患者改善睡眠。
定期安排的活动可以通过将注意力集中在愉快或有用的任务上，帮助患者感到独立和需要。这些活动应该包括身体和精神活动。随着痴呆症的加重，活动应分成几个小部分或进行简化。
照护者的照护
照料痴呆症患者压力较大而且要求苛刻，护理人员可能会出现抑郁和精疲力竭，通常忽略了自己的身心健康。以下措施可帮助看护者（参见表照顾看护者）：
了解如何有效地满足痴呆症患者的需求以及对患者的要求： 照护者可以从护士、社会工作者、组织以及出版和在线材料中获得这些信息。
必要时寻求帮助： 照护者可以与社会工作者(包括当地社区医院的那些人)谈论适当的帮助来源，例如日托计划、家庭护士的探访、兼职或全职家务助理以及住宿助理。咨询和支持团体也能有所帮助。
自我照料： 照护者应记住照料自己，他们不应该放弃他们的朋友、爱好和活动。
临终事宜
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
Dementia.org：提供有关额颞叶痴呆症的病因、症状和治疗的信息。
健康指导：痴呆症视频系列：提供有关痴呆症的一般信息，以及有关痴呆症警示体征、治疗和研究以及护理痴呆症患者的建议。还提供类似主题的文章链接。
国家神经疾病和中风痴呆症研究所信息页面：提供有关额颞叶痴呆症患者的治疗和预后的信息以及临床试验的链接。