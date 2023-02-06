急性横贯性脊髓炎的病因

急性横贯性脊髓炎的病因

急性横贯性脊髓炎的病因未明，可能由自身免疫反应（免疫系统将自身组织错认为是异体物质并产生抗体攻击和损伤它们）引起。急性横贯性脊髓炎患者的受损组织在脊髓。

急性横贯性脊髓炎也可能发生在患有以下疾病的人群中：

该病有时也可发生于轻度病毒感染或免疫接种后。