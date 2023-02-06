急性横贯性脊髓炎是累及脊髓整个截面的局限性炎症（横向），它阻断了神经信号的上下传递。
急性横贯性脊髓炎可能发生在患有某些疾病（例如多发性硬化、视神经脊髓炎、莱姆病、狼疮、COVID-19）或服用某些药物的人群中。
患者首先突发背痛，伴脊髓受损平面束带感，继而出现瘫痪等严重症状。
磁共振可以帮助诊断，但需要进行腰椎穿刺检查。
约有1/3的患者能够恢复，约1/3患者继续加重，而另外约1/3患者恢复不明显。
如果可能，则进行对因治疗；如果不可能，可使用皮质类固醇治疗或血浆置换治疗（有时）。
（另请参见脊髓疾病概述）
在美国，估计每年约有1400名患者发生急性横贯性脊髓炎。另外，约33000名患者因本病而导致某种残疾。
在急性横贯性脊髓炎中，脊髓一个或多个区域的整个宽度，通常在胸部(胸部区域)发炎。
急性横贯性脊髓炎的病因
急性横贯性脊髓炎的症状
通常，急性横贯性脊髓炎的症状突然开始于背部疼痛和身体受影响区域(例如胸部或腹部)周围的带状紧绷。患有这种疾病的人也可能出现头部或颈部疼痛。
数小时至数天内，出现双脚刺痛、麻木及肌无力，并向身体上部进展。排尿变得困难，但有些患者则感到迫不及待地需要排尿（尿急）。这些症状可能在接下来的数天内恶化，导致瘫痪、感觉丧失和二便失禁。
残疾程度取决于脊髓炎症的位置（平面）和严重程度。
急性横贯性脊髓炎的诊断
磁共振成像
脊椎穿刺
其他可查找病因的检查
症状提示急性横贯性脊髓炎的诊断。但医生必须区分急性横贯性脊髓炎和其他引起类似症状的疾病，例如Guillain-Barré综合征、脊髓压迫或脊髓供血受阻。
首先行脊髓磁共振成像(MRI)检查。MRI有助于排除症状的其他可治疗的可能病因，如脊髓压迫。如果脊髓炎病情严重，MRI通常可显示出因炎症所致的脊髓肿胀。
进行脊椎穿刺（腰椎穿刺）以获得脑脊液样本。如果存在急性横贯性脊髓炎，在脑脊液中某些白细胞的数量和蛋白质水平会增加。
诸如胸片和血液化验等检查，也用于寻找病因。医生还会询问患者使用的可能导致急性横贯性脊髓炎的医用药物和娱乐性药物的情况。
急性横贯性脊髓炎的治疗
病因（若已明确）治疗
有时使用皮质类固醇
有时进行血浆置换
如果急性横贯性脊髓炎是由其他疾病引起，应该针对病因进行治疗。
如果病因不明，可使用大剂量皮质类固醇类药物（如泼尼松），来抑制与发病密切相关的机体免疫系统。
另外，也可进行血浆置换，去除大量血浆（血液的一种液体成分）并输血浆。目的是清除血液中攻击和损伤脊髓的抗体。
但是，皮质类固醇和血浆置换是否有用尚不清楚。
对症治疗。
急性横贯性脊髓炎的预后
有时候，该病会在有多发性硬化症和狼疮的患者中复发。约10%-20%的多发性硬化症的患者最终进展为横贯性脊髓炎，且无明确原因。
通常情况下，疾病进展越迅速，预后越差。疼痛严重提示炎症恶化。结果被平均分配：
约1/3的患者恢复。
约1/3的患者继续存在某些肌肉无力和排尿问题（尿急或膀胱失去控制）。
大约1/3的患者恢复得很少。他们仍然居限于轮椅或卧床，继续存在排尿和排便问题，以及日常活动需要帮助。