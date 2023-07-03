新生儿一过性呼吸急促

已审核/已修订 7月 2023 | 修改的 9月 2023

新生儿一过性呼吸急促是出生后肺中液体过多而导致暂时性呼吸急促和有时呼吸困难，并且血氧水平常偏低。

这种疾病可能发生在早产儿或具有某些危险因素的足月儿中。

患病新生儿呼吸加快，呼气时有哮鸣声，如果血氧水平降低，也可有皮肤青紫或发灰。

诊断基于呼吸频率和呼吸困难，可以通过胸部 X 线检查进行确认。

一些患病的新生儿需要用吸氧治疗，还有一些新生儿需要呼吸辅助。

这种疾病的特征是暂时性（一过性），几乎所有患病新生儿都可以在2至3天内完全康复。

（另请参见新生儿一般问题概述。）

呼吸急促意味着呼吸加快。一过性呼吸急促意味着暂时快速呼吸。

出生前，肺泡内充满液体。出生后必须马上清除肺内的液体，让肺泡充满空气，新生儿才能建立正常的呼吸。分娩过程中激素的释放会使更多的液体被肺泡内的细胞直接快速地吸收。分娩时，胸廓所受的压力能将肺内的部分液体挤出去。大部分液体直接被气囊内衬的细胞迅速重新吸收。如果液体重吸收未迅速发生，气囊将继续部分充满液体，新生儿可能会呼吸困难（呼吸窘迫）。

新生儿一过性呼吸急促在早产儿（妊娠 37 周之前分娩）和具有一定危险因素的足月新生儿（妊娠 37 周至 42 周之间分娩）更为常见。例如，在足月新生儿中，一过性呼吸急促更常见于通过剖腹产分娩的新生儿，尤其是母亲一开始未能自然分娩。如果母亲妊娠期间患有糖尿病、哮喘或两者兼有，足月新生儿中这种情况也更为常见。

新生儿一过性呼吸急促的症状 一过性呼吸急促的新生儿出生后几乎立即出现呼吸困难。最常见的症状是呼吸加快（呼吸急促）。 较不常见的症状包括凹陷征（快速呼吸过程中附着在肋骨上和肋骨下方的胸部肌肉被向内牵拉）、吸气时鼻孔张大和呼气时咕哝声。 如果血液中的氧气含量降低，则新生儿可能出现皮肤和/或嘴唇青紫或发灰（发绀）。在有色新生儿中，皮肤可能会变成黄灰色、灰色或白色。在口腔、鼻子和眼睑内侧黏膜中更容易看到这些变化。

新生儿一过性呼吸急促的诊断 呼吸频率和呼吸困难

胸部 X 线检查

必要时进行血液检查和培养 对于出生后不久呼吸急促和呼吸困难的新生儿，医生会怀疑一过性呼吸急促。 其他疾病也可能引起类似的症状，例如血液感染（脓毒症）、肺炎或呼吸窘迫综合征，因此医生进行胸部 X 线检查、血液检查和血液培养，以排除这些疾病。

新生儿一过性呼吸急促的治疗 吸氧

有时，还进行其他辅助呼吸的措施 新生儿有时通过放置在鼻孔中的二叉管吸入氧气，以使他们呼吸的空气比室内空气所含的氧气更多。 在很少情况下，某些新生儿可能需要持续气道正压通气（CPAP——一种可使新生儿自主呼吸，同时通过放置在鼻孔中的管叉获得略加压氧气或空气的技术），有时还需要呼吸机（帮助空气进出肺部的机器）。