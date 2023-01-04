导致直肠炎的原因有多种。

病因可能是克罗恩病或溃疡性结肠炎。也可由性传播感染（如淋病、梅毒、沙眼衣原体感染、单纯疱疹病毒感染或猴痘感染）所致，尤其是进行肛交的人群。

此外，直肠炎可归因于某些非性传播细菌（如沙门氏菌），也由于使用抗生素破坏了肠道正常细菌、导致其他细菌在其位置生长（艰难梭菌——参见艰难梭菌结肠炎）而引起。

免疫缺陷的患者患直肠炎的几率也很高，尤其是单纯性疱疹和巨细胞病毒的感染。

通常为了治疗直肠癌或者前列腺癌，使用在直肠或其附近的放射治疗，其也是导致直肠炎的原因。