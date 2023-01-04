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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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直肠炎

作者：Parswa Ansari, MD, Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York
已审核/已修订 1月 2023
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直肠炎是直肠内表面（直肠黏膜）的炎症。

  • 炎症原因很多，从感染至放疗。

  • 根据病因，直肠炎可无痛，也可非常痛。

  • 通过检查直肠内表面（黏膜），可确诊。

  • 抗生素可治疗由细菌感染引起的直肠炎。

  • 为了治疗放疗所致的直肠炎，可将皮质类固醇涂抹在受累部位，有时需口服。

直肠是位于肛门之上的一段大肠，粪便排出前即储存于此。（也可参见肛门和直肠概述。）

消化系统

直肠炎的病因

导致直肠炎的原因有多种。

病因可能是克罗恩病溃疡性结肠炎。也可由性传播感染（如淋病梅毒沙眼衣原体感染单纯疱疹病毒感染猴痘感染）所致，尤其是进行肛交的人群。

此外，直肠炎可归因于某些非性传播细菌（如沙门氏菌），也由于使用抗生素破坏了肠道正常细菌、导致其他细菌在其位置生长（艰难梭菌——参见艰难梭菌结肠炎）而引起。

免疫缺陷的患者患直肠炎的几率也很高，尤其是单纯性疱疹和巨细胞病毒的感染。

通常为了治疗直肠癌或者前列腺癌，使用在直肠或其附近的放射治疗，其也是导致直肠炎的原因。

直肠炎的症状

通常，直肠炎会引起排便用力时疼痛、无痛性出血或直肠排泌黏液。

若直肠炎由淋病、单纯性疱疹、猴痘或巨细胞病毒所致，肛门和直肠可有剧烈疼痛。

直肠炎的诊断

  • 直肠镜检查或乙状结肠镜检查

  • 血液化验和便检

  • 有时进行结肠镜检查

在诊断直肠炎之前，医生会用直肠镜或乙状结肠镜（用于检查直肠的导管——参见内镜检查）查看直肠内部，并采集拭子样本和直肠黏膜组织样本进行检查。实验室检查能确定引起直肠炎的细菌、真菌或病毒。

也会验血检测梅毒，并便检艰难梭菌

医生还可通过结肠镜（使用内镜检查整个大肠）检查肠道的其余部分，以查找克罗恩病或溃疡性结肠炎。

直肠炎的治疗

  • 病因治疗

对特异性致病菌感染者，最好治疗方法是应用抗生素。抗病毒药物可用于治疗病毒感染。

若直肠炎因使用抗生素而破坏正常肠道菌群所致，医生可能会开非达霉素或万古霉素，这些药物应该可以杀灭占据正常菌群位置的有害细菌。

由放疗引起且出血的直肠炎，可采用皮质类固醇以泡沫或灌肠剂形式直接涂抹在直肠内壁上进行治疗。硫糖铝灌肠也可能有效。如果这些治疗无效，医生可直接将福尔马林涂抹于直肠黏膜以帮助止血，或者可尝试使用氧气的治疗（高压氧疗法）。

如果直肠炎引起直肠黏膜出血，医生可使用氩气刀、激光、电凝术和热探头停止出血。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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