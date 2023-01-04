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直肠炎是直肠内表面（直肠黏膜）的炎症。
炎症原因很多，从感染至放疗。
根据病因，直肠炎可无痛，也可非常痛。
通过检查直肠内表面（黏膜），可确诊。
抗生素可治疗由细菌感染引起的直肠炎。
为了治疗放疗所致的直肠炎，可将皮质类固醇涂抹在受累部位，有时需口服。
直肠是位于肛门之上的一段大肠，粪便排出前即储存于此。（也可参见肛门和直肠概述。）
消化系统
直肠炎的病因
直肠炎的症状
通常，直肠炎会引起排便用力时疼痛、无痛性出血或直肠排泌黏液。
若直肠炎由淋病、单纯性疱疹、猴痘或巨细胞病毒所致，肛门和直肠可有剧烈疼痛。
直肠炎的诊断
直肠镜检查或乙状结肠镜检查
血液化验和便检
有时进行结肠镜检查
在诊断直肠炎之前，医生会用直肠镜或乙状结肠镜（用于检查直肠的导管——参见内镜检查）查看直肠内部，并采集拭子样本和直肠黏膜组织样本进行检查。实验室检查能确定引起直肠炎的细菌、真菌或病毒。
也会验血检测梅毒，并便检艰难梭菌。
医生还可通过结肠镜（使用内镜检查整个大肠）检查肠道的其余部分，以查找克罗恩病或溃疡性结肠炎。
直肠炎的治疗
病因治疗
对特异性致病菌感染者，最好治疗方法是应用抗生素。抗病毒药物可用于治疗病毒感染。
若直肠炎因使用抗生素而破坏正常肠道菌群所致，医生可能会开非达霉素或万古霉素，这些药物应该可以杀灭占据正常菌群位置的有害细菌。
由放疗引起且出血的直肠炎，可采用皮质类固醇以泡沫或灌肠剂形式直接涂抹在直肠内壁上进行治疗。硫糖铝灌肠也可能有效。如果这些治疗无效，医生可直接将福尔马林涂抹于直肠黏膜以帮助止血，或者可尝试使用氧气的治疗（高压氧疗法）。
如果直肠炎引起直肠黏膜出血，医生可使用氩气刀、激光、电凝术和热探头停止出血。